ПОВІДОМЛЕННЯ

про закінчення строку застосування остаточних антидемпінгових заходів

щодо імпорту в Україну соди каустичної походженням з Російської Федерації

Відповідно до статті 19 Закону України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України повідомляє, що 05.06.2021 закінчується строк дії остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну соди каустичної походженням з Російської Федерації, що класифікується згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності за кодом 2815 12 00 10.

Зазначені заходи були застосовані згідно з рішенням Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі від 28 квітня 2016 року № АД – 355/2016/4411-05 «Про застосування остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну соди каустичної походженням з Російської Федерації».

Міністерство розвитку економіки,

торгівлі та сільського господарства України