Програма «Доступні ліки», впроваджена майже рік тому, демонструє позитивну динаміку й набирає обертів. «Попри песимізм та критику уряду, що програма не спрацює, сьогодні ми чітко можемо сказати, що «Доступні ліки» діють. Програма розширюється, до участі долучаються нові виробники та аптечні заклади. Я впевнений, що в майбутньому «Доступні ліки» додаватимуть в обсягах за рахунок переліку хвороб, на які поширюватиметься програма», — сказав на селекторній нараді в Будинку уряду віце-прем’єр-міністр Павло Розенко.

Він нагадав, що спершу до програми входило 157 торговельних назв лікарських засобів, з яких 23 препарати відшкодовували стовідсотково. Нині вона розширилася до 239 препаратів, 47 з яких повністю безкоштовні для пацієнтів. Порівняно з травнем — червнем минулого року, коли до ініціативи долучилися приблизно 4 тисячі аптек, нині їхнє число збільшилося до 7 тисяч.

«Нині до програми долучаються аптеки не лише в районних центрах, а й у невеликих селах і селищах. Поза сумнівом, маємо працювати над тим, щоб географія аптечних закладів розширювалася», — наголосив посадовець.

Якщо на початку чинності програми щомісяця лікарі виписували 650 тисяч рецептів, то протягом останніх трьох місяців їхня кількість збільшилася до 2 мільйонів. «З початку програми понад 20 мільйонів українців отримали доступні ліки», — сказав Павло Розенко.

Нині до «Доступних ліків» долучилося 48 виробників, серед яких 18 українських та 30 іноземних. Тож, наголосив посадовець, усі розмови про те, що уряд підбирає до цієї програми лише найдешевші ліки вітчизняного виробництва, не відповідають дійсності.

Технічні проблеми щодо фінансування програми, які виникли на початку року, вже розв’язані, кошти, що їх мають отримати аптечні заклади, відшкодовують у повному обсязі, запевнив він. На «Доступні ліки» в держбюджеті передбачено близько мільярда гривень.

За словами в.о. міністра охорони здоров’я Уляни Супрун, на минулому засіданні уряду Прем’єр-міністр Володимир Гройсман наголосив, що відтепер кожен голова облдержадміністрації несе персональну відповідальність за виконання програми «Доступні ліки». Коли на початку року гроші з Держказначейства було перераховано до місцевих бюджетів, там не змогли одразу розплатитися з аптечним закладами, оскільки мали підписати нові договори та відкрити нові казначейські рахунки.

«Ми розуміємо, що це не ваша проблема, а питання, пов’язані з Бюджетним кодексом. Тому хотіли б почути ваші пропозиції, щоб уряд міг подати зміни до Бюджетного кодексу та положень Держказначейства, аби уникнути ускладнень на початку наступного року», — звернулася вона до представників регіонів. Уляна Супрун наголосила, що деякі питання можна розв’язувати на місцях, зокрема самостійно перерозподіляти кошти між районами.

За словами Павла Розенка, 220 тисяч доз вакцини КПК (кору, паротиту, краснухи), що ще наприкінці лютого прибули до України у межах закупівель, якими опікується ЮНІСЕФ, нині активно розвозять у регіони. 28 лютого вакцину отримали Київ, Київська та Житомирська області, 1 березня — Одеська, Львівська, Закарпатська, Вінницька області, 2 березня — Івано-Франківська, Миколаївська, Чернівецька, Рівненська, Волинська, Херсонська, Тернопільська, Хмельницька, Кіровоградська, Черкаська області. Найближчим часом, 8—10 березня, заплановано або вже здійснюють доставку вакцин у східні та центральні регіони України: Харківську, Сумську, Дніпропетровську, Полтавську, Запорізьку, Чернігівську, Донецьку, Луганську області, — повідомив він.

Рівень вакцинації від кору впродовж минулого року зріс удвічі порівняно з 2016-м. «Згідно з плановим календарем щеплень, було вакциновано 93% дітей віком до року і 90% до шести років», — поінформував Павло Розенко, нагадавши, що саме низький рівень вакцинації впродовж попередніх років спричинив цьогорічний спалах кору в Україні.

Тетяна КАПУСТА

для «Урядового кур’єра»