ПОВІДОМЛЕННЯ

про закінчення строку застосування остаточних антидемпінгових заходів

щодо імпорту в Україну кругів шліфувальних на керамічній зв’язці

походженням з Російської Федерації

Відповідно до статті 19 Закону України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» Міністерство економіки України повідомляє, що 15.05.2022 закінчується строк дії остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну кругів шліфувальних на керамічній зв’язці походженням з Російської Федерації.

Зазначені заходи були застосовані згідно з рішенням Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі від 13.04.2017 № АД-370/2017/4411-05 «Про застосування антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну кругів шліфувальних на керамічній зв’язці походженням з Російської Федерації».

Міністерство економіки України