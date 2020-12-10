ПОВІДОМЛЕННЯ

про закінчення строку застосування остаточних антидемпінгових заходів

щодо імпорту в Україну плит деревоволокнистих (ДВП) мокрого способу виробництва, твердих походженням з Російської Федерації

Відповідно до статті 19 Закону України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України повідомляє, що 16.02.2021 закінчується строк дії остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну плит деревноволокнистих (ДВП) мокрого способу виробництва, твердих походженням з Російської Федерації, що класифікуються згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності за кодом 4411 92 10 00.

Строк застосування зазначених заходів було продовжено рішенням Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі від 12.02.2016 № АД 351/2016/4411-05 «Про продовження дії антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну плит деревоволокнистих (ДВП) мокрого способу виробництва, твердих походженням з Російської Федерації».

Міністерство розвитку економіки,

торгівлі та сільського господарства України