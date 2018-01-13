Реалізація права кожної дитини на життя в сімейному колі є визначальною в соціальній політиці нашої держави загалом і в Запорізькій області зокрема. Нині на первинному обліку служб у справах дітей у краї перебуває 3750 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. За дев’ять місяців 2017 року створено сім прийомних сімей та два дитбудинки сімейного типу. Нині в області існує 207 прийомних сімей, в яких виховується 432 дитини, та 31 дитбудинок сімейного типу з 211 дітьми (з урахуванням переселенців із зони проведення АТО). Тож можна стверджувати, що в області багато уваги приділяють підвищенню стандартів захисту прав дітей.
Тренінги для батьків-вихователів
Нещодавно Запоріжжя відвідала голова секретаріату міжфракційного депутатського об’єднання «Захист прав дитини — пріоритет держави», експерт з питань дітей, кандидат політичних наук Людмила Волинець. Вона займається дитячою темою вже 20 років, провела низку семінарів-тренінгів для батьків-вихователів дитбудинків сімейного типу та прийомних батьків, представників громадських організацій та благодійних фондів, які захищають права дітей, керівників територіальних служб у справах дітей, закладів соціального захисту дітей у Запорізькій області. Говорили про практичні засади деінституалізації дитячих закладів, забезпечення функцій із захисту прав дитини в контексті децентралізації органів влади. 180 вихователів та батьків-засновників прийомних родин відвідали такі тренінги.
Перший заступник голови Запорізької обласної ради Єгор Семенков наголосив, що обласна влада всіляко сприяє появі та розвитку прийомних сімей. «П’ятиразове харчування, затишні спальні кімнати, новенькі іграшки — завдяки бюджетам усіх рівнів це стало обов’язковим у комунальних інтернатних закладах, — зазначив він. — Та все це не замінить сімейного тепла і любові прийомних батьків. Тож ми щиро зацікавлені в тому, щоб якомога більше запорізьких дітей змінили статус інтернатівських і отримали шанс на життя в сімейному колі».
Житло за бюджетні кошти
Турбуються в області й про житло для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Зокрема, в Гуляйпільському районі напередодні Нового року троє молодих людей із цих категорій отримали ключі від довгоочікуваних квартир, які їм купила об’єднана територіальна громада — завдяки реалізації програми придбання соціального житла.
За офіційними даними Служби у справах дітей Запорізької ОДА, на подібні цілі з обласного бюджету виділено 18,6 мільйона гривень субвенції бюджетам міст та районів області на умовах 50-відсоткового співфінансування. Торік таким чином придбано 12 житлових об’єктів. А ще, вперше за роки незалежності, згідно із Законом України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» передбачені субвенції з держбюджету місцевим бюджетам на будівництво, капремонт чи реконструкцію малих групових будинків, будинків підтриманого проживання, будівництво і придбання житла для дитбудинків сімейного типу, соціального житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їхнього числа, на виготовлення проектно-кошторисної документації тощо. У рамках цієї програми Запорізькій області торік було виділено понад 18,6 мільйона гривень. За ці кошти придбано 47 житлових об’єктів для надання соціального житла і ще два — для організації дитбудинків сімейного типу.
Програма діє і цьогоріч. Так, Держбюджетом України на 2018 рік для Запорізької області передбачено ще понад 18,6 мільйона гривень на придбання житла для дітей відповідних категорій.