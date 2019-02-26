Президент Петро Порошенко переконаний, що в державі забезпечено необхідні економічні умови для проведення перерахунку виплат найменш захищеним категоріям літніх людей, які перебувають на заслуженому відпочинку.

«Передовсім зусилля Президента, уряду, Прем’єр-міністра, Верховної Ради було спрямовано на те, щоб зберегти єдність країни, захистити українську землю, побудувати нашу армію. Захистити від тих викликів, які спричинила війна і агресія Російської Федерації. Зберегти гривню, стабільність банківської системи. Зберегти економіку в умовах, коли 20% її перебуває під окупацією. І провести реформи, які не проводили чверть століття», — сказав глава держави під час наради щодо проведення індексації пенсій.

«Нині Україна нарешті може радіти першим підсумкам реформ. Дванадцять кварталів поспіль триває економічне зростання. У 2018 році воно становило 3,4%. Приборкано інфляцію, скорочено дефіцит бюджету, поповнено золотовалютні резерви, — констатував Президент. — Це означає, що стабілізовано економіку. І створено всі умови, зокрема й економічні, коли, крім вирішення надскладного пріоритетного завдання боротьби з російським агресором і побудови армії, можемо перейти і до другого не менш важливого — боротьби з бідністю».

Літнім нині непросто

Глава держави зауважив, що саме літні люди, пенсіонери постраждали від економічної блокади й елементів гібридної війни, якими Росія атакує Україну. «Я, Прем’єр-міністр, народні депутати з коаліції постійно зустрічаємося з людьми і не з чужих слів знаємо, що сьогодні непросто виживати саме пенсіонерам. Вони рахують кожну гривню пенсії, думають, як дожити до наступної виплати. Тому для нас немає важливішого завдання, ніж насамперед знайти відповідь саме для цих людей», — сказав Президент.

Спільно із Прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом, урядом і Верховною Радою було розроблено кроки, які на сьогодні дають перші результати в боротьбі з бідністю. Президент нагадав про ухвалене рішення щодо монетизації субсидій. Він подякував Прем’єру та уряду за виконану величезну роботу щодо визначення механізму монетизації та логістики виплат.

Петро Порошенко наголосив, що отримувачі цієї державної допомоги додатково до пенсій тепер отримають і гроші субсидії. «І теплий лютий, і, сподіваємося, теплий березень дадуть змогу заощадити кошти на енергозбереженні, економному енергоспоживанні й залишити їх на потреби пенсіонера. Це моя і Прем’єр-міністра й уряду логіка, що економічне зростання кожен має відчути на власній кишені. Виконувати патерналістську, соціальну функцію держави», — сказав він.

Перерахунок стане постійним

«Сьогодні презентуємо другу позицію, але заплановано її було заздалегідь. Ще у 2018 році, коли ми проводили пенсійну реформу, було чітко наголошено, що з 1 березня відбудеться індексація пенсій», — сказав Президент, додавши, що для військових пенсіонерів таке підвищення вже відбулося. Він підкреслив, що відтепер воно проходитиме постійно, оскільки у держави з’явився ресурс.

Питання щодо тих категорій громадян, які мають великий трудовий стаж і отримували велику заробітну плату, вже було вирішено раніше. «Але треба знайти відповідь для тих, хто має пенсію мінімальну і меншу за мінімальну, оскільки для них індексація буде меншою», — зазначив він. І уточнив, що перерахунок сум виплат відбудеться для тих літніх людей на заслуженому відпочинку, хто нині отримує найменшу пенсію на рівні мінімальної або й нижчу.

Президент нагадав, що уряд і Верховна Рада врегулювали питання з розмитненням так званих євроблях. «Підсумок сьогодні — загалом через механізм пільгового розмитнення надійшло майже 13,6 мільярда гривень», — сказав він. І додав, що відразу після закінчення терміну пільгового розмитнення зібрано нараду, щоб забезпечити виплату цих грошей пенсіонерам.

Глава держави зауважив, що політичні опоненти називають такі дії політичним підкупом. Він наголосив: «Це наша стратегія боротьби з бідністю. Не порожніми обіцянками, а виконанням важливої роботи. Отже, гроші, які буде спрямовано на виплату пенсіонерам, що отримують найнижчу пенсію, вже є на рахунку Пенсійного фонду».

Економічне зростання відчує кожен

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман зауважив, що перші підсумки економічних реформ, зокрема реформи пенсійної системи, вже відчутні. Економічне зростання кожен має відчути на власній кишені. І тут українські пенсіонери потребують посиленої уваги. Прем’єр додав, що надалі таке підвищення буде щорічним і автоматичним, що повністю зніме політичний підтекст пенсійного питання.

Завдяки урядовій реформі пенсійної системи у жовтні 2017 року близько 10 мільйонів пенсіонерів отримали підвищені пенсії залежно від деяких чинників, зокрема від шкідливості умов праці й стажу. 2018-го підвищено пенсії військовим пенсіонерам. Другу хвилю підвищення уряд здійснив у січні 2019 року, повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.

Цього року додаткову доплату отримають пенсіонери, які мають великий трудовий стаж, але повсякчас у них була мінімальна пенсія. «Ми починаємо новий етап у реформі пенсійної системи. У 2017 році перед нами постало завдання побудувати справедливу систему, подолати дефіцит Пенсійного фонду й уникнути підвищення пенсійного віку. Ми це зробили. І з жовтня 2017 року почали перерахунок пенсій, — сказав Володимир Гройсман. — У майбутньому щороку перераховуватимемо пенсії, щоб подолати ключовий виклик — бідність пенсіонерів».

Глава уряду наголосив, що зазвичай рівень життя людей вимірюється рівнем життя дітей і пенсіонерів. А між ними є середній клас, який працює, отримує зарплати і сплачує податки. І ці кошти спрямовують на підвищення якості життя людей похилого віку.

«Ітимемо далі. Переконаний, що з нашого боку це не перше і не останнє підвищення. Можемо його впроваджувати, спираючись на реальний стан економіки. Наше завдання — подбати про найбідніших», — резюмував Володимир Гройсман.

Любов ДМИТРЕНКО

для «Урядового кур’єра»