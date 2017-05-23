Пам’ятаю, як на початку 80-х років я, молодий журналіст, їздив у господарства Коростишівського району Житомирської області й писав репортажі з поля. Замурзані механізатори у кабінах запилених тракторів, комбайни без жаток чи коліс у машинному парку, постійні скарги інженерів на брак запасних частин до техніки — колгоспники не працювали, а мучилися. Не випадково все це називалося «боротьбою за врожай», яка не завжди закінчувалася перемогою.

Тепер часи змінилися на краще: за понад три десятиліття сільськогосподарська техніка зробила такий великий крок уперед, що за допомогою сучасних високопродуктивних інтелектуальних імпортних машин можна не лише без втрат збирати все вирощене в полі, а й робити це у комфортних умовах.

Не музейні експонати

Таку техніку господарствам Київщини й Вінниччини постачає нині, наприклад, компанія «КОНКОРД», яка є офіційним дилером визнаних в усьому світі провідних європейських виробників і працює на українському ринку вже 25 років. Заснована 1992 року як невелика приватна структура, вона спочатку постачала сільськогосподарську техніку та запасні частини вітчизняних заводів на внутрішній ринок, у країни СНД, а з 1996-го поступово перейшла на постачання сільгоспмашин з Німеччини. У міру розширення ринків збуту було засновано Вінницьке, Бершадське, Первомайське і два Київські представництва компанії.

Центральний офіс «КОНКОРДУ» розташований у селищі Гребінки Васильківського району столичної області. Тут розміщено і демонстративний його майданчик: високопродуктивні, надійні, зручні універсальні зернові та кормо­збиральні комбайни, трактори потужністю від 40 до 500 кінських сил, преси для тюкування сіна і соломи, косарки, ворушилки, утворювачі валків, телескопічні навантажувачі фірми CLAAS, обприскувачі, машини для внесення добрив, сівалки, ґрунтообробна техніка (AMAZONE, LEMKEN), самохідні обприскувачі та буряко­збиральні комбайни (AGRIFAC), ґрунтообробна техніка, мульчувачі (STROM-BEDNAR), транспортні системи (FLIEGL), обладнання і програмне забезпечення для точного землеробства.

— І це, — каже президент компанії «КОНКОРД» Емануіл Гайсинський, — не музейні експонати. Пропонована нами техніка успішно працює в полі: наприклад, у двох господарствах Обухівського і Кагарлицького районів Київської області ми демонструємо в роботі сівалку «Cirrus», яка в один прохід одночасно проводить передпосівний обробіток ґрунту і сівбу. У травні у Володарському районі (теж Київська область) проведемо кущовий показ нового трактора потужністю 500 кінських сил фірми CLAAS та глибокорозпушувача. Останній агрегат дає змогу руйнувати так звану плужну підошву, розпушуючи верхній шар ґрунту до 55 сантиметрів.

Такі заходи у полі корисні і для компанії «КОНКОРД», яка знаходить нових клієнтів, і для селян, котрі отримують неоціненну допомогу в освоєнні сучасних машин. Не випадково дилер з Гребінок реалізував торік техніки на 14 мільйонів євро і запасних частин до неї на понад 5 мільйонів євро.

Цілодобовий сервіс

Якщо хтось вважає, що дилерський хліб добувати легко, він дуже помиляється: компанія «КОНКОРД» вийшла на український ринок сільськогосподарської техніки у 1989 році (тоді ще як одна з перших недержавних структур на Васильківщині — науково-технічний центр «НОРМА»). Її фахівці розробляли програми розвитку господарств і під них постачали аграріям технічні засоби українських (!) заводів, які були на той час монополістами в колишньому Радянському Союзі.

— Але вже у 1992 році, — Емануіл Йосипович стає серйозним, — після розвалу єдиної фінансової системи довелося вибудовувати власну довготривалу структуру, яка базувалася на вигідних партнерських оптимальних схемах фінансового лізингу і фінансування, гарантійному й післягарантійному сервісному обслуговуванні сільськогосподарської техніки, постачанні оригінальних запчастин. Започаткували також (чого ніхто ще не робив) практичні семінари для механізаторів, інженерів господарств. Це помітили іноземні виробники сільгоспмашин та обладнання, які прагнули зайти на український ринок.

Пріоритетним напрямом у роботі компанії стало сервісне обслуговування: в усіх конкордівських представництвах нині працюють висококваліфіковані інженери, які володіють великим практичним досвідом і пройшли навчання на заводах-виробниках у Німеччині, спеціальних курсах, які організовують представництва закордонних фірм в Україні. Це сприяє вдосконаленню знань про найновіші технології в ремонті техніки.

