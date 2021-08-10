Черкасці довго не мали доступу до авіаперевезень у своєму місті. Аеропорт не приймає регулярні рейси з 1997 року — це неприпустимо для цивілізованої держави. Відновлення авіаперевезень — важлива складова розвитку транспортної галузі та інвестиційної привабливості регіону. Це не лише дасть змогу жителям міста подорожувати світом, а й відкриє Черкаси як перспективну туристську точку для іноземців. На цьому наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час робочого візиту на Черкащину.