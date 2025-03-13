Кабінет Міністрів укотре розширив перелік лікарських засобів на 27 позицій та на 42 позиції медичних виробів, обов’язкових до закупівлі закладами охорони здоров’я через електронний каталог Prozorro Market. Відповідні зміни ухвалено на засіданні уряду 11 березня та закріплено в урядовій постанові №278, яка набирає чинності з 1 квітня 2025 року.

Так, 427 лікарських засобів та 134 медичні вироби будуть обов’язковими до закупівлі закладами охорони здоров’я та структурними підрозділами з питань охорони здоров’я обласних адміністрацій із використанням е-каталогу. Доповнений перелік лікарських засобів та медичних виробів міститься у додатку до нормативного акта.

Зокрема йдеться про 27 лікарських засобів, які належать до різних номенклатурних груп: антитромботичні та антигеморагічні препарати; ліки від серцево-судинних хвороб; антибактеріальні, противірусні ліки та вакцини; гінекологічні препарати; протипухлинні препарати та імуностимулятори; психолептичні, протиепілептичні ліки, анальгетики та психоаналептики; протиалергічні препарати.

Крім того, на 42 позиції збільшився перелік медвиробів, які лікарням треба закуповувати через е-каталог. Їх номенклатурні назви належатть до трьох таких груп. 17 позицій медвиробів для проведення гемодіалізу та перитонеального діалізу (діалізатор, фільтр для очищення діалізату, кровопровідні магістралі до діалізатора тощо). Вони критично необхідні для пацієнтів з термінальною нирковою недостатністю, які проходять процедуру замісної ниркової терапії. 4 позиції медвиробів для проведення кардіохірургічних втручань (кардіостимулятори, штучні серцеві клапани, судинні протези та набори для ангіопластики). 21 позиція медвиробів для хірургії, анестезіології та інтенсивної терапії (катетери, ножиці, щипці, затискачі, дисектори, зонди хірургічні, інкубаційна трубка тощо). Їх використовують для виконання ургентних та планових хірургічних втручань, а також у відділеннях інтенсивної терапії.

Ці зміни було ухвалено, оскільки е-каталог Prozorro Market має великий попит серед лікарень, адже це прозорий та ефективний інструмент для закупівлі медичних товарів. 2024 року вартість медичних товарів, що лікарні придбали через цей маркетплейс, становила 16,2 млрд грн, що майже у 6,5 раза більше, ніж 2023-го. Завдяки високому рівню конкурентності в е-каталозі лікарні заощадили в середньому 15% очікуваної вартості товарів, або понад 2,5 млрд грн, які вони можуть використовувати для підвищення заробітної плати працівникам, додаткових закупівель тощо.

Електронний каталог Prozorro Market працює за принципом маркетплейсу і є безоплатним для замовників. З його допомогою замовники можуть швидко, зручно та ощадливо купувати медтовари. Медичну частину каталогу адмініструють фахівці Медзакупівель України.

Джерело:

Міністерство охорони здоров’я