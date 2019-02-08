Верховна Рада ухвалила президентський закон про внесення змін до Конституції (щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та Організації Північноатлантичного договору). За це рішення проголосували 334 народні депутати із 385 зареєстрованих у залі.
Прикметно й очікувано, що «Опоблок» не дав жодного голосу за цивілізоване майбутнє країни. Тож сказані напередодні слова Президента Петра Порошенка про вибір на рівні «свій — чужий» справдилися повною мірою. Життя розставило все на свої місця.
Тож статтею 85 передбачено, що до повноважень Верховної Ради належить визначення засад внутрішньої і зовнішньої політики, реалізації стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та НАТО. Стаття 102 встановлює, що Президент — гарант реалізації стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в цих інституціях. Стаття 116 визначає, що Кабінет Міністрів забезпечує реалізацію цього стратегічного курсу.
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
Уже звично в день голосування парламентська трибуна опинилася в оточенні депутатів, чиї фракції вирізняються особливим популізмом. Вони не одразу сприйняли пропозицію Голови Верховної Ради Андрія Парубія відкласти політичні дискусії й непорозуміння та ухвалити зміни до Конституції. Врешті-решт вони таки заблокували трибуну, що змусило спікера оголосити незаплановану перерву.
Та справедливість таки перемогла популізм і політичні амбіції, а присутність у залі і Президента, і Прем’єр-міністра додала народним депутатам снаги. Укотре слова Президента щодо позиції Москви прозвучали пророче: «Не дочекаєтеся!» Тому й назвав він голосування за зміни до Конституції щодо курсу на набуття членства України в Євросоюзі й НАТО історичним.
«У лютому 2014 року агресія почалася тоді, коли Росія напала на Україну, що мала позаблоковий статус. І ні від чого позаблоковий статус не врятував. Тепер маємо рішуче рухатися вперед дорогою до членства в ЄС та НАТО», — наголосив Петро Порошенко. Він послався на заяву Генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга про те, що двері Альянсу відчинені для будь-якої країни, здатної проводити реформи й забезпечити виконання цілей Вашингтонського договору.
Саме це й робить влада, впроваджуючи зміни в багатьох сферах нашого життя.
«НАТО — це про безпеку не лише військову, не лише про кардинальні зміни на геополітичній карті світу, а й про безпеку громадянина на вулицях, захист його конституційних прав і свобод, верховенство права. Це те, що нас об’єднує щодо змін до законодавства та проведення реформ в Україні. Це також пов’язане із вступом до Євросоюзу, — цитує УНІАН слова Президента. — Упевнений, що завдання членства в ЄС та НАТО абсолютно реальні. Так само, як ми продемонстрували досягнення інших цілей, в які мало хто вірив, нашими спільними зусиллями Україна забезпечить членство в НАТО і ЄС. Ми йдемо своїм шляхом».
«Урядового кур’єра»