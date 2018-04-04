Українського активіста Володимира Балуха, якого окупаційна влада анексованого Росією Криму засудила за звинуваченням у зберіганні боєприпасів, жорстоко побив тюремний конвой після розгляду апеляційної скарги. Відбулося це ще минулого місяця, про що заявила адвокат Володимира Балуха Ольга Дінзе. За її словами, захист готує скаргу щодо факту побиття, повідомляє УНІАН.
Представники ФСБ Росії затримали Володимира Балуха 8 грудня 2016 року. Вони стверджували, що, мовляв, виявили на горищі будинку, де він живе, 90 патронів і кілька тротилових шашок. Проте захист Володимира Балуха й правозахисники переконані, що він став жертвою репресій через свою відкриту проукраїнську позицію. Адже на своєму будинку в селі Серебрянка в Криму вивісив український прапор і прикріпив табличку «вулиця Героїв Небесної Сотні».
16 січня підконтрольний Кремлю Роздольненський районний суд засудив Володимира Балуха за обвинуваченням у зберіганні боєприпасів до трьох років і семи місяців колонії-поселення, штрафу в розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (близько 4,6 тисячі гривень) і взяв активіста під варту в залі суду.
Тоді МЗС України висловило протест у зв’язку із вироком Володимиру Балуху. Речниця відомства Мар’яна Беца заявила, що МЗС готується посилити тиск на Росію з допомогою міжнародних партнерів, ООН, Ради Європи, ОБСЄ, Європейського Союзу з вимогою звільнити українця.
14 березня 2018 року так званий Верховний суд Криму розглянув апеляційну скаргу Володимира Балуха і змінив попередній вирок, скоротивши строк ув’язнення лише на два місяці. Тобто українському патріотові залишили 3 роки і 5 місяців позбавлення волі в колонії-поселенні. З обвинувачення було також виключено пункт про придбання боєприпасів. У зв’язку з цим вирок і змінили. При цьому в ході засідання суд відмовив у задоволенні клопотань про виклик свідків, яких не допитали під час судового слідства, у проведенні додаткових експертиз, витребуванні додаткових документів і здійсненні аудіозапису силами суду. На знак протесту проти такого рішення суду 19 березня Володимир Балух оголосив безстрокове голодування, яке триває вже другий тиждень. Близькі й родичі Володимира Балуха не можуть отримати інформацію про стан його здоров’я. Про що повідомила дружина активіста Наталія Балух, «Ми не знаємо, як він там. Навіть не знаємо, чи живий він... Нічого... Мені зустрічі не дають, ми розлучені», — зазначила вона. Літня мати Володимира Балуха також не може відвідувати його через незадовільний стан здоров’я, передає «Крим.Реалії».
Адвокат Олексій Ладін, який веде низку справ в окупованому Криму, вважає, що голодування Володимира Балуха може дуже підірвати його здоров’я. «З огляду на досвід голодування моїх підзахисних не вважаю цей захід правильним, оскільки утримання в СІЗО і без того досить жорстке. Голодування, звісно, привертає увагу громадськості, але підриває здоров’я, ясність розуму, здатність ефективно боротися й протистояти системі порушення прав людини. Треба враховувати, що в СІЗО і без того погане харчування, обмежені прогулянки, підвищена небезпека захворіти на туберкульоз, а ослаблений голодуванням організм піддається ризикам неодноразово», — турбується адвокат.