Колись в одному з репортажів із Франції я писала про популярні у цій країні броканти — блошині базари, де можна недорого купити все що завгодно — від столика епохи Луї ХІV до надувного матраца. Коли потрапила до Бельгії, то переконалася, що і бельгійці люблять погожим вихідним днем побродити по броканту в пошуках приємної дешевинки.

Проте у Брюсселі, крім блошиних базарів, які, як правило, працюють лише у вихідні чи раз на місяць у певних місцях, діє мережа магазинів Pкle-Mкle, що перекладається українською як «Усяка всячина». І продають там переважно не нові книжки, а також музичні диски, настільні та відеоігри. Сказати, що ці магазини популярні серед брюссельців, — не сказати нічого. Двоповерховий магазин неподалік мого будинку забитий покупцями з десятої ранку до шостої вечора. У чому ж його секрет? Невже торгівля старими книжками може бути такою жвавою? І чим приваблює покупців Pкle-Mкle?

По-перше, це надзвичайно широкий асортимент. Перший поверх магазину відведено під ігри, музичні диски, дитячі та підліткові книжки французькою та іноземними мовами й комікси. На другому поверсі — художня література, а також книжки з політології, психології, медицини, економіки, історії, про вина, подорожі та кухню різних країн, мемуари відомих людей, словники, художні альбоми та ілюстровані енциклопедії. Усе це акуратно розставлено за темами і мовами.

Друге, що змушує надовго затриматися в магазині, — ціни. Нові книжки у Європі — річ дорога, а у Pкle-Mкle вони у 7—10 разів дешевші. Популярні сучасні бестселери у паперових обкладинках тут коштують у середньому від одного до двох євро. Соліднішого обсягу документальні видання у твердій обкладинці — до чотирьох. Великі ілюстровані альбоми — до десяти євро. Дитячі комікси — 50 центів, а яскраві картонні книжки для малюків з ілюстраціями, що рухаються і навіть розмовляють, — по три євро.

На другому поверсі біля стелажів стоять зручні крісла, в яких можна спокійно і безплатно читати обрані книжки. Проте найголовніший секрет менеджменту Pкle-Mкle полягає в тому, що все куплене тут можна сюди повернути. За гроші. Для цього не треба приходити у якийсь особливий час чи домовлятися заздалегідь із конкретним працівником магазину. Ви просто складаєте у торбинку все, що вже прочитали, подивилися, послухали і знаєте, що більше цього вам робити не схочеться, і несете це в магазин. Підходите до першого-ліпшого продавця. Він швидко переглядає книжки, миттєво оцінюючи їх стан і вартість, і називає свою ціну. Ваша справа — погодитися з нею чи ні. Якщо ви схвально киваєте, то відразу отримуєте гроші за свій крам. Я відносила в магазин прочитані книжки, які в ньому ж і купила. Із власного досвіду скажу, що назад у мене їх прийняли приблизно за вдвічі нижчу ціну, ніж я за них сплатила. Проте погодьтеся, це непогано. І коли поспостерігати за тим, з якими стосами стоять люди до каси і які торби привозять ті, хто хоче здати книжки в магазин, то розумієш, що Pкle-Mкle має шалені обсяги продажу.

Ще один із секретів цього магазину — кафе Garage а manger — «Гараж, де можна попоїсти». Воно з’єднане з магазином переходом-сходинками. Кафе розташоване у великому приміщенні, яке справді схоже на гараж, бо під стелею видно труби з ізоляцією, а стіни зроблено із грубої незаштукатуреної цегли. Обставлено його старими меблями — зручними столиками, м’якими кріслами, які й справді ніби щойно видобули зі старого гаража. У кутку приміщення — велика відкрита кухня, і з залу ви можете спостерігати, як кухар готує обрані вами страви.

Меню закладу недовге і складається із простих страв. Обожнюваний бельгійцями суп-пюре, до якого подають домашній хліб з маслом, сандвічі із сиром і маринованою цибулею, овочевий пиріг кіш, яєчня з беконом і салатом, млинці. На окремому столі виставлено десерти, які нібито щойно ваша бабуся дістала з духовки. Печиво із шоколадними крихтами, пиріг з вишнями, чизкейк. Страви подають у красивому старовинному порцеляновому посуді, який теж нагадує про домашні бабусині застілля. І якщо можете уявити, яка це насолода — розгорнути щойно придбаний за смішні гроші бестселер, що його давно мріяли прочитати, відкинутися на спинку м’якого крісла, скуштувати шматочок вишневого пирога, на який кухар щедро наклав збитих вершків, і запити його ковтком гарячої запашної кави, то зрозумієте, чому магазин старих книжок може стати трендом в епоху гаджетів і соціальних мереж.