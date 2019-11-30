Те, що друковане слово має перевагу, ми, звичайно, знали, але не мали яскравих прикладів успішної конкуренції зі всюдисущим інтернетом. Нещодавно завдяки командній роботі таким прикладом став наш проєкт. Нове українськомовне видання робить читання на ньому модним навіть серед молоді!

У 2019 році вперше побачили світ номери всеукраїнського видання «Дебют-газета». Новинку на 164 сторінках порівнюють із «Роман-газетою» радянських часів, але вона має кілька переваг і відрізняється від усього, що нині існує на ринку періодики. Передовсім концепцією друкувати твори відомих авторів і талановитих початківців, які не друкувалися на папері, але були доступними в інтернеті. На сьогодні з авторів майже всіх жанрів (а «Дебют-газета» друкує будь-які жанри, крім романів-епопей) створилася черга на кілька номерів наперед. Попри те, що до кожного номера на глянцеву обкладинку формату А3 потрапляє близько 20 поетів та прозаїків. А під обкладинкою великим шрифтом (щоб читати без окулярів) вміщено понад сто їхніх творів.

Автори, розчаровані в перенасиченому інтернеті, не отримують від нас гонорарів, але отримують головне — тисячі вдячних читачів з усіх куточків країни. Щоб про нас знали і купували, редакція постійно працює в кількох напрямах: реклама поштової передплати в інтернеті та всеукраїнських і місцевих друкованих виданнях, розповсюдження «Дебют-газети» через мережі кіосків «Преса» в Києві, Львові, Чернігові, Рівному, Херсоні, Винниці. За ціною 35 гривень наша найоб’ємніша (вагою понад 400 грамів) газета доступна в усіх великих відділеннях Укрпошти.

До речі, за рахунок редакції «Дебют-газету» цього року за передплатою отримали всі районні, міські та обласні бібліотеки країни. А з 2020 року, сподіваємося, у тисяч бібліотек, зокрема читальнях закладів освіти, знайдуться бюджетні або спонсорські кошти на передплату нового літературного видання.

Радісно бачити серед авторів і читачів нашої газети великий відсоток 30—40-річних. Та й серед прогресивної молоді читати твори сучасних українських письменників на папері стає модно.

У «Дебют-газеті» вміщено твори різні за жанрами і стилями, кожен знайде для себе щось цікаве, є біографії авторів, зворотний зв’язок із ними. Редакція співпрацює із засновниками найкращого літературного конкурсу рукописів «Коронація слова» та його переможцями, які теж розуміють перевагу друкованого слова. Книжкові видавництва зазвичай цікавлять великі романи. Часто вони долучають розкручених авторів писати на замовлення. «Дебют-газета» друкує середні та малі твори талановитих авторів, написані не на замовлення, а від душі. Письменники з різних міст України завдяки єдиній мові, яку вони розвивають і збагачують, об’єднують країну. Читаючи «Дебют-газету», ви це відчуваєте майже фізично.

Розповсюджуючись країною, газета починає жити своїм життям. Автори знайомляться між собою, об’єднуються, проводять презентації своїх творів, надрукованих у «Дебют-газеті». Це вже сталося у Львові, Чернігові, Харкові, Херсоні. Заходам, ініційованим авторами «Дебют-газети», присвячено великі сюжети на місцевому телебаченні. А вийшло поки що всього два номери! У 2020 році побачать світ ще шість. Ми пропонуємо для ознайомлення оформити поштову передплату навіть на один номер або замовити примірники в редакції. У будь-якій газеті або на нашому сайті debiute.com є правила для потенційних авторів та інформація для читачів.

«Той, хто багато читає, управляє тими, хто дивиться телебачення», — один із відомих висловів, який підтверджує перевагу друкованого слова. На жаль, інформаційним друкованим виданням важко конкурувати з миттєвим інтернетом. А наша «Дебют-газета» — це книжка, яку приємно тримати в руках, можна подарувати. Вона зберігатиметься вічно у центральних бібліотеках країни, куди друкарні зобов’язані надсилати п’ять примірників кожного номера будь-якого періодичного видання. Підкреслюю ще раз: спілкуючись з авторами й читачами, ми побачили чітку тенденцію розчарування багатьох з них в інтернеті як єдиному джерелі розповсюдження і читання літературних творів.

Під паспортом газети на передостанній сторінці розміщено таке пафосне речення: «Дебют-газета» — колиска успіху українського друкованого слова, фундамент розвитку національного культурного продукту».

Сподіваємося, що нам усе вдасться. Перший номер вийшов накладом 4 тисячі примірників, другий розійшовся країною накладом понад 7 тисяч. Звіти з продажу та передплати дуже оптимістичні. Тож народженій у цьому році «Дебют-газеті» можна прогнозувати довге і щасливе життя. Та ще й виконання маленької, але важливої місії в розбудові України як незалежної, цілісної держави з людьми високого культурного рівня. Та й, погодьтеся, жодний інтернет не дасть стільки позитивних емоцій, як перегортання сторінок свіжого номера друкованого видання зі ще невідомим та неодмінно цікавим змістом.

Михайло НОВИЦЬКИЙ,

видавець «Дебют-газети»,

для «Урядового кур’єра»