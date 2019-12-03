У межах проведення Всеукраїнської декади зайнятості для людей з інвалідністю Черкаська обласна служба зайнятості спільно із соціальними партнерами та роботодавцями організовує відповідні заходи — круглі столи, ярмарки вакансій, презентації роботодавців, різні інформаційно-консультаційні заходи, тематичні семінари, тренінги тощо. Головна мета — працевлаштувати людей з інвалідністю, інформувати про послуги служби зайнятості, упровадити інноваційні підходи в діяльності служби зайнятості, зокрема, використання відеорезюме, відеопрезентацій вакансій, онлайнспівбесід та комунікацій з безробітними через соціальні мережі.
Цьогоріч послугами обласного центру зайнятості вже скористалося 2,7 тисячі безробітних осіб з інвалідністю. Понад 744 таких людей знайшли роботу за сприяння служби. Більшість із них мають ІІ й ІІІ групи інвалідності. Вони працюють у сільському господарстві, переробній промисловості, торгівлі, охороні здоров’я й державному управлінні.
Сприяння працевлаштуванню відбувається з урахуванням висновків медико-соціальної експертної комісії для повнолітніх осіб з інвалідністю та лікарсько-консультативних комісій лікувально-профілактичних закладів для неповнолітніх. Порівняно з попередніми роками чисельність людей з обмеженими можливостями, які звернулися по сприяння у працевлаштуванні до обласної служби зайнятості, значно зросла. Однак як наголосив директор обласного центру зайнятості Григорій Дендемарченко, працевлаштування — це лише частина послуг, які можуть отримати у службі зайнятості люди з особливими потребами. Крім пошуку роботи, таким громадянам пропонують послуги із професійного навчання. Такою можливістю з початку року скористався 271 безробітний громадянин з інвалідністю.
Якщо особа ще не визначилася щодо майбутньої професії або бажає змінити сферу діяльності, є змога пройти спеціальні профорієнтаційні тести й отримати фахову консультацію щодо визначення професійного спрямування.
Служба зайнятості долучається до розвитку малого і середнього бізнесу. На законодавчому рівні передбачено, якщо на ринку праці немає підходящої роботи, залучати безробітних до організації підприємницької діяльності.
Виплата одноразової допомоги у зв’язку з безробіттям для організації власної справи не нова у роботі служби зайнятості. Із 2001 року люди, які залишилися без роботи, мають змогу за бажанням втілювати власні бізнес-ідеї в життя. Перевага в наданні виплати допомоги у зв’язку з безробіттям одноразово надається особам, які потребують додаткових гарантій у працевлаштуванні. Цьогоріч 15 осіб з інвалідністю за сприяння служби зайнятості стали успішними підприємцями в різноманітних галузях: надання перукарських послуг, роздрібна торгівля, хтось відкрив масажний кабінет, а хтось — студію манікюру та педикюру.
Характерно, що ці люди не вимагають співчуття, а з усіх сил пристосовуються до обставин, які склалися. Та й для виживання їм не потрібно чогось особливого, лише елементарне — можливість жити серед людей, бути в суспільстві й почуватися потрібними.
«Інвалідність — не вирок, — наголосив Григорій Дендемарченко. — Практика свідчить, що люди з особливими потребами можуть бути і стають повноцінними й високоефективними членами суспільства, висококваліфікованими фахівцями, навіть політиками, економістами, соціально активними й життєствердними людьми, які надихають багатьох, зокрема й абсолютно здорових».