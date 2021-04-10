Що нового запропонують і чим здивують гостей у найзахіднішому краї цього року

У час, коли більшість країн через відомі обмеження закриті для туристів, мандрівники можуть відвідувати привабливі місця в рідній країні. Це шанс для туристичних агенцій, садиб, екскурсоводів та інших суб’єктів діяльності в цій галузі. Попит на їхні послуги зростає. Як ці можливості використовують на Закарпатті, аналізує кореспондент «УК».

Ідучи від Сяну додому

Закарпатські організатори туризму пропонують тури, які не лише дивують, а й вражають оригінальністю. Як попередники до цього не додумалися? Авторка одного з таких маршрутів «Від Сяну додому» Аліса Смирна пропонує туристам цікавинки Ужанської долини. У ньому є Закарпатське море і тунець, дуби-чемпіони й унікальна велосадиба. Можна дізнатися, що колись на території області було море, про що свідчить відбиток так званого одинокого тунця, знайдений у минулому столітті у селі Верховина-Бистра. Цьому відбиткові, як стверджують археологи, щонайменше 33,7 мільйона років.

«Маршрут для велосипедистів, — розповідає пані Аліса, — неважкий, для ледачих. Дорога іде весь час униз, а велосипед майже сам котиться. Він буде цікавий і для індивідуальних туристів, і для сімей, і для груп. Укладаючи його, я думала, що треба буде обов’язково згадати слова «Від Сяну до Дону». Звідси й народилася назва. Це проща, яка починається і закінчується на порозі твого дому».

На маршруті є особливе місце, де сходяться державні кордони трьох країн: України, Словаччини та Польщі. А ще тут можна побачити бункери лінії Арпада й чимало іншого.

І хлібом, і видовищами

Обидві складові, якими зазвичай зацікавлюють туристів, активно пропонують і цього року. «Долина теплиць» — один із маршрутів, що проходить населеними пунктами Іршавщини, відомими вирощуванням ранніх овочів і квітів. Учасники турів можуть ознайомитися з особливостями вирощування рослинної продукції, спробувати виготовлені з неї сухофрукти й консерви. Боржавська долина — один із центрів виноробства, там можна продегустувати вино.

Узагальнення гастрономічних пропозицій в області зробив туризмознавець Федір Шандор. За його словами, тут діють 18 сиро— і 19 пивоварень. Є шість виробників чаю з лікарських рослин, сім — леквару (сливового повидла), дев’ять — соків, що випускають продукцію з місцевої сировини. Працюють п’ять великих підприємств із розведення форелі. Серед інших гастрономічних пропозицій — дегустування равликів на фермах, яких в області добрий десяток. А сертифікованих виробників м’ясоковбаcної продукції дійшло до числа 90.

Гостям краю пропонують і пізнавальні екскурсії: відвідати арахісову плантацію у селі Велятино, шафранову — в Медведівцях, чану — біля Мукачева. А ще можна побачити Лавандову гору площею 13 гектарів, найбільшу в Україні, — у Перечині. Тут випускають незвичайний косметичний засіб — пудру з дамаської троянди. Безумовно, зацікавить гостей краю унікальний кизиловий гай, що розкинувся на 260 гектарах у селі Черна на Виноградівщині.

За словами Федора Шандора, в області діють чотири великі ферми з вирощування грибів. Закарпаття попереду інших областей України з виробництва продуктів бджільництва — перги, прополісу, медовухи.

Зберегти старовину

Успіх внутрішнього туризму залежить і від того, в якому стані перебувають пам’ятки історії й архітектури. Деякі з них тривалий час без належного оформлення документів висіли у повітрі. Після оформлення їхньої передачі у власність області розпочнеться консервація залишків чотирьох фортифікаційних споруд, що найкраще збереглися. Такі самі роботи проводитимуть і в городищах, палацах.

Окреме питання — збереження Боржавської вузькоколійки: вже придбано матеріали для відновлення тепловозів. Усе це — робота не одного дня, якою тепер займається профільна комісія Закарпатської обласної ради.

Ці питання не чужі й владі виконавчій, їх обговорювали у Закарпатській облдержадміністрації. Днями йшлося про доступність маршрутів, що пролягають територією національного природного парку «Ужанський». Частина з них лежить між державним кордоном і лінією прикордонних інженерних споруд. Вони найпопулярніші серед відвідувачів парку. Це маршрут до гори Кремінець на українсько-словацько-польському кордоні, маршрут на найвищу тутешню вершину — гору Кінчик Буковський. Маршрут Лубня — кордон пролягає до витоку річки Сян на українсько-польському кордоні.

Відвідування цих маршрутів передбачає отримання спеціальних дозволів від прикордонної служби. Цей процес нині надміру складний, вважають в облдержадміністрації, тому подбали про його полегшення і скорочення часу для оформлення відвідування території НПП «Ужанський».

Закарпатські організатори туризму планують зробити гостям краю подарунок з нагоди 30-річчя Незалежності України. Як розповів Федір Шандор, профільна комісія обласної ради підготувала вісім альбомів, які видаватимуть упродовж восьми місяців, у яких покажуть усе, що зроблено на Закарпатті в туризмі за роки незалежності. Першою стала книга про туристські маршрути, друга розповість про крафтові продукти. У наступних ітиметься про бальнеологічні ресурси, локальні напої, спортивні об’єкти та об’єкти для дітей, збережені історико-культурні пам’ятки Закарпаття.