Окрім того, значні кошти компанія інвестувала в сучасне діагностичне і спеціальне обладнання сервісних відділів як у центральному офісі, так і в представництвах, що дало змогу якісно і швидко виконувати діагностику й ремонт техніки різного ступеня складності на власній ремонтній базі та в клієнта. Безперебійну роботу машин та обладнання, подовження терміну їхньої служби забезпечують оригінальні запасні частини: на складі в Гребінках та у представництвах їх налічується понад 10 тисяч найменувань. Досвідчені інженери допомагають господарствам підібрати необхідний ходовий товар, сформувати замовлення, а також організують найшвидшу доставку зап­частин у зручний для клієнта спосіб.

Власний полігон

Компанія «КОНКОРД» має ще й власну агрофірму, на полях якої перед продажем випробовують та демонструють ефективність сільськогосподарської техніки. Основні напрями діяльності агрофірми — вирощування сільгоспкультур і надання сільськогосподарських послуг. На орендованих землях Фастівського й Васильківського районів Київської області конкордівські аграрії вирощують пшеницю, ячмінь, овес, кукурудзу, гречку, сою, горох та інші культури. Високо­якісна техніка фірм-флагманів європейського машинобудування забезпечує найвищу якість проведення технологічного процесу відповідно до технології.

Торік, наприклад, на 2200 орендованих гектарах сірих чорноземів та супісків працівники агрофірми зібрали по 121 центнеру з гектара кукурудзи, 41 — соняшнику, 79 — пшениці, близько 30 — сої, 60 — ячменю.

— При цьому напрацювали технологію внесення добрив безпосередньо під рослини, — ділиться Емануіл Гайсинський. — Годувати органікою чи мінералами міжряддя, вирощуючи бур’яни, нині неприпустимо. І завдяки керованому землеробству (хтось його називає точним, але я вважаю, що точним може бути лише прилад), раціональному і продуктивному використанню техніки нам вдалося досягати добрих результатів. На машини для диференційованого внесення добрив ми навісили спеціальні пристрої, які дали змогу вирахувати оптимальну кількість азотних добрив, необхідних конкретній рослині. Так техніка керувала процесом підживлення у ґрунті загалом і навколо рослини зокрема. Тож отримали приріст врожаю (в умовах економії добрив) та сформували карту врожайності на наступний рік.

До речі, своїм досвідом конкордівські механізатори охоче діляться з колегами з інших господарств. В одну зі структур компанія поставила торік 8 комбайнів CLAAS на гусеничному ходу, оснащених новими елементами, зокрема прогнозуючими. За сезон ця техніка зібрала кукурудзу на 34 тисячах гектарів. Там КОНКОРД встановив своєрідний рекорд, якого, щоправда, ніхто не зафіксував: 1373 тонни кукурудзи, зібрані за добу одним комбайном.

— Гусенична тяга зменшує навантаження техніки на ґрунт (комбайн важить 18 тонн і має бункер на 10 тонн, плюс жатка: уявляєте, як ущільнюється ґрунт, утворюючи плужну підошву), — підсумовує президент компанії. — Окрім того, таке взуття робить машину більш стійкою: вона не гойдається під час агрегатування 12-метрової жатки й акуратно зрізує рослини на запланованій висоті.

Прикро за наших

Слухаючи Емануіла Гайсинського, я весь час ловив себе на думці, що компанія «КОНКОРД» могла б успішно представляти на українському ринку вітчизняних виробників сільськогосподарської техніки. У якийсь момент мій співрозмовник, мабуть, вгадав, про що хочу в нього запитати.

— В Україні є заводи, які прогресують. Але їх дуже мало. Дехто з них пропонує нам постачати їхню техніку господарствам. Але таких фінансових і гарантійних (на цей час) умов, що створює для нас товарний завод-виробник, вони не обіцяють. Німці надають нам кредитний ліміт фактично під моє чесне слово. Це дає змогу компанії «КОНКОРД» успішно продавати їхню техніку в Україні.

Насамкінець президент компанії «КОНКОРД» сказав, що головний крок до вирішення питання сільськогосподарського пріоритету повинна зробити держава: вона насамперед мусить допомогти заводам-виробникам. Якщо, звісно ж, Україні потрібні власні комбайни, трактори, жатки й інша причіпна техніка. І починати потрібно не з нуля. У світі є вже готові розробки з інтелектуальними системами. Ними потрібно скористатися, збираючи комбайни CLAAS у себе, як це роблять, наприклад, в інших країнах СНД.

Мені така думка фахівця видається слушною: лише правильно обрана стратегія розвитку, сучасна сільськогосподарська техніка, що відповідає найвищим світовим стандартам, європейський рівень сервісу дадуть змогу створити успішну компанію, досягти мети.

Олександр КРЮЧКОВ,

Володимир ЗАЇКА (фото),

«Урядовий кур’єр»