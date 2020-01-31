Збірна України активно готується до «Ігор нескорених», які цього року пройдуть у Гаазі (Нідерланди) з 9 по 16 травня. Участь у них планують взяти 20 українських ветеранів. Ці змагання стануть третіми для нашої збірної. Торік українці вибороли 20 медалей.

Як зазначила міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Оксана Коляда, для неї і для всього міністерства це, з одного боку, величезний виклик, а з другого — величезна відповідальність. Адже є над чим працювати, а питання інфраструктури, можливості тренування — серед найскладніших, найважливіших і найнагальніших.

На законодавчому рівні «Ігри нескорених» зафіксовано як спортивно-реабілітаційний захід для українських ветеранів, і в держбюджеті на 2020 рік передбачено відповідне фінансування на підготовку та участь у змаганнях членів національної збірної. Та цього недостатньо, тож міністерство шукало партнерів.

Організаційний комітет «Ігор нескорених» і група компаній SportLife погодили меморандум про співпрацю. Урочисте підписання документа відбулося за участі Оксани Коляди, а також представника благодійної організації «СтратКом УА» Оксани Горбач, голови благодійного фонду «Повернись живим» Віталія Дейнеги і віцепрезидента з сервісу групи компаній SportLife Маргарити Годун.

Оксана Горбач зауважила, що взаємодія склалася одразу, щойно виникла потреба в пошуку басейнів для тренування ветеранів, оскільки багато комунальних басейнів не адаптовано до необхідних вимог. Не в усіх містах є спорткомплекси з належними умовами, в яких можуть тренуватися поранені військовослужбовці чи ветерани. Та з допомогою партнерів ці проблеми можна розв’язати, оскільки є готовність навіть перебудувати інфраструктуру, щоб допомогти людям на візках тренуватися. Члени збірної тренуватимуться в усіх спортклубах мережі, у містах, де вони проживають, безплатно.

Віталій Дейнега зазначив, що пересічні українці ще формують думку про ставлення до ветеранів: «Дуже важливо, щоб ми допомогли сформувати цей образ. Адже є негативний досвід щодо ветеранів афганської війни і є досвід Сполучених Штатів, де ветерани — це еліта, і їм усі дякують».

Щоб ветерани стали в Україні новою елітою, вони мають почати нове життя і стати прикладом, як гідно переживати найскладніші ситуації.

«Коли людина через зцілення тіла зцілює душу — це правильний підхід. Тому спортивна реабілітація — це дуже важливо, і наш фонд і надалі працюватиме в цьому напрямі», — наголосив він.

А Маргарита Годун розповіла: «Понад чотири роки тому ми започаткували програму «Мирне життя», яка передбачала відновлення і реабілітацію для бійців після АТО. Ми зрозуміли, що це соціальна необхідність. І нині вже понад 1000 бійців пройшли реабілітацію й отримали змогу відновитися. А відтепер спортсмени-ветерани, які представлятимуть Україну на міжнародній арені, зможуть користуватися усіма сервісами на території наших фітнес-клубів безплатно».

Учасник національної збірної «Ігор нескорених» Ігор Безкаравайний зауважив, що взаємодія держави і бізнесу створила можливість для ветеранів займатися спортом. Він вважає, що ветеранська спортивна спільнота може залучати якнайбільше людей до занять спортом.

Це буде успішним прикладом співпраці державного і приватного секторів, зосередженим на позитивних соціальних перетвореннях. Зусилля об’єднуватимуть для популяризації спортивної реабілітації серед українських ветеранів та військовослужбовців, розвитку відповідної інфраструктури і створення безбар’єрного середовища, яке відкриватиме можливості для занять адаптивними видами спорту українським воїнам з інвалідністю.

Учасники меморандуму вірять, що стануть прикладом для утворення інших державно-приватних партнерств, спрямованих на підтримку українських військово­службовців і ветеранів на шляху до фізичного відновлення.

Відділ новин

«Урядового кур’єра»