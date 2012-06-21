Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Двоє керівників комерційних брокерських установ у Черкасах налагодили схему мінімізації платежів при розмитненні автомобілів шляхом підробки документів. Реальні відрахування до бюджету завдяки цьому штучно занижувалися. Вартість таких «послуг» залежала від марки імпортованого автомобіля. Як встановили оперативники, за кілька місяців фігуранти підробили документацію для незаконного розмитнення щонайменше 20 іномарок.
Під час обшуку правоохоронці виявили печатки, технічну документацію на транспортні засоби, договори купівлі-продажу, рахунки-фактури та інші документи, що підтверджують незаконну діяльність.
Керівникам комерційних структур повідомлено про підозру за відповідною статтею Кримінального кодексу України. Викрили злочинну схему працівники СБУ спільно з поліцією під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.