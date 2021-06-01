Запровадження накопичувальної пенсійної системи, яке запланував уряд, не передбачає підвищення податків. Ідеться лише про перерозподіл єдиного соціального внеску й податку на доходи фізичних осіб. У цьому запевнила міністр соціальної політики Марина Лазебна в ефірі одного з телеканалів.

У недавньому звіті Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) досліджено 77 країн з накопичувальними пенсійними системами. У восьми з них власні накопичення людей у пенсійних фондах перевищують за розмірами річний ВВП країни. А Україна на цій мапі ділить останнє місце з Пакистаном. Пенсійних заощаджень у наших громадян менше десятої відсотка ВВП.

«Упродовж 16 років політики в нашій країні змагаються, хто голосніше вигукне, що не дасть шахраям вкрасти гроші людей. Під цими гаслами завертають усі спроби побудувати нормальну систему пенсійних накопичень. Замість того, щоб сісти попрацювати та зробити краще. Це була б політична відповідальність замість популізму», — цитує слова Марини Лазебної пресслужба відомства.

Через відчутні демографічні зміни лише за рахунок внесків тих, хто працює, вже ніколи не буде змоги забезпечити гідні пенсії пенсіонерам. Тож потрібні системи пенсійного накопичення. Вони дуже різні за будовою, враховують місцеві особливості розвитку економіки й навіть менталітету. Але мають на меті одне: зменшити залежність людей поважного віку від волі політиків, можливостей державного бюджету, зробити пенсійні заощадження власністю людини, за рахунок якої вона зможе забезпечити собі краще майбутнє.

Пенсійні накопичення інвестують в економіку, що сприяє економічному зростанню та збільшенню кількості робочих місць, що зрештою збільшує фінансові можливості солідарної пенсійної системи, запевняє очільниця Мінсоцполітики.

Уже рік уряд спільно з Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, Нацбанком, Комітетом Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, Офісом Президента, Офісом простих рішень та результатів консультується з міжнародними партнерами. Він напрацював законопроєкт, який докладно розписує модель обов’язкових пенсійних накопичень, яка б могла бути дієздатною саме в українських реаліях.

Передбачають, що участь у системі братимуть ті, хто працює офіційно, застраховані особи, зокрема хто отримує різні види допомоги й грошового забезпечення від держави (особи, що перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення трьох років або доглядають непрацездатних родичів, батьки-вихователі дитячих будинків сімейного типу та інші).

Фізичні особи-підприємці, особи, які провадять незалежну професійну діяльність, члени фермерських господарств долучатимуться лише добровільно.

Позиція Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля полягає в тому, що після запровадження системи податки ні на бізнес, ні на людей не зростуть. Роботодавці сплачуватимуть 2% внесків за рахунок відповідного зменшення ставки ЄСВ, а працівники — 2% за рахунок зменшення ставки ПДФО. Фактично пропонують частину нинішніх податків передати у власність людині.

Обговорюють і можливість спершу зробити внески, коли 1% роботодавець сплачуватиме людині за рахунок зниження ЄСВ, а ще 1% держава безпосередньо сплачуватиме на рахунок людини з бюджету.

Пенсійний фонд або банк, в якому зберігатимуться заощадження, людина обиратиме самостійно. Але не з усіх, а лише з попередньо й додатково перевірених регуляторами — НКЦПФР та НБУ — за багатьма параметрами. До щоденної діяльності цих фінансових установ вимоги буде підвищено.

Обрати фонд або банк людина зможе через «єдине вікно» на базі Єдиного соціального реєстру в будь-який зручний спосіб: за допомогою мобільного застосунка чи в особистому кабінеті вебпорталу, через ЦНАП, вебпортал «Дія» чи під час особистого звернення.

Стан своїх пенсійних накопичень на індивідуальному пенсійному рахунку можна буде контролювати щоденно. Перевести свої пенсійні кошти до іншого фонду або банку без жодних штрафних санкцій можна буде будь-коли. А іноді — навіть скористатися пенсійними накопиченнями до досягнення пенсійного віку. Наприклад, у разі критичного захворювання учасника чи членів його сім’ї, настання інвалідності. Також достроково можна буде забрати кошти в разі виїзду на постійне місце проживання за кордон.

Після досягнення пенсійного віку людина зможе обрати собі вид пенсійної виплати з кількох видів довічних виплат, виплат на встановлений строк.

А в разі смерті учасника пенсійні кошти отримають його спадкоємці, як і будь-яке інше майно, наголошує Марина Лазебна.