Сьогодні оформити субсидію можна через мережу Інтернет.

Для цього потрібно:

1. Зайти на сайт Міністерства соціальної політики України (https://www.msp.gov.ua/) у рубрику «Е-Сервіси»

2. У рубриці «Е-Сервіси» обираємо «Субсидії»

3. Нас автоматично переводить на сайт https://subsidii.mlsp.gov.ua/), де потрібно заповнити форму, а саме обрати 1 з трьох способів реєстрації.

На стартовій сторінці Системи надання послуги попередньої реєстрації документів про призначення житлової субсидії, Заявнику пропонується обрати один з варіантів реєстрації/входу

Крок 1

У разі обрання «реєстрація або вхід з ідентифікацією електронним цифровим підписом» та «реєстрація або вхід з ідентифікацією BankID», подання та підписання документів відбувається виключно в електронному вигляді без необхідності особистого відвідування управління соціального захисту.

У разі обрання «реєстрація або вхід за адресою електронної пошти» зазначено, що необхідно подати документи у паперовій формі (після заповнення форми на сайті вам прийде ПДФ-версія документа, яку потрібно буде роздрукувати, підписати і занести у орган соціального захисту).

Крок 2

Після успішного входу в систему буде здійснено перехід до заповнення електронних форм:

— Заяви про призначення та надання у грошовій формі через (зазначається відділення банку),

— Декларації про доходи і витрати осіб, які звернулись за призначенням житлової субсидії

Крок 3

Після заповнення всіх необхідних реквізитів необхідно перевірити та підтвердити правильність внесених даних та подати документ.

Результат

В результаті на електронну адресу надійде повідомлення:

1. вашу електронну заяву на призначення житлової субсидії було успішно зареєстровано. Її номер — 1111111111111.

Про всяк випадок збережіть його.

2. Розглядатиме заяву саме той орган соціального захисту населення, який ви зазначили при заповненні електронної форми.

3. У разі якщо ви не використовували електронного цифрового підпису, вам доведеться особисто звернутися до органу соціального захисту населення, аби власноруч підписати документи.

4. Найближчим часом наші співробітники зв’яжуться з вами, аби узгодити дату і час вашого візиту.

5. До цього листа також додані копії поданих вами документів.

За даними сайту Міністерства соціальної політики