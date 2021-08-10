Відповідно до статті 26 Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України», надаємо статистичні дані про результати діяльності за I півріччя 2021 року.
1. СТАТИСТИЧНІ ДАНІ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ
Звіт читайте тут
Відповідно до статті 26 Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України», надаємо статистичні дані про результати діяльності за I півріччя 2021 року.
1. СТАТИСТИЧНІ ДАНІ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ
Звіт читайте тут
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