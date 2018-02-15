Ринок праці Миколаївської області перебуває під впливом соціально-економічної ситуації, яка склалася в країні та області. Він характеризується зростанням рівня зареєстрованих безробітних і збільшенням кількості працевлаштованих людей, збільшенням середнього обсягу зарплат на вакансіях і середнього обсягу допомоги у зв’язку з безробіттям, а ще — професійно-кваліфікаційним дисбалансом між попитом і пропозицією робочої сили.
Проте загалом спостерігається позитивна динаміка в основних напрямах діяльності Миколаївської обласної служби зайнятості. Про це розповів директор обласного центру зайнятості Дмитро Оборонько. Він зазначив, що показове для характеристики роботи служби збільшення кількості місцевих жителів, яким вдалося знайти роботу до надання їм статусу безробітного. Оперативно завдяки цілеспрямованій роботі структур служби з усіх працевлаштованих майже 48% громадянам знайдено роботу до надання статусу. Тож зменшено навантаження на місцевий бюджет, адже зникла необхідність виплачувати допомогу у зв’язку з безробіттям.
Усього за минулий рік кількість працевлаштованих осіб становила 27,4 тисячі, що більше, ніж позаторік. На 11% збільшилася кількість роботодавців, які співпрацювали з центрами зайнятості. А 5,3 тисячі підприємств, організацій та установ нині пропонують робочі місця — кількість вакансій зросла до понад 32 тисяч.
Узагальнений портрет миколаївського безробітного такий: переважно це жінки (51,3%), майже 52% — жителі міст; 48% раніше обіймали робітничі посади, 31% — посади службовців, 21% — особи без професій або такі, що обіймали посади, які не потребують спеціальної підготовки. Ще одна тенденція сьогодення — серед безробітних 45% мають вищу освіту.
Дмитро Оборонько пояснює: «Річ у тім, що в Україні 80% випускників здобувають вищу освіту, 20% — професійну. У Європі цифри цілковито протилежні, там 70% здобувають професійну освіту, а 30% — вищу. Отже, дефіцит працівників робітничих спеціальностей зростає, проте вдається заповнити й цю нішу».
У Центрі професійно-технічної освіти обласної служби зайнятості 40% безробітних з вищою освітою тепер здобувають професійно-технічну і працевлаштовуються за робітничими професіями. Торік на Миколаївщині інженери перенавчалися на водіїв тролейбусів, екологи — на кухарів, менеджери — на швачок, бухгалтери — на перукарів. При цьому в базі даних служби зайнятості найбільше вакансій для кваліфікованих робітників у переробній промисловості (18,3%).
Понад 40% загальної кількості вакансій було зосереджено у самому Миколаєві. У базі даних міста перебувало 13 тисяч вакансій, що на 14% більше, ніж 2016-го. Середній обсяг заробітної плати вакансій у місті був вищим, ніж по області, і становить 4453 гривні, в області — 4356 гривень. Найвищий обсяг оплати праці пропонують на вакансіях за професіями: електромонтажник судновий (11 800 гривень на місяць), помічник капітана суднового (9633 гривні), матрос і машиніст тепловоза (по 9000 гривень). Майже кожну четверту вакансію пропонують на підприємствах сільського, лісового та рибного господарства; 16,6% — в галузі промисловості, оптовій та роздрібній торгівлі; 13,2% — у державному управлінні та обороні; 10% — у соціальному страхуванні.
Дмитро Оборонько окреслив основні пріоритети і завдання служби зайнятості на 2018 рік. Серед них завершення реорганізації та перетворення центрів зайнятості на сервісні майданчики з надання широкого спектра послуг, вивчення локальних ринків праці, удосконалення профорієнтаційної роботи, запровадження профілювання безробітних для запобігання ризикам тривалого безробіття; запровадження соціального супроводу за підходом кейс-менеджменту.
Миколаївський центр зайнятості бере активну участь в реалізації широкомасштабної інформаційної кампанії «Живи та працюй в Україні». Адже слід не втратити працездатний потенціал, дати молоді відчути впевненість у тому, що варто реалізувати свої професійні сили в рідній країні.