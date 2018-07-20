Нещодавно Верховна Рада України продовжила законодавчу підтримку урядової кампанії «Чужих дітей не буває», спрямовану на боротьбу зі злісними аліментниками. Тепер, окрім позбавлення права вільно виїздити за кордон, на керування автомобілем, користування зброєю і полювання, про що йдеться у законі, який набув чинності у лютому цього року, неплатникам аліментів загрожуватиме ще й тюремне ув’язнення. У новому законі, який українські депутати ухвалили на початку липня, передбачаються нові форми відповідальності за ухилення від сплати аліментів на дитину. Він дозволяє, зокрема, системі виконавчого провадження здійснювати автоматизований арешт коштів особи, яка заборгувала за виплатами на утримання дитини. Окрім цього, особу, котра три місяці не сплачувала аліменти на утримання дитини з інвалідністю та тяжкими вродженими вадами розвитку, каратимуть суспільно корисними роботами строком від 120 до 240 годин. За злісне ухилення від відбуття цього виду покарання аліментника можуть засудити до двох років позбавлення волі.

Як свідчить статистика українського Міністерства юстиції, станом на 2017 рік у країні налічувалося понад 500 тисяч проваджень щодо стягнення аліментів. Юристи вважають таку кількість справ надзвичайно великою. І пояснюють катастрофічну ситуацію з невиплатою аліментів на дитину тим, що за останні десятиліття в Україні сформувався правовий нігілізм, тенденція неповаги до виконання судових рішень. До них ставилися як до простого папірця, знаючи, що є безліч механізмів, щоб уникнути відповідальності за невиконання судового рішення. Ще одна причина полягає у загальному падінні рівня життя. Проте нерідко серед боржників опинялися доволі заможні й успішні люди, серед яких було прийнято навіть пишатися тим, що, мовляв, залишив свою колишню після розлучення ні з чим. При цьому чомусь не згадували, що ні з чим залишилися і неповнолітні діти…

Проте схоже, що ухвалені Верховною Радою зміни до закону щодо посилення відповідальності тих, хто систематично ухиляється від сплати аліментів, ефективні. Принаймні офіційна статистика від Мін’юсту свідчить про те, що відповідно до нового закону на кінець травня понад 110 тисяч осіб було обмежено у праві виїзду за кордон і приблизно таку саму кількість позбавлено прав на керування авто. Тобто якщо раніше боржник-аліментник не відчував жодних наслідків ухилення від сплати грошових виплат на дитину, то тепер держава почала забирати у нього те, що може приносити реальний прибуток. Крім цього, відтепер не платити аліменти в Україні стало невигідно, адже через рік несплати на цю суму почали нараховувати пеню у розмірі 20 відсотків. Ці суворі, певною мірою каральні заходи виконують ще і виховну функцію для громадян, привчаючи їх дотримуватися закону та поважати рішення суду.

Проблема системної невиплати аліментів не є суто українською. За даними Німецького інституту допомоги молоді та родинного права в Гайдельберзі, загалом у світі близько половини усіх батьків, зобов’язаних сплачувати аліменти, недоплачують або зовсім не платять їх. При цьому кожна країна шукає власні методи, якими все-таки змушує несумлінних батьків згадати про свої фінансові зобов’язання перед власними дітьми.

Так, українська влада вирішила запозичити у США практику, коли державні органи тиснуть на больові точки аліментників, конфіскуючи у них закордонні паспорти, водійські права, скасовуючи ліцензії на полювання. А у Німеччині аліментнику, який не виконує своїх зобов’язань, відділ опіки місцевого управління молоді спочатку надсилає чемного листа із закликом сплатити борг. Якщо на нього не реагують, тоді на боржника подають до суду. Зазвичай чемного листа виявляється достатньо, бо судитися з державою ніхто не хоче. Якщо ж все-таки боржник ігнорує і судове рішення, то держава починає сама сплачувати на утримання дитини так званий аванс з виплати аліментів, а його загальна сума ставиться у борг аліментнику, який той зобов’язаний погасити чи відпрацювати, інакше не зможе отримати жодних позик чи кредитів.