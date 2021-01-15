Сьогодні оформити субсидію можна через мережу Інтернет.
Для цього потрібно:
1. Зайти на сайт Міністерства соціальної політики України (https://www.msp.gov.ua/) у рубрику «Е-Сервіси»
2. У рубриці «Е-Сервіси» обираємо «Субсидії»
3. Нас автоматично переводить на сайт https://subsidii.mlsp.gov.ua/), де потрібно заповнити форму, а саме обрати 1 з трьох способів реєстрації.
На стартовій сторінці Системи надання послуги попередньої реєстрації документів про призначення житлової субсидії, Заявнику пропонується обрати один з варіантів реєстрації/входу
Крок 1
У разі обрання «реєстрація або вхід з ідентифікацією електронним цифровим підписом» та «реєстрація або вхід з ідентифікацією BankID», подання та підписання документів відбувається виключно в електронному вигляді без необхідності особистого відвідування управління соціального захисту.
У разі обрання «реєстрація або вхід за адресою електронної пошти» зазначено, що необхідно подати документи у паперовій формі (після заповнення форми на сайті вам прийде ПДФ-версія документа, яку потрібно буде роздрукувати, підписати і занести у орган соціального захисту).
Крок 2
Після успішного входу в систему буде здійснено перехід до заповнення електронних форм:
— Заяви про призначення та надання у грошовій формі через (зазначається відділення банку),
— Декларації про доходи і витрати осіб, які звернулись за призначенням житлової субсидії
Крок 3
Після заповнення всіх необхідних реквізитів необхідно перевірити та підтвердити правильність внесених даних та подати документ.
Результат
В результаті на електронну адресу надійде повідомлення:
1. вашу електронну заяву на призначення житлової субсидії було успішно зареєстровано. Її номер — 1111111111111.
Про всяк випадок збережіть його.
2. Розглядатиме заяву саме той орган соціального захисту населення, який ви зазначили при заповненні електронної форми.
3. У разі якщо ви не використовували електронного цифрового підпису, вам доведеться особисто звернутися до органу соціального захисту населення, аби власноруч підписати документи.
4. Найближчим часом наші співробітники зв’яжуться з вами, аби узгодити дату і час вашого візиту.
5. До цього листа також додані копії поданих вами документів.
За даними сайту Міністерства соціальної політики