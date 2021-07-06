ПОВІДОМЛЕННЯ
про закінчення строку застосування остаточних антидемпінгових заходів
щодо імпорту в Україну кругів шліфувальних на керамічній зв’язці
походженням з Російської Федерації
Відповідно до статті 19 Закону України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» Міністерство економіки України повідомляє, що 15.05.2022 закінчується строк дії остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну кругів шліфувальних на керамічній зв’язці походженням з Російської Федерації.
Зазначені заходи були застосовані згідно з рішенням Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі від 13.04.2017 № АД-370/2017/4411-05 «Про застосування антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну кругів шліфувальних на керамічній зв’язці походженням з Російської Федерації».
Міністерство економіки України