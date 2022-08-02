На минулому засіданні Кабінет Міністрів України ухвалив розроблені Міністерством у справах ветеранів України зміни до чинних постанов, що значно спрощують процес придбання житла для ветеранів, членів їхніх сімей і родин загиблих воїнів, які водночас є вимушеними переселенцями, та отримали грошову компенсацію на придбання житла у період з липня по грудень 2021 року.

Зокрема, зміни стосуються категорій людей, якими опікується Мінветеранів. Це ветерани, які мають інвалідність І—ІІ груп унаслідок війни з числа учасників АТО/ООС, захисники-переселенці, воїни, які брали участь у бойових діях на території інших держав, і члени їхніх сімей.

Багато з них у 2021 році отримали грошову компенсацію для придбання житла. Однак через повномасштабний наступ рф, бойові дії чи тимчасову окупацію були вимушені покинути рідні міста і переміститися в інші області України. Загалом у 2021 році за рахунок коштів субвенції обсягом 910 мільйонів 161 тисяча гривень за чотирма бюджетними програмами було виплачено грошову компенсацію на придбання житла 654 ветеранам та членам їхніх сімей.

Складність ситуації для них полягала в тому, що згоду на придбання житла вони могли отримати тільки за місцем перебування на квартирному обліку (реєстрації місця проживання).

Відтепер завдяки ухваленим змінам до постанов ветерани, їхні родини та сім’ї загиблих воїнів можуть придбати житло за новим місцем проживання у будь-якому регіоні України, де немає бойових дій. До того ж, якщо раніше грошову компенсацію було необхідно використати протягом року з моменту її отримання, то тепер кошти на придбання житла зберігатимуться на спеціальному рахунку довше, але не більш ніж шість місяців після припинення чи скасування воєнного стану. Також застосовуватиметься єдиний коефіцієнт 1,5 збільшення опосередкованої вартості житла для всіх одержувачів грошової компенсації, яким її призначено.

Коментуючи постанови КМУ, міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна наголосила, що такі кроки з підтримки захисників та їхніх родин свідчать про те, що навіть в умовах повномасштабної війни держава тримає у фокусі ветеранську політику.

«Із початком повномасштабного російського вторгнення і як наслідок — тимчасової окупації частини території нашої країни багато сімей захисників та захисниць, родин полеглих воїнів були вимушені виїхати в безпечніші регіони України, — сказала Юлія Лапутіна. — Ми підготували відповідні напрацювання, і уряд їх прийняв. Адже всі ми розуміємо, що держава має допомогти з житлом сім’ям — ВПО наших воїнів, які ціною власного життя та здоров’я боронять Україну від ворога. Дякую всім членам уряду за підтримку цих важливих змін. Мінветеранів і надалі робитиме все можливе, щоб українські захисники і захисниці були забезпечені житлом», — наголосила Юлія Лапутіна.

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«Урядового кур’єра»