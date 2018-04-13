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БО «ВБФ «ГОРЄНІЄ»

Олег ПЕТРОВ

Чи зростуть пенсії колишнім працівникам ДСНС?

Моя мама працювала в системі ДСНС, в обласному управлінні, і вийшла на пенсію 5 років тому у званні майора, відпрацювавши 20 років. Пенсію має зовсім невелику і сподівається, що ухвалена Кабінетом Міністрів України постанова «Про перерахунок пенсій особам, які звільнені з військової служби, та деяким іншим категоріям осіб» поширюється і на таких пенсіонерів, як вона. Мама зараз живе в селі, та ще й переїхала в іншу область, і контакти з колегами у неї втрачені, тож спитати нема в кого. Можливо, ви підкажете, на що може розраховувати і коли для таких, як вона, почнеться виплата пенсії в новому розмірі.

Ірина БІЛОУС,

Миколаївська область

— У пункті 3 постанови КМУ від 21 лютого 2018 р. № 103 «Про перерахунок пенсій особам, які звільнені з військової служби, та деяким іншим категоріям осіб» вказано таке:

«Перерахувати з 1 січня 2016 р. пенсії, призначені згідно із Законом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ (міліції) за прирівняною посадою з розміру грошового забезпечення поліцейського, враховуючи відповідні оклади за посадою, спеціальним званням, відсоткову надбавку за вислугу років, щомісячні додаткові види грошового забезпечення (надбавки, доплати, підвищення) та премії в розмірах, установлених законодавством, з якого було сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, за січень 2016 р. відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 р. №988 «Про грошове забезпечення поліцейських Національної поліції» (Офіційний вісник України, 2015 р., № 96, ст. 3281). Розмір премії визначається у середніх розмірах, що фактично виплачені за відповідною посадою (посадами) поліцейського за січень 2016 року.

Виплату перерахованих відповідно до абзацу першого цього пункту пенсій (з урахуванням доплат до попереднього розміру пенсій, підвищень, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством (крім підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, що визначені законом) особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ (міліції) проводити з 1 січня 2018 року. Сума перерахованих пенсій для виплати за період з 1 січня 2016 р. по 31 грудня 2017 р. обчислюється органами Пенсійного фонду України станом на 1 січня 2018 р. та виплачується після виділення коштів на їх фінансування з державного бюджету в такому порядку:

з 1 січня 2019 р. по 31 грудня 2019 р. — щомісяця окремою сумою у розмірі 50 відсотків різниці між місячним розміром підвищеної пенсії, розрахованої відповідно до абзацу першого цього пункту, та місячним розміром отриманої особою пенсії за період з 1 січня 2016 р. по 31 грудня 2017 року;

з 1 січня 2020 р. — щомісяця окремою сумою у розмірі 100 відсотків різниці між місячним розміром підвищеної пенсії, розрахованої відповідно до абзацу першого цього пункту, та місячним розміром отриманої особою пенсії за період з 1 січня 2016 р. по 31 грудня 2017 р. та до забезпечення повної виплати розрахованої суми».

Згідно з п. 5 цієї постанови «перерахунок пенсій особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ (міліції) відповідно до пункту 3 цієї постанови проводиться на підставі довідок про розміри грошового забезпечення, поданих Міністерством внутрішніх справ органам Пенсійного фонду України до набрання чинності цією постановою, або довідок, додатково оформлених та поданих відповідно до Порядку проведення перерахунку пенсій, призначених відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2008 р., № 45 (Офіційний вісник України, 2008 р., № 12, ст. 301)».

Згідно з п. 8 «Міністерству соціальної політики разом з Пенсійним фондом України забезпечити проведення перерахунків пенсій, передбачених цією постановою».

Аналізуючи текст цієї постанови, можна зробити висновок, що ваша мама підпадає під перелік осіб, яким буде здійснено перерахунок пенсійного забезпечення, оскільки вона є пенсіонером органів внутрішніх справ.

Як ми бачимо, в п. 8 постанови не вказано строку, за який Міністерство соціальної політики разом з ПФУ має забезпечити проведення перерахунків пенсій.

