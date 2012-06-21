Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
Розкручений бренд «Сорочинський ярмарок» завдяки підприємливим людям став настільки популярним, що попри карантин відбудеться і цьогоріч за традицією у селі Великі Сорочинці Миргородського району на Полтавщині.
Організатори найбільшого в Україні торговища із сьомого липня вже прийматимуть заявки від охочих взяти у ньому участь. Прогнозують, що ярмаркуючих у 2020-му буде навіть більше, ніж зазвичай, тому, що люди стомилися сидіти в чотирьох стінах, їм хочеться розслабитися й відпочити душею. А де ще так розслабляються, як не на Великосорочинському ярмарку. Проведений там тиждень залишиться у пам’яті на все життя. Бо там не тільки пропонують крам відповідно до матеріальних можливостей кожного індивідуального покупця, а й насолоджуються концертами гуртів, сольними виступами «зірок» і «зірочок» вітчизняної та зарубіжної естради, п’ють пиво й інші звеселяючі напої, танцюють, жартують, куштують смаколики, знайомляться, і багато хто там знаходить собі подружню пару, катаються на возі, який тягають справжні воли, фотографуються, навіть з висоти пташиного польоту, тому, що висота арки над центральною алеєю, звідки мов на долоні видно всю територію ярмарку, приблизно двадцять метрів.
А скільки приколів на торговищі трапляється. Ярмаркуючі й по калюжах на території з товаром лазять, і гаманці гублять, і несподівано посеред натовпу самого Миколу Васильовича Гоголя та персонажів його незабутніх творів зустрічають.
Жителі Великих Сорочинців очікують, що цьогоріч їхній ярмарок відвідає і Президент України Володимир Зеленський, тому, що з Миргорода до села й із Лубен до Миргорода якась одеська фірма за два місяці зробила прекрасну асфальтовану дорогу. Причому хоч і поспішають з її будівництвом, але асфальт кладуть якісно. Так що власники автомобілів можуть бути спокійні за бампери й ходову частину своїх автомобілів.
Наводять порядок і на узбіччях доріг: косять траву, цілеспрямовано знищують амброзію, оновлюють дорожні розмітки й покажчики.
Одним словом, ярмарок можна порівняти з міфічним Феніксом, який відроджується за будь яких обставин. У минулому році в нього навіть з’явилася філія в Одесі.