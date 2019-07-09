Мінекономрозвитку нагадує про необхідність дотримання певних рекомендацій, які допоможуть туристам уникнути неприємних ситуацій під час подорожей.

По-перше, Мінекономрозвитку закликає туристів перевіряти, чи має туроператор чинну ліцензію та мінімальне фінансове забезпечення.

Міністерство рекомендує звертати увагу на нещодавно ухвалені Кабміном зміни до умов отримання туроператорами ліцензій. Згідно з переліком ліцензійних вимог, туроператор має забезпечувати фінансову гарантію перед туристами банку або іншої кредитної установи. У разі здійснення виплати відшкодування туристам туроператор повинен відновити суму фінансової гарантії наступного робочого дня.

По-друге, туроператор, що надає послугу, пов’язану з перевезенням туристів, має за 8 та 2 години до запланованого відбуття рейсу перевірити інформацію про час його відправлення. У разі затримки рейсу на більш ніж 4 години туроператор мусить розмістити інформацію про це на власному вебсайті.

По-третє, туроператори на власному вебсайті мають надавати інформацію про турагентів, з якими вони працюють: найменування фізичної чи юридичної особи, строк чинності агентського договору, реквізити особи, що надала гарантію банку або іншої кредитної установи, а також інформацію про чинні договори на туристичне обслуговування, укладені туроператором або через турагентів із зазначенням країни тимчасового перебування.

Якщо туроператор порушив ці або інші ліцензійні умови, турист має право звертатися із заявою до Мінекономрозвитку, надавши підтверджувальні документи. Після цього міністерство здійснить перевірку обставин порушення. У разі підтвердження факту порушення умов ліцензії вперше туроператор отримає припис. У разі повторного порушення недобросовісного туроператора можуть позбавити ліцензії.

Укладаючи договір на туристичне обслуговування, будь ласка, перевірте, щоб:

• туроператор мав чинні ліцензію та фінансове забезпечення (актуальна інформація доступна на офіційному сайті Мінекономрозвитку www.me.gov.ua у розділі «Діяльність-Туризм-Туроператорська діяльність-Ліцензійний реєстр»);

• турагент мав чинний агентський договір, укладений з туроператором (актуальна інформація доступна на офіційному сайті туроператора, від імені якого агент реалізує турпродукт);

• у договорі на туристичне обслуговування було вказано заявлені дати вильоту та прильоту;

• у договорі на туристичне обслуговування було вказано інформацію про наявність трансферу з аеропорту до готелю в обох напрямках (у разі заявлення такої послуги);

• готель відповідав заявленій категорії й це було також вказано в договорі;

• було вказано строки відмови від туру та умови повернення коштів;

• кожен турист мав індивідуальний страховий поліс на медичне обслуговування та від нещасного випадку;

• була квитанція про оплату туру або фіскальний чек.

Туристи, звертайте увагу, яке місце в рейтингу пунктуальності виконання рейсів авіакомпаніями займає авіакомпанія, що обслуговуватиме вас під час подорожі (актуальна інформація доступна на офіційному сайті Державіаслужби https://avia.gov.ua) та робіть свідомий вибір.

Перед початком подорожі (за 8 та 2 години до відбуття рейсу), будь ласка, перевірте, чи на сайті туроператора не наявна інформація про затримку вашого рейсу. Якщо є така інформація, уважно стежте за змінами у розкладі рейсів, щоб правильно розрахувати час і вчасно прибути в аеропорт.

У подорож обов’язково візьміть із собою:

• копію договору на туристичне обслуговування;

• оригінал страхового поліса на медичне обслуговування та від нещасного випадку;

• контакти туроператора (турагента);

• контакти дипломатичної установи України країни, в яку ви прямуєте.

Якщо туроператор не надав заявлених послуг,* по захист порушених прав ви маєте право звертатися із заявою до Держпродспоживслужби, надавши фото-, відеоматеріали, копію договору на туристичне обслуговування, розрахункові квитанції витрат тощо.

