Нове видання «Аліси в країні див» з доповненою реальністю Льюїса Керролла презентували в Центральній міській бібліотеці імені В. Г. Бєлінського. Ілюстратором книжки стала відома українська художниця харків’янка Євгенія Гапчинська. Малюнки оживають завдяки використанню спеціального мобільного додатка, і маленькі читачі можуть побачити міні-мультфільми.
Як розповіла директор Центральної міської бібліотеки Світлана Передерій, нова книжка з українським перекладом і доповненою реальністю дуже сподобалася юним читачам.
«Діти хором відповідали на запитання вікторини, сміялися і фотографували ілюстрації з доповненою реальністю. Вони добре знають цю казку, її сюжет і головних героїв. І не лише за фільмом: у відповідях звучали цитати з діалогів саме книжкових героїв. Це приємно і радісно. Наші діти читають. Отже, книжка матиме попит», — зазначила Світлана Передерій.
Самобутні персонажі художниці Євгенії Гапчинської — зворушливі, наївні, кумедні та дуже милі надають знаменитій казці англійського письменника душевності й затишності. Її Аліса зовсім не схожа на жодну свою попередницю. Це чарівна дівчинка з рожевими щічками і круглим личком, проте вона особлива, тому й подорож у країну див у її компанії буде незвичайною.
«Аліса в країні див» — особливий твір, загадка, яку кожен має розгадати, де кожна подія може мати безліч трактувань. Його образи абсурдні, фантастичні й дуже неоднозначні, а це відкриває необмежені можливості для уяви художника, тому працювати над ілюстраціями до цієї книжки було особливо цікаво. Моя Аліса відрізняється від всіх своїх попередниць, вона інша. Можливо, мої ілюстрації дадуть змогу під іншим кутом подивитися на добре знайомих і улюблених героїв, по-новому побачити сюжет самої казки, адже якоюсь мірою мої герої розповідають власну історію», — каже Євгенія Гапчинська.
Ця книжка — перше українське видання з доповненою реальністю. Під час презентації частину накладу подарували дітям героїв АТО і представникам інших пільгових категорій.