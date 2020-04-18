Міста Донецької області не стали винятком із загальноукраїнського тренду: на період карантину частина роботодавців відправляють співробітників у відпустки без оплати. Інших звільняють за власним бажанням або угодою сторін. Громадяни турбуються, що можуть зовсім залишитися без грошей. У цей кризовий час важко і роботодавцям, і працівникам. І щоб не залишитися без засобів до існування, потрібно знайти компроміс.

Як нині працюють?

Тому, хто втратив роботу і прагне стати на облік, можна зробити це, не виходячи з дому. Достатньо знайти на сайті Державного центру зайнятості перелік документів, відсканувати і надіслати електронною поштою. Щоправда, є ще один варіант: можна покласти папери у скриньку біля входу в центр у своєму місті. Нині допомогу у зв’язку з безробіттям призначають з першого дня надання статусу. Та це далеко не всі послуги, які служба зайнятості може запропонувати.

Як розповіла нашій редакції директор Донецької обласної служби зайнятості Валентина Рибалко, всі міські й районні підрозділи, а їх 21, працюють з максимальним використанням дистанційних форм надання послуг. «Ми намагалися знаходити оптимальні методи надання наших послуг в різних умовах, і це нам вдавалося. Нинішня ситуація з карантином спонукає до пошуку нових форм роботи», — зазначила Валентина Рибалко.

Під час карантину клієнти отримають відповіді на запитання щодо роботи та надання послуг службою у режимі онлайн за допомогою сервісу Skype або зателефонувавши на «гарячу лінію» центру зайнятості.

З 20 березня 2020 року Донецька обласна служба запустила зручний чат-бот у месенджері Telegram для консультування в режимі онлайн про послуги Державної служби зайнятості. Не виходячи з дому, можна дізнатися про порядок роботи центрів зайнятості в цей період, вакансії та онлайн-навчання, телефони «гарячих ліній» та інші контакти, умови фінансової підтримки роботодавців тощо.

Фахівців обласної служби зайнятості новий формат діяльності й нові виклики не привели до розгубленості. Після того як у 2014 році довелося залишати Донецьк і розпочинати на новому місці з нуля, фахівці здобули досвід адаптації в екстремальних умовах. Вони пройшли чимало випробувань і здолали багато перешкод. Попри все, служба зайнятості Донеччини залишається однією з найкращих серед інших за багатьма показниками. Як сказала Валентина Рибалко, «що складніші умови, то сильніші мотивація та прагнення до поліпшення».

Смарт-служба для всіх

Один з незмінних пріоритетів служби — перетворення міських і районних центрів зайнятості на установи із сучасними електронними сервісами. Донецька — єдина обласна служба зайнятості в Україні, яка має власні безплатні онлайн-додатки для гаджетів на системі Android у вільному доступі.

«Щороку ми розробляємо нові та вдосконалюємо наявні електронні сервіси. Це дає змогу оперативніше відповідати на нові виклики. А з огляду на теперішню ситуацію електронні сервіси як ніколи актуальні для всіх громадян, які хочуть дізнатися про наші послуги», — пояснила Валентина Рибалко.

Додаток «Центр проф­орієнтації» містить актуальну інформацію про професійний вибір та планування професійного шляху, можливості проходження цікавого й корисного тестування, актуальні відомості про заклади освіти та онлайн-освіту тощо.

Як побудувати професійну траєкторію власної справи, ознайомитися з процедурою її відкриття, актуальною нормативно-правовою базою і пройти онлайн курси для підприємців-початківців, можна дізнатися у додатку «Центр розвитку підприємництва». Він містить інформацію про розширені можливості додаткової фінансової підтримки.

Дуже корисний і актуальний додаток «Довідник послуг та пільг учаснику АТО». Він дасть змогу дізнатися про гарантії та переваги працевлаштування, переглянути актуальні вакансії та пройти онлайн курси для підприємців-початківців, отримати правову допомогу, ознайомитися з пільгами та можливістю проходження реабілітації.

Торік обласна служба першою в Україні впровадила інтерактивну карту актуальних вакансій на базі Google Maps. За допомогою неї шукач з легкістю може переглянути бажану вакансію у 21 місті та районі області. Карта постійно оновлюється і на сьогодні вже має понад 200 тисяч переглядів. У ній максимально передбачено всі деталі. Наприклад, для осіб з інвалідністю вакансії відображаються зі спеціальним значком. Після позитивного досвіду на Донеччині карту було створено у кожній області України.