Якщо туроператор порушив ліцензійні умови,** ви маєте право звертатися із заявою до Мінекономрозвитку, надавши підтверджувальні документи.

Порушенням ліцензійних умов вважається:

невидача туристу: договору на туристичне обслуговування або ваучера (якщо договір укладено шляхом видачі ваучера); договору обов’язкового (медичного та в разі нещасного випадку) страхування (крім випадку самостійного укладання такого договору туристом); проїзних документів (квитків, зокрема електронних квитків); не інформування через офіційний сайт туристів про затримки рейсів, чинні договори на туристичне обслуговування та агентські договори; не пристосування місць провадження діяльності туроператора до потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення; нестача договорів на туристичне обслуговування з туристами або з туристичними агентами, якщо договори укладають через них; невидача платіжних документів, що підтверджують внесення туристом до каси туроператора вартості туристичних послуг (фіскальний чек, квитанція); брак у туроператора власного вебсайту; провадження туроператорської діяльності поза межами заявлених місць; нестача оформлених трудових договорів з найманими працівниками туроператора; наявність у штаті туроператора менш ніж 30 % працівників, які мають стаж роботи у галузі туризму або освіту в такій галузі; брак у керівника туроператора документа про освіту або стажу роботи у галузі туризму; відсутність у туроператора копії документа, який підтверджує фінансове забезпечення цивільної відповідальності турагента, що реалізує туристичні послуги, сформовані туроператором; брак обліку виданих туристам договорів обов’язкового (медичного та в разі нещасного випадку) страхування; неподання туроператором статистичного звіту до органу ліцензування; невідповідність місця провадження туроператорської діяльності вимогам, визначеним ліцензійними вимогами.***

Матеріали опубліковано

із сайту Мінекономрозвитку і торгівлі (МЕРТ),

4 червня 2019 року

* стаття 20 Закону України «Про туризм»

** постанова Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 р. № 991 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності»

*** Вимоги до місця провадження туроператорської діяльності

1. Наявна інформаційна вивіска або інформаційна табличка із зазначенням повного найменування туроператора.

2. Наявні оргтехніка та програмне забезпечення, засоби телефонного зв’язку, доступ до інтернету.

3. При вході до місця провадження туроператорської діяльності розміщено інформацію про режим роботи.

4. На видному та доступному для туриста місці розміщено таку інформацію:

• копія документа, що підтверджує фінансове забезпечення цивільної відповідальності туроператора перед туристами;

• відомості про керівника, заступників керівника (за наявності) та головного бухгалтера туроператора і номери їхніх телефонів (мобільних у разі наявності), адреси електронної пошти (у разі наявності);

• книга відгуків та пропозицій громадян;

• Закон України «Про туризм»;

• Закон України «Про захист прав споживачів»;

• Ліцензійні умови провадження туроператорської діяльності;

• місцезнаходження та номери телефонів Мінекономрозвитку, відповідного територіального органу Держпродспоживслужби.

ДО РЕЧІ

Нещодавно трьом операторам — ТОВ «Мережа агенцій «Гарячі тури», ПП «Лакі -Тур», ПП «Діоніс-Прага-Україна» — було анульовано ліцензії на діяльність.

Про це повідомив заступник міністра економічного розвитку і торгівлі (МЕРТ) Михайло Титарчук.

Департамент туризму та курортів МЕРТ провів 13 перевірок, три з яких позапланові. За їхніми результатами виявилося, що лише 4 туроператори добросовісно виконують встановлені ліцензійні умови.

ТОРІШНІЙ ДОСВІД МОЖЕ ЗНАДОБИТИСЯ

Хто винен у туристському колапсі

Без їжі, води і засинаючи на власних валізах. Для тисяч українців довгоочікувана відпустка перетворилася на справжнє пекло. Хто ж винен у туристському колапсі і чи врегулює держава проблему? Розслідування журналіста програми «ШУСТРОВА LIVE» Дарини Козаченко.

