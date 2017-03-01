Президент сподівається, що за оптимальним прогнозом першу лінію метрополітену в Дніпрі завершать за 3—4 роки

Кілька десятиліть дніпряни чекають, коли ж нарешті в місті добудують хоч би першу чергу метрополітену, — відтоді, як у грудні 1995 року запрацювала перша її дільниця (а будівництво розпочалося 1982-го). Це одне з найкоротших метро у світі завдовжки 7,8 кілометра — всього 6 станцій з 9 запланованих від центрального залізничного вокзалу у віддалені промислові й спальні райони міста. Докладно про всі перипетії будівництва дніпровської підземки «УК» розповідав у публікації «Метро до центру Дніпра довезе?» від 30 серпня 2016 року.

Саме три недобудованих станції першої черги пролягають центральним проспектом і мають істотно збільшити пасажиропотік і відповідно доходи КП «Дніпровський метрополітен», яке разом з міськрадою Дніпра виступає замовником будівництва.

Гроші на добудову надали європейські банки під гарантії держави. Європейський банк реконструкції та розвитку та Європейський інвестиційний банк надали кредит за невеликими ставками обсягом 152 мільйони євро кожен. Торік Дніпровський міський голова Борис Філатов підписав контракт на суму 224 мільйони євро з турецькою компанією Limak, яка має побудувати за 1825 днів підземку завдовжки 4 кілометри зі станціями «Центральна», «Театральна» та «Музейна». Генпідрядник до цієї роботи залучає ПАТ «Київметробуд». Розпочати добудову обіцяли ще торік у вересні, потім відклали на жовтень. І ось уже лютий 2017-го, коли нарешті «за лічені дні» метробудівники після виконання підготовчих робіт мають розпочинати основні.

Президент у межах робочої поїздки на Дніпропетровщину відвідав будівельний майданчик станції метро «Центральна» і ознайомився із ситуацією стосовно добудови підземки. Петро Порошенко пообіцяв узяти питання під особистий контроль і повідомив, що вже затверджено проектну документацію. Міська влада запевнила, що найближчим часом розпочнуть земельні роботи. Президент сподівається, що за оптимальним прогнозом першу лінію метрополітену в Дніпрі завершать за 3—4 роки.

Метробудівники — представники субпідрядної організації пообіцяли і в строки вкластися, і будувати якісно.

«Побудуємо метро вчасно, без втрати якості. Будівництво триває. Все, що бачите на поверхні, — це мала частина. Нині основний фронт під землею: фахівці налаштовують техніку, монтують гірничі комплекси, вентиляцію. Цього тижня розпочнемо буріння похилого ходу, роботи буде видно й на поверхні. Після завершення будівництва буде дев’ять станцій метрополітену, лінія сягатиме понад 11 кілометрів», — розповів начальник тунельного загону №14 «Київметробуду» Євген Шатайкін.

Петро Порошенко назвав будівництво метрополітену в Дніпрі символом реформ і співпраці з ЄС. Він зазначив, що контроль двох європейських банків дасть змогу ефективно використати надані ними кошти. Президент наголосив, що будівництво триває в умовах війни й російської агресії. «Це стало можливим завдяки економічному зростанню та процесу децентралізації», — підкреслив глава держави.

Дніпровський міський голова Борис Філатов зазначив, що нині в країні немає такого великого інфраструктурного проекту за гроші західних банків, як добудова дніпровського метрополітену.

Нині проїзд у підземці коштує 2 гривні. За словами директора КП «Дніпровський метрополітен» Андрія Ліпьошкіна, збільшувати тариф цього року не планують. Хоч собівартість проїзду в метро становить майже 15—16 гривень. З міського бюджету на 2017 рік метро отримає дотацій на 87 мільйонів гривень. Після добудови першої черги в центральній частині міста відсоток дотацій має істотно скоротитися.

Працівники ПАТ «Дніпрометробуд» потерпають від багатомісячної заборгованості із зарплати. Через це багато висококваліфікованих спеціалістів підприємства — цінних фахівців з великим досвідом звільняються (або їх скорочують) і їдуть працювати зокрема і до Росії. До речі, київський субпідрядник обіцяв залучати до робіт дніпровських колег.

За словами Бориса Філатова, на сьогодні заборгованість із зарплати перед «Дніпрометробудом» за минулі періоди сягає 7,3 мільйона гривень, а за виконані роботи (відкачування води тощо) — 60 мільйонів. Місто не може виправити ситуацію, поки Фонд держмайна офіційно не передасть підприємство в комунальну власність Дніпра. А цей процес не можна назвати прискореним. «Ще коли я був народним депутатом, виступав проти того, щоб із «Дніпрометробуду» робили ПАТ і виставляли на приватизацію», — розповів «УК» Борис Філатов, який свого часу очолював Спеціальну контрольну комісію Верховної Ради з питань приватизації. Але до цієї думки не дослухалися. Крім того, 5% акцій вже продано приватному інвестору.

Петро Порошенко, відповідаючи на запитання кореспондента «УК», пообіцяв, що негайно дасть доручення уряду щодо передачі «Дніпрометробуду» в комунальну власність міста. Адже далі терпіти нарощування заборгованості не можна.