Згодом фахівці обласної служби створили ще один електронний сервіс на базі Google Maps. Ноу-хау стало впровадження першої в Україні системи електронних паспортів підприємств, установ та організацій регіону. Тут можна дізнатися місцезнаходження, юридичну та фактичну адресу, вид діяльності, чисельність, графік роботи та інші дані підприємств чи установ, які активно співпрацюють з центрами зайнятості Донеччини.

Для клієнтів працюють електронні кабінети. На початок року створено 20,1 тисячі кабінетів роботодавців та понад 11 тисяч кабінетів шукачів роботи. Нещодавно Державна служба зайнятості запровадила проєкт «Освітній портал», який надає змогу дистанційного та неформального навчання дорослого населення.

Велику увагу спеціалісти обласної служби приділяють якості надання послуг. У лютому цього року проведено онлайн-опитування «Удосконалюємося разом». У ньому брали участь роботодавці й шукачі роботи. Усі потреби, пропозиції та зауваження, що надійшли на адресу служби, враховано в роботі.

Творчий підхід

Хоч особисті відвідування та групові масові заходи в держустановах тимчасово скасовано, незабаром їх відновлять. А до організації інформаційно-консультаційних та профорієнтаційних заходів фахівці обласної служби завжди підходять творчо. Скоро у всіх міських та районних центрах запрацюють тематичні клуби, бізнес-школи для молоді, майстерні, артстудії та інші майданчики неформального спілкування. Їх створено для школярів та студентів, їхніх батьків, педагогічних працівників, шкільних психологів. Навіть є комбіновані. Наприклад, «Клуб свідомого батьківства», де для учнів і батьків, опікунів та навіть учителів проводять бесіди про світ професій і навчають орієнтуватися в ньому. І це один з багатьох проєктів, який запровадили у роботі фахівці обласної служби.

Фахівці служби зайнятості Донеччини торік упровадили інноваційний метод профорієнтаційної роботи у тривимірній площині — 3D-атлас професій майбутнього. Атлас містить опис десяти професій майбутнього: архітектор віртуальної реальності, наномедик, фахівець зі створення людських органів, проєктувальник smart-міста тощо. І як показує практика та доводять позитивні відгуки, цей продукт дуже популярний серед дітей.

Багато випускників після закінчення професійного або вищого навчального закладу не можуть знайти роботу через брак досвіду. Обласна служба ініціювала реалізацію проєкту зі створення портфоліо кар’єрного просування з відеорезюме. Головна особливість — індивідуальний супровід кожного з випускників. Завдяки цьому молодь має змогу знайти роботу відразу після випуску. Про підсумки в цьому напрямі свідчать цифри: серед більш ніж 100 претендентів половина знайшла роботу.

Щодо глобальних проєктів. Ефективний майданчик для профорієнтації молоді — регіональний форум кар’єри, який уже став традиційним. Він водночас відбувався у всіх містах і райцентрах Донеччини. Торік він пройшов під гаслом «Схід і захід разом» і зібрав понад 4000 школярів. Старшокласників ознайомлювали з робітничими професіями на практиці за допомогою майстер-класів і різних квестів. Особливою цікавинкою заходу став телеміст між Донеччиною і Західною Україною. Під час нього представники Львівщини дізналися про можливості навчання та працевлаштування на Донеччині. Для охоплення більшої аудиторії фахівці обласної служби організували стрим на своїй офіційній сторінці у фейсбуці.

«Мета цього заходу — орієнтація молоді на здобуття тих професій та спеціальностей, які мають сталий попит на регіональному ринку праці й забезпечують гарантоване працевлаштування», — зазначає Валентина Рибалко.

Усупереч перешкодам

Стан ринку праці регіону до початку карантину був непростим. Істотним був дисбаланс між попитом та пропозицією робочої сили, недостатнім — обсяг створення нових робочих місць. Попри перешкоди служба зайнятості працює і поліпшує сучасні електронні сервіси.

«Дуже важливо, щоб кожна людина почувалася впевнено і знала: у разі втрати роботи вона не залишиться сам на сам із проблемою», — наголосила Валентина Рибалко.

Донецька обласна служба змінюється й удосконалюється відповідно до Стратегії розвитку державної служби зайнятості на 2020—2022 роки. Та поки що деякі корективи в її діяльність вносить життя.