Як по закінченні війни, впроваджуючи інноваційні підходи, зробити Україну успішною, процвітаючою європейською країною, йшлося під час презентації нової книжки Ярослава Романчука в Ужгородському пресклубі.

Ярослав Романчук має польське походження, але народився і ще донедавна жив у білорусі. 2010 року навіть балотувався на виборах президента цієї країни і, за офіційними даними, зайняв третє місце. 2021-го через політичні переслідування, який розгорнув авторитарний режим лукашенка, змушений був виїхати із країни. Нині мешкає в Києві.

«Новий Захід. Українська мрія» (Літера Нова. — Київ, 2023. — 672 с.) — книжка, яка представляє системний погляд на економічні реформи у країні. Відображає стратегію, як швидко відбудувати економіку після війни. Її поділена на чотири частини, кожна з яких відповідає на окремі групи запитань. Спершу висвітлено, чому, за словами автора, Україна за всі попередні роки незалежності рухалася у протилежному напрямку, ніж було потрібно. Друга і третя — куди прийшли і як можна оцінювати нинішній стан, а четверта — що робити далі.

На всі запитання Ярослав Романчук послідовно крок за кроком надає відповіді.

«А що потрібно зробити, щоб валовий внутрішній продукт в Україні протягом 10 років зріс до трильйона доларів? — запитував автор на презентації. І сам відповів: — Є певні прості, однак дуже ефективні рішення у галузях грошової політики, податків, приватизації, соціального розвитку. Треба робити так, щоб Україна була привабливою не лише для наших міжнародних партнерів, а насамперед для потенційних партнерів із транснаціональних організацій і корпорацій. Вони нині шукають, куди вкласти 15, 20, 30 трильйонів доларів. Так звана декитаїзація Америки і Європейського Союзу — наш історичний шанс».

Перетворення, які потрібно впровадити після війни, мають зменшити кількість податків до трьох видів. Пропозиції автора, прості й зрозумілі, не допускають ґрунту для схем і корупції. Запропоновано всього три податки: з роздрібних продажів, прибутковий з фізичних осіб та акцизи. І все! Нема ПДВ, податку на нерухомість, податку на фонд заробітної плати. Державний бюджет перестає бути годівницею для олігархів, популістів і політичних шахраїв.

У модель прискореного розвитку закладено, щоб українці відчули повноцінну економічну свободу. Після переможного завершення війни якнайшвидше, наголошує автор, слід відмовитися від «державного планування» й «воєнного соціалізму» та перейти до по-справжньому вільного ринку. Щоб стати феноменом економічного дива, Україні потрібні інноваційні рішення.Автор небезпідставно сподівається, що його книжку використовуватимуть у вишах, адже в ній комплекс теоретичних і практичних порад, як розвивати державу. Він писав її майже півтора року, з весни 2021-го. Про історію написання розповів, що 24 лютого 2022 року мав виступати перед політиками та експертами та презентувати свою економічну програму «Україна — новий Захід. Економіка $500 мільярдів для 50 мільйонів українців до 2030 року». Але саме того дня розпочалася війна. Друзі з офісу, де він працює, економісти в уряді порадили продовжити роботу в цьому напрямі й написати дослідницьку працю.

Книжку представлено партнерам у США, Австрії, Польщі, міжнародних центрах у Брюсселі та Лондоні.

«Надійшли дуже позитивні рецензії, зокрема від людей, які працювали в час Маргарет Тетчер і опрацьовували стратегію подолання кризи 1970—1980-х років у Великій Британії. Нині книжка — один з тих інтелектуальних продуктів, довкола яких точаться дискусії щодо вироблення нової економічної доктрини держави, — додав Ярослав Романчук. — Було багато роботи з написанням конкретних програм з розвитку економіки у воєнний час. Ці програми передано у Верховну Раду та Офіс Президента. Частина з них увійшла і в книжку. Виходить так, що хоч не стріляю, але борюся за Україну, підготувавши цю інформаційно-аналітичну наукову працю».

Присутній на презентації в Ужгороді координатор проєкту Михайло Камчатний сказав: «Біблотекарі кажуть, що це перша книжка з економіки, яку вони отримали за три десятиріччя. Надсилають нам листи подяки. Вважаю, нам, українцям, пощастило, що пан Ярослав обрав нашу країну для своїх економічних досліджень. Він один із впливових економістів на пострадянському просторі».

ДОВІДКА «УК»

Ярослав РОМАНЧУК — український і білоруський економіст, автор 13 книжок з економіки, реформ, транзиту від держплану до вільного ринку у країнах пострадянського простору. Автор понад 6500 публікацій, лауреат міжнародних премій. Керівник економічних реформ Офісу простих рішень та результатів (Київ). Консультант з економіки бізнесу, влади та неурядових організацій в Україні.