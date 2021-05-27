Серед безлічі забутих чи просто не втілених туристичних проєктів Черкащини є унікальний природний об’єкт — масив Ірдинського болота, який розташований неподалік від Черкас. Кажуть, колись, тисячі років тому, тут протікало Дніпро, старе русло якого воно й займає. Місцина, яка нині має статус заказника місцевого значення, охоплює території Білозірської, Балаклеївської та Мліївської громад.

Багатство природи Ірдинських боліт важко прикрасити чи перебільшити. Тут налічують 189 видів птахів, серед яких 25 занесено до Червоної книги України. Ця територія є також місцем проживання оленів, козуль, кабанів, лисиць, єнотовидних собак, бобрів, видр, норок, ондатр та інших. Поширені види риб — карась золотистий, лин, в’юн, щука. Багато тут і червонокнижних рослин — на луках і болотах квітнуть дикі орхідеї, півники та сон-трава, а в лісах повно ведмежої цибулі — черемші.

Природні принади глибинки

Хо як дивно, але й багато жителів Черкащини, не те що інших областей України, вкрай мало обізнані з усіма принадами цього чарівного краю. Причина — в слабкому розвитку туристичної індустрії, низькому рівні екологічної інформованості самих громад. Ось і вирішили в Білозірській громаді розробити проєкт «Екостежинами древнього русла Дніпра», залучивши до нього не тільки місцевих активістів, а й ентузіастів із сусідніх Балаклеї та Млієва. Наявність природно-ресурсного та історико-культурного потенціалу в поєднанні з вигідним географічним положенням та співпраця громад, як розмірковують ініціатори проєкту, мають створити необхідні передумови для розвитку галузі спортивного туризму, екологічного та національно-патріотичного виховання у регіоні. Вирішили поєднати зусилля всіх небайдужих для створення туристських маршрутів, рекреаційних зон, екостежинок, проведення різноманітних екологічних акцій, що сприятиме розвитку регіону та підвищить рівень екологічної культури. Для цього поєднують наявні туристські зони та локації, уже освоєні стежинки з новоствореними та реконструйованими туристськими об’єктами в єдиний кільцевий екопросвітницький туристський маршрут, що проходить територіями Білозірської, Балаклеївської та Мліївської громад загальною протяжністю 50 км.

У грандіозному з точки зору окремих громад задумі поєднуються великі й малі проєкти, що вимагають різних ресурсів, але потребують обов’язкової участі зацікавлених людей. Створити рекреаційні зони біля занедбаних будиночків пасічників, реконструювати вхід до печер Виноградського Свято-Успенського монастиря, прокласти екостежинки від Ірдинського ліцею до Хоминого дуба, збудувати місточки на старій Іванівській греблі, організувати екотолоку, підготувати екскурсоводів — усе це та багато інших намірів вимагає неабиякої енергії, організованості, підтримки як місцевих органів самоврядування, так і підприємницьких та громадських структур.

Чи є реальні можливості втілити проєкт? Як вважають в усіх трьох ОТГ, завдання цілком підйомне. Тільки бюджет Білозірської громади, як розповів її голова Володимир Міцук, зріс завдяки децентралізації більш як удесятеро і становить нині близько 65 мільйонів грн. Чимала його частка йде на розвиток інфраструктури території. Останнім часом багато зроблено для реформування в галузі освіти та охорони здоров’я, створено Центр надання адміністративних та соціальних послуг, Центр соціальних послуг, Центр культури та дозвілля, значно поліпшилося надання житлово-комунальних послуг. На цьому тлі завдання екологічно-туристичного проєкту видаються цілком здійсненними. Тим паче разом із сусідніми громадами. До того ж його концепція відповідає стратегічним цілям громади, за яку проголосували всі жителі сіл, що входять до ОТГ.

Та й місцеві жителі, зокрема молодь, схвалюють прагнення місцевих громад осучаснити та розвинути туристичну інфраструктуру. Особливо чекають реальних змін спортсмени, учасники щорічних заходів з трейлового бігу Irdyn Trail Run, лижного напівмарафону Ірдинь-Хутір Баси Білозір’я, люди, які не уявляють свого життя без спортивного та зеленого туризму чи просто цікавих мандрівок.

Що може громада?

Ще один поштовх до втілення проєкту дала участь у конкурсі «Наша громада», оголошеному двома центральними телеканалами та програмою USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність». Нині триває відбір проєктів, які ввійдуть до фіналу. Головна мета змагання — підтримати активні та дієві громади, розповісти на національному рівні про місцеві досягнення і зміни у селах та малих містах, показати успішні ініціативи та фінансово підтримати обрану громаду у реалізації проєкту.

Згаданий проєкт не єдиний, висунутий на конкурс громадами Черкащини. Бужанська ОТГ, приміром, працює над створенням пейнтбольного та мотузкового парку, Водяницька — над відновленням історико-туристичних об’єктів, Степанківська — над створенням і популяризацією квест-маршруту, який проходить лісовими й польовими стежками, Бобрицька — над популяризацією жартівливих пісень, Драбівська — над створенням парку активного та сімейного відпочинку, Медведівська — над створенням комунального підприємства «Житловий банк», Катеринопільська — над створенням сприятливих умов для проведення дозвілля та заняття танцями дітей та молоді, занять спортом, Маньківська — над організацією вторинної переробки твердих побутових відходів. Мліївська, окрім участі у згаданому туристично-екологічному проєкті, взялася допомогти людям поважного віку в подоланні труднощів та формуванні навичок роботи з електронними гаджетами.

Громади, які беруть участь у конкурсі, не тільки матимуть шанс виграти грошовий приз, а й продемонструють власні ідеї та ініціативи для всієї України, які інші громади можуть застосувати на користь своїх жителів.

Ініціатива громад, втілена в конкретні справи, змінює їхнє життя на краще, крім того, це яскрава ознака цивілізованого суспільства. До того ж переважна більшість проблемних ситуацій, які впливають на життєдіяльність окремого громадянина, громади села, селища чи міста, торкаються питань, які частково чи повністю лежать у межах компетенції місцевого самоврядування.