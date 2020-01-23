ПОВІДОМЛЕННЯ
про закінчення строку застосування остаточних антидемпінгових заходів
щодо імпорту в Україну електричних ламп розжарювання загального призначення
походженням з Киргизької Республіки
Відповідно до статті 19 Закону України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України повідомляє, що 31.07.2020 закінчується строк дії остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну електричних ламп розжарювання загального призначення походженням з Киргизької Республіки, що класифікуються згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності за кодом 8539 22 90 10.
Зазначені заходи були застосовані згідно з рішенням Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі від 23 червня 2015 року № АД-330/2015/4442-06 «Про застосування остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну електричних ламп розжарювання загального призначення походженням з Киргизької Республіки».
Міністерство розвитку економіки,
торгівлі та сільського господарства України