Якими будуть зміни в пенсійному забезпеченні вашої мами — ми сказати не можемо, оскільки перерахунок проводитимуть на підставі довідок про розміри грошового забезпечення, поданих МВС органам Пенсійного фонду України до набрання чинності цією постановою, або довідок, додатково оформлених та поданих відповідно до Порядку проведення перерахунку пенсій, призначених відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2008 р. № 45 (Офіційний вісник України, 2008 р., № 12, ст. 301).

Як не платити за домофон, який не працює?

У нас є договір на обслуговування домофона. Коли він зламався — а це було торік,— ми намагались викликати майстра. Він приїхав і сказав, що їхнє обладнання не дає можливості подавати нормальний сигнал на наш 16 поверх. Однак платіжку на абонплату надіслали. І вимагають платити. Згідно з якими нормативними документами ми можемо не платити? Що робити в такій ситуації?

Світлана ГРИБ,

м. Київ

— Пані Світлано! Якщо у вас є договір про обслуговування домофона, то потрібно уважно його прочитати. Кожен договір має істотні умови (загальні положення, предмет договору, відповідальність сторін тощо).

Наприклад, у типовому договорі про надання послуг з технічного обслуговування, ремонту та обслуговування системи домофонії може бути пункт про те, що в кінці кожного місяця, якщо нема претензій, викладених у письмовій формі Абонента, до першого числа наступного за поточним місяця послуга (робота) за цим договором вважається здійсненою належним чином та в повному обсязі та не потребує підписання додаткових актів.

Тобто якщо ви не звернулися до постачальника послуг домофонії з письмовою претензією про неналежне виконання умов договору, в вашому випадку — про поломку домофона, неналежне надання послуг і т.п., постачальник вважає, що ви задоволені наданням послуг, і має право надіслати квитанцію на оплату послуг домофонії і вимагати оплату.

Вам потрібно письмово звернутися до постачальника послуг, описавши всі подробиці, що послуги не надавали у зв’язку з поломкою, ви викликали майстра, але поломку не було усунуто, що зафіксовано майстром. Отже, ви маєте право на перерахунок оплати обслуговування в даний період.

Хто отримує відстрочку від служби в армії?

Мій син отримав повістку з військкомату. Йому в травні буде 20 років, а нині він закінчує коледж і планує вступати до університету на денне відділення. Чи матиме він відстрочку від армії весною з тих причин, що закінчує навчання, а починаючи з осені — тому що стане студентом вишу? І чи може бути додатковою причиною надання відстрочки те, що ми є ТПО, наша сім’я переїхала до Києва з Донецької області.

Валентина КОСТРОВА,

м. Київ

— Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України — конституційний обов’язок українців (ст. 65 Конституції України та ч. 1 ст. 1 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»).

Хто підлягає призову в армію в 2018 році

Призовний вік в Україні у 2018 році встановлено на рівні 20—27 років. Таким чином, чоловіки цієї вікової категорії, визнані придатними до стройової підготовки і які не мають підстав для відстрочки або звільнення від армії, зобов’язані пройти службу в лавах Збройних сил України.

Строк служби в українській армії

Згідно зі ст. 23 ЗУ «Про військовий обов’язок і військову службу», строк служби в армії становить:

18 місяців — для призовників, які не мають вищої освіти;

12 місяців — для призовників зі ступенем спеціаліста або магістра.

Терміни проведення призовної кампанії на строкову військову службу визначаються щорічно Указом Президента України. Так, на 2018 рік встановлено такі дати:

з 1 квітня по 31 травня 2018 р. — весняний призов до ЗСУ;

з 1 жовтня по 30 листопада 2018 р. — осінній призов до ЗСУ.

Що робити, коли принесли повістку?

Згідно з українським законодавством, призовники, які отримали повістку з військкомату, зобов’язані прибути до призовної дільниці в термін, зазначений у повістці. При цьому в законі зазначено, що неотримання повістки з будь-яких причин не є підставою для ігнорування призову. Отже, тільки-но в країні оголошено про початок нового призову в а­рмію, військовозобов’язаним громадянам дається 10 днів на явку у військовий комісаріат.

