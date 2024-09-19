Захід організовано ФДМУ в партнерстві із проєктом USAID/UKaid «Діяльність у рамках реформи державних підприємств України» (SOERA). У презентації взяли участь представники Верховної Ради, уряду, міжнародних організацій, дипломатичного корпусу та бізнесу. Захід став платформою для обговорення перспектив реалізації проєкту та його значення для економічного розвитку України.

«Земельний банк» — це можливість для орендарів інвестувати за прозорими та зрозумілими правилами на конкурентних ринкових умовах. А це необхідно для створення нових агробізнесів і стимул для розвитку тих, що вже існують. По суті, «Земельний банк» — це ефективний спосіб збільшити інвестиції в аграрний сектор. Проєкт має на меті сформувати прозорий ринок оренди сільгоспземель і збільшити надходження до бюджетів від користування землями. Усе це в сумі — економічний розвиток, зростання надходжень податків, створення робочих місць та ефективне використання наявного у держави ресурсу», — наголосив перший заступник міністра економіки Олексій Соболев.

«Земельний банк» відкриває для аграріїв можливість орендувати державні землі на прозорих та конкурентних засадах через онлайн-аукціони в системі «Прозорро.Продажі». На сьогодні в системі оголошено вже 45 аукціонів у Вінницькій, Львівській, Волинській, Черкаській, Запорізькій та Одеській областях площею від 2 до 262 га. Перші торги відбудуться 1 жовтня. Усього до кінця року буде передано в оренду 1905 земельних ділянок загальною площею майже 100 тисяч га.

Реформа ринку державних сільгоспземель матиме істотний економічний та антикорупційний ефект і велике значення у підтримці бізнесу. «Земельний банк» дасть змогу поступово вивести з тіні сотні тисяч гектарів державних угідь. Вони десятиліттями не давали користі нашій країні, їх належно не обробляли, навколо них формувалися корупційні схеми. На противагу цьому конкурентна та відкрита оренда земель дасть змогу наповнювати бюджети. Орієнтовний сумарний дохід від оренди першого пулу ділянок очікують до

1 млрд грн. А запропоновані державою земельні ресурси стимулюватимуть аграріїв розвивати бізнес, створювати компанії чи невеликі фермерські господарства», — зазначила в.о. голови Фонду державного майна Іванна Смачило.

У ФДМУ працюють над другим пулом «Земельного банку». За словами Іванни Смачило, до нього увійдуть майже 250 тисяч га. Реалізацію цього етапу проєкту заплановано на 2025 рік.

На заході було презентовано інтерактивну мапу земельних ділянок, яка відсьогодні доступна на сайті landbank.spfu.gov.ua. На мапі можна побачити точне розташування, розмір, стартову ціну та статус торгів щодо кожної ділянки, її кадастровий номер, цільове призначення тощо. Інструмент зручний та простий в користуванні, він допомагатиме учасникам аукціонів знайти конкретну ділянку в обраному регіоні. На ресурсі можна дізнатися всі дані про землю та одразу перейти за посиланням на сторінку торгів, якщо їх уже оголошено.

«Ринок земель сільськогосподарського призначення один з найконкурентніших в системі. У середньому за такі ділянки на відкритих онлайн-аукціонах змагаються понад троє учасників. Унаслідок конкуренції вартість оренди комунальних сільгоспземель на торгах зростає майже у 3,5 раза. Від початку реформи громади отримують понад 642,2 млн грн щорічно. Очікуємо, що цей досвід пошириться і на нові типи земель в системі — державні ділянки «Земельного банку», — зазначив голова правління АТ «Прозорро.Продажі» Сергій Бут.

Реалізація проєкту «Земельний банк» — важливий крок у реформуванні управління державними активами, який дасть змогу підвищити ефективність використання сільськогосподарських земель, збільшити надходження до державного та місцевих бюджетів і створити прозорі умови доступу до ринку для всіх учасників.

Джерело:

Міністерство економіки