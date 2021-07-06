Ті, хто сьогодні проїжджає дорогою від Штепівки до Лебедина або зворотним маршрутом, неодмінно звертають увагу на оригінальну арку і хрест перед в’їздом у село Павленкове, встановлені з нагоди 30-річчя СТОВ «Перемога» — передвісника-ровесника незалежної України. І всі ці роки на чолі колективу незмінний директор Анатолій Васильович Онайко. Разом із земляками-хліборобами вони підняли з руїн маленьке село, приречене на занепад і подальше зникнення з мапи Сумщини і України.