ПОВІДОМЛЕННЯ
про закінчення строку застосування остаточних антидемпінгових заходів
щодо імпорту в Україну деяких видів шоколаду та інших готових харчових продуктів з вмістом какао
походженням з Російської Федерації
Відповідно до статті 19 Закону України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» Міністерство економіки України повідомляє, що 19.06.2022 закінчується строк дії остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну деяких видів шоколаду та інших готових харчових продуктів з вмістом какао походженням з Російської Федерації.
Зазначені заходи були застосовані згідно з рішенням Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі від 18.05.2017 № АД-373/2017/4411-05 «Про застосування остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну деяких видів шоколаду та інших готових харчових продуктів з вмістом какао походженням з Російської Федерації».
Міністерство економіки України