Кабінет Міністрів затвердив Стратегію розвитку культури України до 2030 року та план заходів з її реалізації

Кабінет Міністрів на засіданні 28 березня ухвалив Стратегію розвитку культури на період до 2030 року. Разом з нею затверджено операційний план її реалізації на 2025—2027 роки. Це перший комплексний стратегічний документ у галузі культури, що пропонує її нове бачення в широкому контексті державотворення, зокрема як важливого елемента національної безпеки та сталого розвитку держави.

Мета Стратегії розвитку культури полягає в утвердженні культури як базису національної ідентичності, потужного чинника соціальної згуртованості, розвитку людського капіталу та впізнаваності України в світі. Це визначатиме стратегічну візію подальшого розвитку української культури, яка базується на чотирьох ключових цілях: зміцнення людського капіталу через культурні практики; захист, збереження, примноження та використання потенціалу культурної спадщини та культурних цінностей; підвищення стійкості культури як суспільної системи; інтеграція української культури як активного учасника і рівноправного партнера глобальних культурних процесів.

Стратегія враховує виклики, спричинені війною, і пропонує системний підхід до відновлення культурного простору, підтримки креативних індустрій та розширення доступу до культурних послуг для всіх громадян. Вона також передбачає оновлення системи управління, розвитку державно-приватного партнерства, цифровізацію культурного простору, механізми захисту спадщини в умовах війни, створення умов для локальних ініціатив та інклюзії вразливих груп. Особливу увагу приділятимуть ветеранам, внутрішньо переміщеним особам, дітям, молоді.

«У стратегії є три основні завдання: зберегти, розвинути і поширити. Перше завдання — збереження культурної спадщини. Ми особливо відчули нагальність цього в умовах послідовних дій зі знищення агресором нашої ідентичності. Друге — розвиток культури, що потребуватиме зміцнення системи підготовки кваліфікованих кадрів: реставраторів, музейників, бібліотекарів, і звісно, висококваліфікованих управлінців. І нарешті третє — донести до світу усвідомлення тисячолітньої історії України та її культури як невіддільної частини», — зазначив міністр культури та стратегічних комунікацій Микола Точицький.

Розроблення стратегії ∂рунтувалося на положеннях Закону України «Про культуру». Це частина виконання міжнародних зобов’язань нашої країни в межах Угоди про асоціацію з ЄС та Ukraine Facility Plan. У процесі створення документа відбулися широкі публічні консультації — з грудня 2024-го до лютого 2025 року за участі понад 770 представників громадянського суспільства, аналітичних центрів, закладів культури, освіти, науки, міжнародних організацій, митців та активістів з усієї країни.

Проєкт стратегії було активно обговорено з партнерами з Європейського Союзу. Це дало змогу врахувати найкращі європейські практики, які ∂рунтуються зокрема на положеннях робочого плану ЄС у галузі культури на 2023—2026 роки.

Відтепер схвалена урядом стратегія стала чітким дороговказом для здійснення окреслених завдань та імплементації визначених у документі внутрішніх реформ.

У розробленні документа Міністерству культури та стратегічних комунікацій України надавали експертну підтримку аналітики проєкту «Швидка експертна підтримка політики у сфері культури та медіа в Україні» (RES-POL), що фінансує Європейський Союз.

Джерело: Міністерство культури та стратегічних комунікацій