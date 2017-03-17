Остап Бендер позаздрив би спритності сучасних шахраїв. На відміну від інтелігентного героя Ільфа й Петрова, нинішні аферисти відрізняються нахабством, хитрощами, жадібністю, заплутаністю махінацій, державною зрадою. Єдине, що об’єднує злодіїв минулого та сьогодення, — обов’язкова наявність у їхніх схемах певних персонажів. Наприклад, зіц-голова Фунт, обов’язок якого — замість справжнього махінатора потрапити під суд і у в’язницю, а під час відсидки йому платять подвійний оклад. Є в нашій історії й підставний, і організатори, і співучасники, і багато інших осіб, причетних до скоєння злочину. Поки що за ґрати, згідно з всіма традиціями літературного та кримінального жанрів, потрапив лише сумно­звісний Фунт. У цьому разі — Олександр Зінов’єв. Усі інші опинилися поза полем зору правоохоронних органів, прокуратури, фіскальної служби.

Не крадіжка — зрада

Історія нагадує сучасний детектив з елементами спланованої афери. Якщо коротко, то суть справи така. У 2014-му сільгоспвиробники сходу країни зібрали рекордний урожай зернових. Та з початком бойових дій реалізувати продукцію постійним покупцям стало вкрай проблематично. Ніхто не брався за вивезення зернових і технічних культур із територій, що постійно перебували під обстрілами чи загрозою обстрілів. У такій ситуації опинилося і селянське фермерське господарство «Рой», розташоване в Бахмутському районі (колишньому Артемівському) Донецької області. Керівник господарства Василь Соколенко змушений був шукати інших покупців, які купили б продукцію за більш-менш прийнятними цінами.

Охочі придбати 500 тонн соняшнику знайшлися у Миколаєві. Фірма «Нікагро» навіть запропонувала ціну на 10% більшу, ніж середньоринкова. Вона погодилася самостійно вивезти товар, якщо той пройде необхідні лабораторні та інші дослідження. «Рой» уклав відповідний контракт, замовникові відправили першу пробну партію продукції. ТОВ ТПП «Нікагро» підтвердило, що якість висока, все влаштовує і воно готове придбати весь товар. Поки що зернотрейдери розрахувалися за першу поставку.

До цього моменту фермер не сумнівався в доброчесності партнера, адже все відбувалося в межах домовленостей та підписаних угод. Як в Ільфа та Петрова, тільки у зворотному порядку: «вранці гроші, ввечері стільці». Тут спочатку були «стільці» (товар), потім гроші.

Але згодом почалися справжні дива. Сільгоспвиробник відправив покупцеві товар — той не розраховується. Час минає. Продавець телефонує, пише листи, всіляко намагається повернути гроші. У відповідь — тиша. Фермерське господарство, отже і всіх його працівників просто кинули на гроші, тобто обікрали.

Гаряче літо 2014-го, на Донбасі — окупанти та самопроголошені, української влади немає. У цих умовах урожай збирали, ризикуючи життям і здоров’ям. Так звані ДНРівці пропонують фермерам продати зібране, хтось на це погодився, не бачачи іншого виходу із ситуації. Але справжні патріоти-сільгоспвиробники вирішили здати продукцію саме на мирну територію України. Це, безумовно, мужній вчинок. Та на мирній території їх обдурили. Хіба це не зрада?

По суті і в деталях

Отже, хронологія подій мовою документів така. ТОВ «Нікагро» розмістило в інтернеті оголошення із пропозицією придбати сільгосппродукцію. За телефонами, вказаними в оголошенні, до так званих менеджерів компанії звернулися сільгоспвиробники. Менеджери, які представлялися як Бойко, Пахомов, Проценко, Куліков, розповіли, що компанія працює на ринку купівлі-продажу зернових тривалий час, має власний автотранспорт, постійних постачальників, розраховується вчасно, це просто зразкові бізнес-партнери. Після досягнення домовленостей на адресу постачальників надіслали типовий договір, підписаний директором «Нікагро» Зінов’євим.

Договір №019-0808 на постачання соняшнику олійного між ТОВ «ТПП Нік­агро» та ФСГ «Рой» укладено 8 серпня 2014 року. Умови договору — вивезення продукції автотранспортом, найнятим «Нікагро», оплата за фактом отримання товару в повному обсязі впродовж трьох банківських днів після отримання оригіналу договору, рахунку-фактури та інших документів. На виконання договору СФГ «Рой» відвантажило протягом двох тижнів на адресу покупця 503,92 тонни соняшнику олійного загальною вартістю 2 мільйони 293 тисячі гривень. Щоб переконати «Рой» у намірі повного розрахунку, «Нікагро» здійснило часткову оплату на загальну суму 265 100 гривень. Більше жодної копійки сільгоспвиробник не отримав.

За підробленими товарно-транспортними накладними, в яких вантажовідправником продукції зазначено не СФГ «Рой», а ТОВ «Нікагро» цей самий соняшник відправили на територію ТОВ «АП «Українські ковбаси», що в селі Полігон Миколаївської області. Там його зберігали, а потім відвантажили в невідомому напрямку на підставі договору та листа, підписаних Зінов’євим. Тож після виконання ФСГ «Рой» всіх умов договору Зінов’єв розпорядився продукцією на власний розсуд і спричинив збитки сільгоспвиробникові на загальну суму 2 мільйони 27 736 гривень.

