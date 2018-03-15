Набув чинності наказ МОЗ № 157, що скасовує частину застарілої паперової документації для медиків. «Протягом десятиріч лікарі, медсестри та працівники реєстратури заповнювали вручну стоси паперів. Вони не мали практичної необхідності, але займали купу сил лікарів, години очікування пацієнтів та гектари лісу. Проте, на відміну від лісу, котрий можна виростити знову, не можна повернути час лікарів та пацієнтів», — прокоментувала ініціативу на своїй сторінці у Фейсбук в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун. Відтак, запроваджується електронне ведення документації.
Зокрема скасовуються останні талони в медичних закладах — талон амбулаторного пацієнта, талон на прийом до лікаря та талон для реєстрації заключних діагнозів. «За роки незалежності на заповнення тільки цих трьох талонів лікарі, медсестри та працівники реєстратури витратили не менш ніж 500 мільйонів годин. На папір для цих талонів використали близько 2 мільйонів дерев, або 5000 гектарів лісу», — написав на своїй сторінці у Фейсбук сімейний лікар, секретар Громадської ради при МОЗ Євген Гончар.
Крім того, скасовується контрольна карта диспансерного нагляду. На переконання Уляни Супрун, диспансеризація, «регулярний огляд здорових людей, не існує і не визнається в цивілізованих країнах світу як ефективна модель охорони здоров’я. Крім того, майже всюди диспансеризація в Україні проводиться на папері. По суті, лікарі заповнювали стоси форм, які взагалі не мали ніякого сенсу». Відтак, планується, що з середини року Україна перейде на традиційну для розвинених країн модель регулярних скринінгових оглядів по групах ризику.
Так само скасовується книга запису викликів лікарів додому. Лікар уже не зобов’язаний звітувати, що відвідав усіх пацієнтів, котрі подзвонили до реєстратури. Як пояснює МОЗ, весь звіт відтепер зводитиметься до чотирьох цифр на день: загальна кількість звернень до лікаря дорослих і дітей та кількість відвідувань дорослих та дітей вдома.
З 13 березня пішла в забуття й медична карта студента (у всіх студентів буде звичайна амбулаторна картка), а також медична карта дитини для вступу в школу та дитячий садок. Щороку медики заповнювали до мільйона медичних карток дитини, які вимагали для прийняття в дитячий садок та школу. Відтепер вимагати від батьків цей документ на восьми сторінках, що заповнювався від руки та зберігався в школах і дитячих садках, не мають права. «Зберігання персональних медичних даних у навчальних закладах суперечить законодавству, оскільки вони не мають ліцензії на медичну практику. Усі дані про дитину мають зберігатися у лікаря, якого обрали її батьки, підписавши відповідну декларацію», — йдеться в роз’ясненні Мінздоров’я. Відтак, діти мають пройти тільки звичайні медичні огляди у свого лікаря, отримавши стандартну довідку.
«Ми зробили перший крок, яким відкриваємо велику програму з переходу на електронний формат обліку», — сказала Уляна Супрун. У результаті має залишитися лише один вид амбулаторної карти, який враховуватиме особливості надання медичної допомоги дорослим і дітям.
Тетяна КАПУСТА
для «Урядового кур’єра»