ПОВІДОМЛЕННЯ
про фактичне закінчення строку застосування остаточних антидемпінгових заходів
щодо імпорту в Україну соди каустичної
походженням з Російської Федерації
Відповідно до статті 19 Закону України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» Міністерство економіки України повідомляє про фактичне закінчення 05.06.2021 строку дії остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну соди каустичної походженням з Російської Федерації.
Зазначені заходи були застосовані згідно з рішенням Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі від 28.04.2016 № АД-355/2016/4411-05 «Про застосування остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну соди каустичної походженням з Російської Федерації».
Міністерство економіки України