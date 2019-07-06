Крайні дані ООН про кількість жертв унаслідок російської агресії на п’ятому році гібридної війни на Донбасі вражають — близько 13 тисяч загиблих і понад 30 тисяч поранених. Причому 3 тисячі 300 з-поміж них — цивільні люди. Тобто це мирні жителі регіону, які стали приреченими, відколи їх почали «захищати» проросійські бойовики під командуванням російських кураторів за участі російських кадрових «відпускників» із російською зброєю та боєприпасами. Так звані брати з самого початку перебування на Донбасі практикували використовувати цивільних людей як живий щит, облаштовуючи свої позиції біля житлових будинків, шкіл, лікарень тощо. Обстрілюючи звідтіля українських бійців, російські «захисники» свідомо наражали на небезпеку мирних людей, які могли постраждати у разі адекватної відповіді з цього боку лінії розмежування.

Тривалий час російська пропаганда заперечувала подібну досить поширену підступну й підлу тактику, але нині у жителів окупованої території настільки накипіло, що засуджувати і відверто лаяти бойовиків-провокаторів дедалі частіше беруться не тільки пересічні заручники ситуації, а й палкі прихильники Росії та «республіки», де вони перебувають на керівних посадах. Показовим у цьому сенсі став недавній шкандаль, в епіцентрі якого опинився донецький активіст «руского міра», «член громадської палати ДНР» Олександр Б.

Погожого літнього вечора чоловік у колі родини смажив на дачі шашлики, насолоджуючись тишею, співом птахів і відпочинком. Але раптом активне виділення шлункових соків напередодні смачної трапези порушили гучні постріли. Апетит різко зник, бо земля задвигтіла під ногами, коли поряд несподівано озвалася артилерія проросійських незаконних збройних формувань. Зненацька без жодних на те причин вони почали стріляти у бік української Авдіївки. Б. був, даруйте, стріляним горобцем, тому одразу збагнув: бойовики гатять, аби спричинити вогонь у відповідь і потім звинуватити Україну в порушенні мінських домовленостей. До того ж у разі ймовірного обстрілу можуть постраждати не тільки запашні шашлики, а й він сам і його родина. Своє обурення він відразу записав на відео і виклав його в соціальних мережах. Персон, причетних до провокації, він назвав своїми справжніми назвиськами. «Я за ДНР! — патетично нагадує він. — За Росію! Але ненавиджу …(погане слово) у погонах чи без! Ви там, …, (ще гірші слова)? Військові …! А як же Мінськ? Це ж мене зараз мочити будуть із Авдіївки з усіх, …, калібрів! Через якогось офіцерського …, який надумав постріляти! Ти кого зараз, …, убив? Кого покалічив? Ти, …, взяв зараз Краматорськ чи Марік? Зате мене і мирних тепер мочитимуть через те, що якесь бидло в погонах вирішило постріляти із 82 на той бік, коли його ніхто не чіпав! Ось … (навіщо)?!.»

Звісно, цей емоційний пост не залишився без уваги. Більшість жителів окупованої території ще встигли зрадіти, що потворну ситуацію з обстрілами-провокаціями нарешті засуджують навіть посадовці «ДНР». Але потім автор потрапив під залпи негативних емоцій спільників. Його звинувачували не тільки місцеві прихильники «республіки», а й одіозні «брати» із «захисниці-матушки». Приміром, російський диверсант Ігор Гіркін (Стрєлков, який у квітні 2014 року, захопивши на чолі собі подібних Слов’янськ, не раз зізнавався, що свідомо ховався за місцевих людей) не забарився з дошкульним коментарем. «Новоспечений член громадської палати «ДНР» Олександр Б., який потрапив туди за квотою Пушиліна (вождь «ДНР». — Авт.), звинуватив підрозділи «Народної міліції ДНР» в провокаційних обстрілах позицій ЗСУ та порушенні режиму припинення вогню, — обурено написав він у соціальних мережах і виніс свій суворий вирок: – Тобто не задоволений тим, що бійці «ДНР», яких він назвав бидлом у погонах, заважали йому смажити шашлики на лінії зіткнення біля Авдіївки… Б. потрібно буде повісити. Кулі на нього шкода. Не гідне воно кулі!»

Вибирати між шибеницею і кулею Б. дуже не хотілося, тож він, гамуючи переляк, швиденько кинувся спростовувати написане, пояснювати причини своїх емоцій і просити вибачення. «Ситуація прояснилася. Як з’ясувалося, це був попереджувальний удар по противнику. Військові зафіксували рух у наш бік ЗСУ. Я повторюю: у той момент моя сім’я перебувала на вулиці. Всі перелякалися. У мене маленька донька. Тому зробив помилку, виклавши відео в мережу. У кого є родина, той, мабуть, зрозуміє. Прошу вибачення у тих, кого образив чи зачепив».

Боячись розправи, посадовець «ДНР» почав давити на жалість і, що дуже звично для «дирів», хутко ховатися за своїх рідних: «У кого є родина, той зрозуміє». Щоправда, забув нагадати, що багато його земляків через таких, як цей мерзотник-шанувальник «руского міра», й проросійських бойовиків-убивць і втратили свої сім’ї, потрапивши до тих 3300 мирних людей, яких ті почали «захищати». Схоже, вони збираються «захищати» до останнього вцілілого тамтешнього жителя.