Несумлінні туристичні компанії, які організовують відпочинок наших громадян, навіть не намагаються дбати про дотримання законів та вимог ведення бізнесу — завчасно не домовляються з перевізниками, а подекуди навіть продають продукт і послуги, яких не існує. Пригода сталася з українцями 12 липня, коли туристи, які мали вилетіти з турецького курорту Мармаріс, не змогли зробити це вчасно. Рейс мав відбутися з аеропорту Даламана о 5-й ранку, однак пасажирам довелося чекати до пізнього вечора.

Знайди крайнього

У неприємні пригоди з туроператорами українські туристи почали масово потрапляти з квітня. Туристична компанія OASIS Travel Ukraine, яка організовувала відпочинок і замовляла чартерні рейси в авіакомпанії Bravo Airways, не заплатила перевізникові 25 мільйонів гривень. Через це затримали вильоти із Грузії, Албанії, Туреччини, Іспанії та Тунісу. Найбільший колапс стався в аеропорту «Монастір» Туніської Республіки, де 860 громадян України були змушені кілька діб ночувати у залах летовища або винаймати готель за власний кошт.

Генеральний директор авіакомпанії Bravo Ігор Логвиненко переконує: вся провина лежить на замовнику. Адже OASIS не виконав своїх фінансових зобов’язань, у підсумку авіакомпанія була змушена призупинити вильоти.

Однак туроператор своєї вини не вбачає. Мовляв, після двох аварійних посадок у Львові та Києві у Bravo не вистачає ресурсів для вчасного перевезення пасажирів. Ба більше, саме через борги Bravo Airways перед аеропортом туристи нібито й застрягли в Тунісі. Врешті-решт авіакомпанія таки відправила українців на батьківщину за власний кошт, пообіцявши зустрітися в суді з туроператором.

Розбір польотів

Після закритої наради за участі авіакомпаній, туроператорів та Державіаслужби почався розбір польотів. Міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що туристичну кризу подолано. Однак необхідно поліпшувати сервіс та запобігати таким колапсам. Передовсім недобросовісних операторів слід позбавити ліцензії, а повітряні компанії ретельно перевірити. Міністерство інфраструктури спільно з авіакомпаніями та держбанками для швидкого оновлення складу літаків планує розробити навіть пільгову лізингову програму. За словами В. Омеляна, з наступного року планують обмежити вік використання літаків: все, що старіше за 20 років, літати в Україні не матиме права.

Оцінка туристів

Туристка Олена оплатила компанії Join UP стовідсоткову вартість туру до Туречини. Однак замість дев’яти днів відпочила сім. Час відльоту та прильоту кілька разів змінювали, людей ніхто не попередив. «Наш час вильоту з 18:00 змінили на 6 ранку. Join UP у такий спосіб забирає цілий день у туристів, розгніваних людей було дуже багато», — розповідає вона.

Від нечистого на руку туроператора постраждала і пані Людмила. Вона заздалегідь забронювала подорож, а заради гарантованого вечірнього повернення в Київ навіть доплатила 20 доларів. Однак попри доплату, Join UP переніс виліт, забравши законні дні відпочинку. Через стрес Людмила, що летіла на море оздоровитися, навпаки, занедужала.

Жодних гарантій

Адвокат Ростислав Кравець у практиці вже мав справу із знахабнілою манерою ведення бізнесу цієї туристичної фірми. І навіть виграв кілька справ. Однак такого хаосу, як цьогоріч, не було давно, зауважує юрист. І додає: сам зміст договору Join UP не надає туристові жодних гарантій. «Згідно з договором, туроператор не несе відповідальності за те, як і в який час турист дістанеться місця відпочинку. Хоч оператор продає квитки, орендує цей чартерний літак для перевезення пасажирів» — констатує Р. Кравець. За словами юриста, постійні запізнення, перенесення чи й скасування рейсів можуть бути зумовлені чималими боргами Join UP перед іншими гравцями туристичного бізнесу.

(опубліковано за посиланням

https://espreso.tv/article/2018/07/13/khto_vynen_v_turystychnomu_kolapsi

13 липня 2018 року зі скороченнями)

Еспресо ТВ