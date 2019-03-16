Невиправдано ризикована поведінка за кермом, усвідомлене порушення правил дорожнього руху, зокрема ігнорування дорожніх знаків та сигналів світлофора. Ці позиції серед перших у ТОП-7 причин дорожньо-транспортних пригод в Україні з вини водіїв. Винуватцями ДТП стають не лише водії, а й недисципліновані пішоходи, які теж цим грішать. Через несподіваний вихід пішохода на проїжджу частину (ризикована поведінка), перехід дороги в недозволеному місці (усвідомлене порушення правил) стається кожна третя ДТП. І однаково, чи смертельною вона була, чи тільки з постраждалими, адже надто часто зі зламаними ногами чи руками ламається й доля людей.

Пішоходи годинами можуть розповідати про іноді занадто кричущу поведінку водіїв. Є чимало нахаб, які не їдуть, а летять у населених пунктах чи не вважають за потрібне пропускати пішоходів навіть на зебрі. Але як кажуть, — у своєму оці й колоди не помітиш. Статистика страшна: за даними Національної поліції, кожен сьомий пішохід, який спричинив ДТП, гине. Бачимо накриті простирадлами тіла на місцях ДТП, але не хочемо вчитися на таких занадто дорогих помилках. З огляду на статистику, не надто результативні й періодичні інспекції на дорогах, коли поліцейські проводять профілактичні бесіди з пішоходами-порушниками або й штрафують. Але сума смішна — 51 гривня.

В інтернеті багато відеороликів, у яких фігурують любителі перебігти дорогу в невстановлених місцях. Жахливо, але порушники частенько тягнуть за руку й дітей. Біжать не лише через провулки. Наприклад, є відео, зафіксоване під час тижня безпеки на дорозі: автобус під’їжджає до зупинки, пасажири виходять і гайда перебігати, де їм зручно, є й ті, що біжать до автобуса, де зручно. Не зупиняє пішоходів те, що на дорозі чотири смуги руху, де авто мчать із великою швидкістю, а поряд підземний перехід. Знаєте, яка реакція на зауваження поліцейського? Люди заявляють, що несуттєво шкодять іншим учасникам дорожнього руху, а про власне життя й життя водіїв — ні словечка.

Журналісти-телевізійники, готуючи тематичні випуски, стають свідками порушень. Одна зі знімальних груп, проїхавшись Києвом, за півгодини нарахувала 42 людини, що грубо ігнорували правила та провокували небезпечну ситуацію. У середньому — одне порушення за хвилину!

Безліч таких прикладів можна побачити й на власні очі — щодня й не раз на день. Нещодавно поверталася із прес-конференції в редакцію і побачила: дівчина підбігла до світлофора, коли зелений сигнал щойно змінився на червоний. Це її зовсім не цікавило, адже вона навіть не зупинилася й побігла через дві смуги дороги, де вже починали рух автомобілі. Добре, що тільки починали. А підземний перехід був за 20 метрів. Того самого дня, повертаючись із роботи, помітила, як літня жіночка, вийшовши з автобуса, пішла не до підземного переходу, який був зовсім поряд, а з непереборним бажанням скоротити собі шлях ступила на дорогу з чотирма смугами руху, тримаючи дві чималі сумки в руках. Сподіваюся, життя вона собі не вкоротила.

Пішоходи не розуміють, що вони несподіванка для водія і в критичних умовах раптово зупинити авто неможливо. До того ж мінливі погодні умови ще більше ускладнюють це завдання. Гальмівний шлях автомобіля, що рухається зі швидкістю 60 кілометрів на годину: сухий асфальт — 20 метрів, мокрий — 35, накатаний сніг — 70, лід — 140. Буде швидкість більшою — відповідно в більший бік зміниться й гальмівний шлях.

До слова, зробила невеличкий експеримент. У соцмережі поділилася інфографікою залежності гальмівного шляху від швидкості й погодних умов. Ця публікація виявилася зовсім не цікавою моїм друзям. Хочеться вірити, що вони знають таку інформацію, дотримуються правил дорожнього руху і вчать цього власних дітей. Інакше якщо спроектувати результат на всю країну, беручи до уваги масштаби ігнорування правил дорожнього руху, виправити ситуацію без адекватного санаційного механізму не вдасться.

Час реалізувати ідею істотного збільшення штрафів за порушення пішоходами правил дорожнього руху. Експерти запевняють, що це значно знизить кількість дорожньо-транспортних пригод, наприклад, коли пішохід проти правил намагався подолати дорогу на 3—4 смуги, то штраф має становити кілька тисяч, а не 51 гривню, як тепер. Справді, коли відповідаєш власною копійкою, доходить швидше.