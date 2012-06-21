Фахівці Морського археологічного фонду виявили біля узбережжя Великобританії залишки рукотворної дерев'яного майданчика, яка, мабуть, була верф'ю, повідомляють іноземні ЗМІ.
Дослідження проводилося біля берегів острова Уайт. Вперше об'єкт, який виявився найдавнішою відомою науці верф'ю для будівництва кораблів, був помічений ще у 2005 році. Однак тоді вчені не мали технічних засобів, які могли дозволити детально вивчити знахідку.
Давня верф знаходиться на глибині 11 м. Але 8000 років тому це була суша, покрита рослинністю. Швидше за все, острів Уайт тоді був частиною материкової Європи. Аналіз показав, що вік цього об'єкта приблизно 8 000 років, був побудований людьми кам'яного віку. Тут вони, ймовірно, виготовляли човни.
– На цьому об'єкті ми виявили безліч свідчень існування технологій, які, як вважається, з'явилися лише кілька тисячоліть тому, – каже глава Морського археологічного фонду Гаррі Момбер. – Зокрема, тут застосовувалася передова технологія обробки дерева. Цей об'єкт підкреслює важливе значення морської археології для розуміння розвитку нашої цивілізації.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»