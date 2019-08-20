Згідно з дослідженнями, українські пасічники віддають перевагу саме маткам породи карпатка та українська степова. Проте на території Східної України немає сертифікованих пасік, які б розводили чистокровні бджолині колонії. Тож пасічники Луганської та Донецької областей або замовляють бджолині сім’ї поштою, або їдуть по них в інші регіони. Це дорого, ненадійно та не стимулює розвитку галузі.
Саме тому навчання, які в межах проєкту USAID «Економічна підтримка Східної України» організували для східняків і провели на базі Гадяцького аграрного училища на Полтавщині, стали дуже корисними для 15 пасічників, що тимчасово перетворилися на студентів. Училище називають Гадяцькою школою бджільництва. Це єдиний освітній заклад в Україні, де готують майбутніх бджолярів. Тож представники Донбасу тут дізналися про правила виведення маток, створення племінного ядра, особливості догляду за племінними сім’ями. Ознайомилися з технологією зимівлі запасних маток, виготовленням вуликів і рамок. А практична частина навчальної програми відбулася на сертифікованих племінних пасіках у Карлівському районі на Полтавщині та Охтирському в Сумській області. Вони відрізняються за розміром: одна має 500 матко-місць, друга — 2500. Тож бджолярі сходу мали нагоду побачити особливості ведення господарств і можливості розвитку галузі, налагодили особисті зв’язки з пасічниками Карлівського району. Саме їх визнано найкращими для подальшої селекційної роботи української степової породи, адже вона аборигенна для Центральної України і найкраще пристосована до тутешніх кліматичних умов.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»