Поважними причинами неявки до військкомату можуть вважатися тільки форс-мажорні ситуації: стихійне лихо, хвороба призовника, смерть близького родича (батьків, дружини, дитини, рідних брата, сестри, дідуся, бабусі) або близького родича дружини. Будь-які інші причини є недостатньо вагомими і можуть бути прирівняні до ухилення від служби в армії!

Хто має право на відстрочку або звільнення від служби в армії

Законодавством України передбачено досить великий перелік громадян, які можуть отримати відстрочку від служби в армії або взагалі не підлягають військовому призову. Так, відповідно до Закону «Про військовий обов’язок і військову службу» потрапити під відстрочку можуть:

• чоловіки, які мають двох і більше дітей або вагітну дружину;

• студенти денних відділень ПТУ, ВНЗ і духовних семінарій;

• призовники, які є єдиними годувальниками в сім’ї;

• педагоги, лікарі, священнослужителі, поліцейські, резервісти і т. д.

Згідно зі ст. 18 ЗУ «Про військовий обов’язок і військову службу», повне звільнення від служби в армії можуть отримати громадяни України:

• визнані за станом здоров’я непридатними до військової служби;

• досягли 27-річного віку (на день відправлення на строкову службу);

• які до набуття громадянства України пройшли службу в інших державах;

• виконали обов’язки служби у військовому резерві протягом строків 1 і 2 контрактів;

• яким після закінчення вищих навчальних закладів присвоєно військові (спеціальні) звання офіцерського (начальницького) складу;

• засуджені за вчинення злочину до позбавлення волі, обмеження волі, в тому числі із звільненням від відбування покарання;

• призовники, чиї близькі родичі загинули, померли або стали інвалідами під час проходження військової служби або зборів військовозобов’язаних.

Отже, пані Валентино, враховуючи вищевикладене, ваш син має право на відстрочку від строкової військової служби, оскільки навчається на денному відділенні (студенти денних відділень ПТУ, ВНЗ і духовних семінарій). Але на момент призову він повинен продовжувати навчання. Адже прийшовши у військовий комісаріат у дату, яка зазначена в повістці, йому потрібно буде надати довідку з навчального закладу про те, що він справді навчається на денній формі навчання в даному закладі. Якщо такої довідки не буде, він не матиме правових підстав для відстрочки від строкової військової служби. (Статус ТПО не є додатковою причиною надання відстрочки).

Проведення перевірок місця проживання ВПО

Оксана ЗВОРЕЦЬ, м. Полтава:

Для пере­селенців дуже проблемні перевірки місця проживання. Адже не знаєш, коли прийдуть перевіряти, і думаєш, чи йти на роботу, чи сидіти цілий день удома, чекаючи. Можливо, є зміни щодо цього?

— Згідно з постановою КМУ від 13 вересня 2017 року №689, якщо особа пройшла фізичну ідентифікацію в ПАТ «Державний ощадний банк України», то чергової перевірки щодо неї у відповідному періоді не проводять.

Однак лише у 2018 році між Міністерством соціальної політики України та ПАТ «Ощадбанк» було укладено угоду, відповідно до якої Ощадбанк забезпечує надання інформації про одержувачів соціальних виплат, які пройшли фізичну ідентифікацію, і дату її проведення для внесення в Єдину інформаційну базу даних про внутрішньо переміщених осіб.

Отже, якщо особа у визначений законодавством строк пройшла процедуру фізичної ідентифікації (для власників електронного пенсійного посвідчення це раз на півроку в перший рік і раз на рік у наступні роки та раз на 3 місяці для інших осіб), то чергову перевірку щодо неї не проводять.

Однак нагадуємо, що під час призначення/відновлення соціальних виплат перевірку місця проживання внутрішньо переміщеної особи проводять. Термін, визначений законодавством, — 15 робочих днів з дати написання заяви про призначення/відновлення.