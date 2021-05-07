Ось уже понад рік, як кордони країн Шенгенської зони закрито для громадян третіх країн. До ЄС можуть в’їжджати лише ті, хто входить до кількох вузьких категорій: резиденти країн-членів ЄС, сезонні й дипломатичні працівники, медики. Тому заява, яку зробила Єврокомісія на початку цього тижня, щодо можливості відновлення поїздок до ЄС для негромадян об’єднання, викликала ажіотаж у ЄС і поза його межами. Адже ці нові рекомендації дають надію, що громадяни третіх країн зможуть провести літню відпустку-2021 на улюблених європейських курортах.

Не всі щеплення однакові

«Ми пропонуємо знову відкрити наші кордони для туристів, які пройшли вакцинацію, і тих, які походять з країн із хорошою епідеміологічною ситуацією. Але водночас впровадимо спеціальний механізм, який дасть змогу вчасно реагувати на ситуацію, якщо вона знову вийде з-під контролю», — написала у Twitter очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Пропозиція Єврокомісії полягає в тому, щоб дозволити всім приїжджим із країн із задовільною епідеміологічною ситуацією, а також тим, хто зможе довести, «що отримав дві дози вакцини», затвердженої Європейським медичним агентством, відвідувати країни ЄС.

Під час неформального брифінгу для журналістів представник ЄК заявив, що якби нова система подорожей почала діяти вже сьогодні, то до переліку країн, де ситуація з поширенням коронівірусу набула контрольованих масштабів і чиїм громадянам дозволили б в’їзд до ЄС, напевне, опинився б Ізраїль. А щодо Великої Британії та США в Єврокомісії поки що є сумніви.

До переліку зареєстрованих вакцин входять нині чотири: BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca й Johnson & Johnson. Однак його може бути доповнено вакцинами, схваленими ВООЗ. Щодо російської вакцини «Спутнік-V» і китайської Sinopharm, то вони в ЄС не сертифіковані, хоча щеплення цими препаратами проводять в Угорщині, Словаччині та Чехії. Єврокомісія хоче також змінити критерії для внесення нових країн до «зеленого» списку. Згідно з ними поріг кількості нових захворювань на 100 тисяч населення за останні 14 днів має бути 100 випадків, а не 25, як нині. При цьому враховуватимуть обсяги тестування в країні й загальні епідеміологічні тенденції. Та в ЄК наголосили, що послаблення обмежень на подорожі не означатиме, що тестування й карантин після приїзду буде скасовано на загальноєвропейському рівні. Це рішення національні уряди мають ухвалювати самі. «Проте ми сподіваємося, що з успішним розгортанням кампанії з вакцинації й ці додаткові умови поступово зніматимуть», — повідомив журналістам чиновник ЄК.

Які перспективи для українців

Якщо згідно з пропозицією ЄК стосовно так званих зелених сертифікатів — спеціальних паспортів, куди заноситимуть дані про щеплення — національні уряди можуть самі вирішувати чи визнавати надійними щеплення, проведені вакцинами «Спутнік-V» і Sinopharm, то нові рекомендації ЄК цього не дозволяють. Це означає, що туристи з таких країн, як Сербія, яка не входить до складу ЄС, але має високі показники вакцинації, оскільки її громадяни прищеплені переважно російською та китайською вакциною, не відповідатимуть вимогам для подорожей до ЄС. Водночас, якщо епідеміологічна ситуація в цій країні сягне необхідних показників, то сербів до ЄС пускатимуть. Для країн, де епідемічна ситуація швидко погіршуватиметься, або буде виявлено небезпечні мутації коронавірусу, Єврокомісія передбачила спеціальний механізм заборони на в’їзд для всіх резидентів цієї країни.

У Єврокомісії сподіваються, що нові правила подорожей запрацюють уже в червні, коли, як передбачається, почне діяти загальноєвропейський паспорт вакцинації, до якого вноситимуть дані про те, чи пройшов пасажир вакцинацію, чи має негативні результати тесту, чи перехворів на коронавірус і тому має природні антитіла до хвороби.

Для українців ці новини з Брюсселя мають поки що лише загальний обнадійливий характер. Адже ні вакцини Covishield (вакцина AstraZeneca, яка виробляється Serum Institute в Індії), ні китайська Sinopharm, якими переважно вакцинують українців, у Євросоюзі до використання не схвалено. Щодо епідеміологічної ситуації, то вона в Україні далека від того, щоб відповідати необхідним критеріям. Хоча не виключено, що до літа вона істотно поліпшиться, тож надії на відпустку за кордоном втрачати не варто.