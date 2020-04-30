Півтора місяця життя в умовах карантину та вимушеного часткового, а то й повного безробіття значно збіднили сімейні бюджети тисяч людей, а для багатьох стали рубіконом, коли запас міцності остаточно вичерпався. І в уряді, і в регіонах узялися за пошуки механізмів, які б допомогли вистояти людям у цей складний час.

На Харківщині це вдалося зробити. Консолідована робота харківської обласної влади та керівників промислових підприємств і територіальних управлінь центральних органів влади у пошуках шляхів підтримки жителів Харківщини дала позитивний результат. Харківський обласний центр завдяки спільно розробленому механізму зможе виплатити фінансову компенсацію працівникам підприємств, які через карантин частково призупинили роботу.

За словами директора центру зайнятості Володимира Міненка, Харківщина — чи не єдина область в Україні, яка працює в цьому напрямі.

Після узгоджень зокрема в оформленні документів ДФС, Пенсійний фонд та інші інстанції напрацювали відповідно до закону механізм виплати допомоги працівникам, які в умовах карантину змушені працювати за окремими графіками.

«Щодня в нас працює 1500 людей, 1000 — за графіком, який дає змогу забезпечити їм матеріальну підтримку в межах закону. Ми це уважно контролюємо», — розповів генеральний директор АТ «Турбоатом» Віктор Суботін. Він зазначив, що попри карантин, підприємство не скорочує обсягів робіт і розраховує повністю виконати фінансовий план на рік.

Нині в цехах підприємства триває робота над обладнанням для НАЕК «Енергоатом». Тут завершено виготовлення соплових апаратів і діафрагм високого тиску 2—7 ступеня блоку №2 Південно-Української АЕС, остаточне балансування ротора високого тиску на установці «Шенк». Для Рівненської АЕС на станцію відвантажено три ряди з чотирьох робочих лопаток 5-го ступеня низького тиску з титанового сплаву до турбіни К-1000-60/3000 та ін.

На Турбоатомі на завершальному етапі перебуває здача обладнання для трьох станцій, підпорядкованих Укргідроенерго.

За інформацією Володимира Міненка, АТ «Турбоатом» одним з перших отримає компенсацію від Харківського обласного центру зайнятості. На підприємстві сподіваються отримати фінансову допомогу за квітень у сумі 2 мільйони гривень, що дасть змогу надати підтримку близько 1000 працівників заводу.

Утримувати планку обсягів виробництва вдається і Харківській бісквітній фабриці, на якій, за словами генеральної директорки Алли Коваленко, попри складну ситуацію, працюють майже всі підрозділи. Робота побудована за принципом: передовсім здоров’я і безпека людей. Тож на підприємстві організовано підвезення працівників, котрі мешкають у передмісті, і забезпечено всі необхідні карантинні заходи для запобігання поширенню коронавірусу. І нині, як стверджує Алла Коваленко, хоч і спостерігається невелике падіння збуту продукції, зокрема в Західній Україні, виробничники планують його перекрити постачанням солодкої продукції в інші країни.

За словами директора Харківського обласного центру зайнятості, працівники бісквітної фабрики також отримають компенсацію в числі перших п’яти підприємств регіону. Окрім цього, компенсацію першої черги одержать робітники кондитерської фабрики «Харків’янка», «Велмаш-Україна» з Дергачів та «Екіпаж» з Первомайського району.

Як пояснив Володимир Міненко, згідно із законом, допомогу можуть виплачувати не більш ніж протягом шести місяців, а максимальна сума, яку можна сплатити першим п’яти підприємствам, становить 66 мільйонів.

Але це лише перша хвиля. У центр звертаються по допомогу й інші промислові підприємства області. Зокрема, на розгляді звернення плиткового заводу та заводу ім. Малишева.

Навіть в умовах надзвичайної ситуації та карантину колектив оборонного підприємства у першому кварталі цього року завдяки ефективним управлінським рішенням нового керівництва зміг забезпечити зростання обсягу товарної продукції на 211%, виготовивши зокрема 26 танкових двигунів. І це, на думку директора ДП «Завод ім. В.О. Малишева» Василя Криласа, добрий початок для нарощування випуску військової продукції після підписання нових контрактів у межах державного оборонного замовлення на наступні роки.

Отож, вважають керівники провідних промислових підприємств Харківщини, нині надважливим завданням промисловиків стає не лише збереження обсягів виробництва, а передовсім збереження робочих місць, висококваліфікованих кадрів робітничих професій, забезпечення нормальної заробітної плати і запобігання поширенню коронавірусу в цехах підприємств і на території області. І у виконанні цього завдання, за словами голови Харківської облдержадміністрації Олексія Кучера, керівництво області допомагатиме підприємствам усіма можливими законними заходами, адже рано чи пізно карантинна криза закінчиться, і дуже важливо зберегти колективи, щоб у майбутньому мати потенціал для розвитку промисловості.