За такою самою схемою Олександр Зінов’єв разом із не встановленими під час досудового слідства особами шляхом обману завдав матеріальної шкоди в особливо великих розмірах ще як мінімум десяти підприємствам. Усі вони розташовані в Донецькій та Луганській областях і потрапили в обійми миколаївських шахраїв. Це ФГ «Журавушка 2006», СВК «Ружинський», ФГ «Володимир і К», ТОВ «Дедденс Агро», ТОВ Агрофірма «Агропромсервіс», ТОВ «Колос», СФГ «Золоте», ДП «Запоріжжя-АГРО», ФГ «Росток», ТОВ «Таврійські лани», ТОВ «Агрофірма «Агропромсервіс». Представники цих підприємств звернулися до суду. За приблизними підрахунками, в цінах 2014 року загальна сума збитків становила близько 15 мільйонів гривень.

І це тільки ті, хто звернувся до правоохоронних органів. Загальна кількість товару потерпілих — понад 5,5 тисячі тонн зернових.

У зв’язку з тим, що під час досудового слідства справжніх комбінаторів не виявлено, підозру пред’явлено єдиному винуватцеві, якого випадково вдалося затримати, — Олександрові Зінов’єву. Його підозрюються у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом обману, вчинене повторно за попередньою змовою осіб.

Мільйонер з нетрищ

Особистість громадянина Зінов’єва заслуговує особливої уваги. Йому 41 рік, родом з Харкова, останнє місце проживання — притулок для безхатченків у Миколаєві, сім судимостей. Отакий власник мільйонів! За останні 17 років мільйонер підріс у плані серйозності статей Кримінального кодексу. Спочатку були переважно крадіжки, згодом «організація та утримання місць для незаконного вживання та виготовлення наркотичних засобів», «схиляння до вживання наркотичних засобів» та інші дрібниці. Тепер стаття поважна — заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах.

Кримінальний талант підсудного захищає юридична компанія «Кружков та партнери», відома тим, що представляє інтереси вельми забезпечених клієнтів за відповідні гонорари. Звідки в безхатченка та підставної особи Зінов’єва гроші на недешевого адвоката, залишається здогадуватися.

Питання без відповідей

Де ж поділися мільйони гривень, зароблені важкою селянською працею? Чому з 7 вересня 2014 року, тобто з моменту внесення кримінального провадження до Єдиного реєстру досудових розслідувань досі не затримано справжніх винуватців? Чому до справи не долучено як співучасників посадових осіб ТОВ «АП «Українські ковбаси»? Чому багатомільйонна оборудка пройшла повз увагу Головного управління ДФС у Миколаївській області? Чому правоохоронці із самого початку розслідування справи взялися за неї досить енергійно, а згодом просто склали руки? Запитань багато.

Насправді співробітники слідчого управління УМВС України в Миколаївській області розпочали діяти активно. Вони допитували свідків, розшукували спів­учасників, прослуховували телефони співробітників «Нікагро», зупиняли автотранспорт, що перевозив товар, тобто проводили передбачені законом слідчі та оперативно-розшукові дії. Згодом запал став меншим і зовсім стих. Представники ФСГ «Рой» вважають, що такі дії правоохоронців — результат зацікавленості високих осіб не дати ходу цій справі.

У представників підприємства «Рой» багато запитань до слідчих органів. Вони звернулися до прокурора області з приводу проведення перевірки співучасті посадових осіб ТОВ «АП «Українські ковбаси» у злочині за статтею 190 КК України. Адже саме вони забезпечили групі шахраїв на чолі із Зінов’євим приймання, зберігання та збут чужого майна в особливо великих обсягах, отриманого шляхом обману, за попередньою змовою групи осіб. Поки що цих посадових осіб як співучасників не визнано. На телефонний запит кореспондента «УК» на підприємстві відповіли, що вони вже не працюють.

Має питання «Рой» і до фіскальної служби — вже з іншого приводу. Просили провести перевірку дотримання податкового законодавства під час адміністрування податків і зборів посадовими особами державної податкової інспекції у Центральному районі м. Миколаєва ГУ ДФС у Миколаївської області щодо платників податків — ТОВ «Торгово-промислове підприємство «Нікагро», ТОВ «АП «Українські ковбаси», ПАТ «Очаківське хлібоприймальне підприємство», ФГ «Югагросервіс», основним напрямом діяльності яких була оптова торгівля зерновими культурами. Адже за товарно-транспортними накладними, в яких вантажовідправником продукції вже було не підприємство-продавець, а ТОВ «ТПП «Нікагро», сільськогосподарську продукцію відвантажували на території саме цих підприємств. Причому за готівковий рахунок.

Мільйонних оборудок просто не могли не помітити посадові особи державної податкової інспекції у Центральному районі м. Миколаєва ГУ ДФС у Миколаївській області. Як не могли не помітити того, що офіційно на «Нікагро» оформлено лише одного працівника — Зінов’єва. Стосовно нього виникають сумніви: як людина, що не має відповідної освіти, фаху, досвіду, могла одноосібно вести фінансову і бухгалтерську документацію підприємства у формі ТОВ, що активно працювало, документообіг якого дуже складний і потребує спеціальних знань, складати й подавати щоквартальну податкову і статистичну звітність, складати тексти договорів та організовувати діловодство. Утім, податкова нічого не помітила, відповідей не надала.

А на інформаційний запит «УК» до Центрального районного суду Миколаєва відповідь надійшла. Ми запитували, чи не затягується розгляд справи стосовно Зінов’єва, який розпочався торік 20 травня. Відповідь така: «Судовий розгляд повинен бути проведений і завершений протягом розумного строку. Розумними вважаються строки, що є об’єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень».

Ось такі відповіді-невідповіді. Поки що все відбувається за класичним сюжетом. Остапи бендери на свободі, мільйони в кишенях невідомо чиїх, зіц-голова за ґратами, а фірми «Роги й копита» процвітают