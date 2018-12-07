У зв’язку із внесеними змінами до Митного кодексу України щодо нових умов ввезення транспортних засобів до ДФС надходять численні запити від платників податків щодо митного оформлення автівок з іноземною реєстрацією. Наводимо ТОП-11 запитань та відповідей на них, які найчастіше цікавлять платників податків.

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1. Які документи потрібно подати для митного оформлення авто, ввезених в Україну з Литви, Польщі, Болгарії, Німеччини:

— на автомобілі, ввезенні в режимі тимчасового ввезення;

— на автомобілі, ввезені в режимі транзиту;

— на автомобілі, в яких транзит прострочений;

— на автомобілі, в яких транзит не прострочений;

— на автомобілі, які будуть ввозитись з Європи, згідно з новим законом?

В усіх перелічених випадках разом з митною декларацією (оформлюється митним брокером) на транспортний засіб, що декларується в режим імпорту (вільний обіг), подаються такі основні документи:

— реєстраційні (технічні) документи на транспортний засіб (як правило, це технічний паспорт);

— документи, що підтверджують право власності особи на транспортний засіб (як правило, це договір купівлі-продажу) або право ним розпоряджатися та декларувати (як правило, це доручення);

— рахунок-фактуру (інвойс) або інший документ, який визначає вартість товару (можливо, це буде один і той самий документ, що підтверджує право власності).

2. В якому місці та в якій митниці можна розмитнити транспортний засіб, який вже є в Україні або який тільки планують ввезти в Україну?

Митне оформлення можна здійснити у будь-якій митниці України.

Адреси та реквізити конкретних місць оформлення можна знайти на субсайтах територіальних органів ДФС або на веб-порталі ДФС.

3. Чи можна не виїжджати з України, а здійснити митне оформлення в митниці свого регіону?

Можна не виїжджати, а подати необхідні документи і пред’явити транспортний засіб у будь-яку митницю (найближчу).

4. Чи може бути авто заявлене в режим «імпорт» особою, яка не перетинала на цьому авто кордон?

Може бути заявлене особою, яка не перетинала митний кордон, за умови подання документів, що підтверджують право власності цієї особи на транспортний засіб або право ним розпоряджатися та декларувати (доручення).

5. Чи може скористатися знижкою протягом 90 днів людина, яка вже розмитнила таке авто?

Ні, знижка протягом 90 днів (тобто коефіцієнт 0,5 при сплаті акцизного податку) може бути застосована при оформленні громадянином лише одного легкового транспортного засобу.

Один транспортний засіб може бути оформлений тільки один раз. Якщо автомобіль вже був оформлений митницею раніше та сплачені платежі, то оформити цей самий автомобіль ще раз і скористатись знижкою (коефіцієнт 0,5) неможливо.

6. Чи може згідно з новими законами авто в’їжджати на територію України з підготовленою попередньою митною декларацією без сплати заставних платежів, якщо авто заявлене в режим «імпорт»?

Якщо громадянином прийнято рішення про ввезення автомобіля (легковий автомобіль, код 8703 за УКТ ЗЕД), то подання попередньої митної декларації та гарантування сплати митних платежів обов’язкові. У такому випадку застосування грошової застави є тільки одним із видів забезпечення сплати митних платежів, хоча можуть бути обраними й інші види гарантування.

Грошова застава як обов’язковий вид гарантії застосовується тільки у разі транзитного переміщення резидентом України транспортного засобу, що перебуває на постійній реєстрації за межами України.

7. Чи може людина сама звернутися на митницю та подати документи для імпорту авто, чи для цього потрібен спеціальний митний брокер? Якщо потрібен — де взяти перелік брокерських фірм, яка середня вартість брокерських послуг?

А). Теоретично громадянин може спробувати самостійно заповнити митну декларацію та подати необхідні документи (законодавством це не заборонено).

Але краще звернутись до митного брокера — до кваліфікованого спеціаліста, оскільки законодавством передбачено, що транспортні засоби декларуються із заповненням митної декларації, порядок заповнення якої потребує спеціальних знань та певного програмного забезпечення. Крім того, паперова митна декларація повинна обов’язково супроводжуватись її електронною копією.

Неправильне заповнення митної декларації може призвести до неприємностей (аж до складання протоколу про порушення митних правил).

Б). Інформація про митних брокерів постійно оновлюється та розміщується на офіційному веб-порталі Державної фіскальної служби України у рубриці «Реєстри» (http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/reestri/).

В). Інформацію про вартість брокерських послуг можна дізнатись у митних брокерів (ДФС не контролює цю вартість).

8. Чи потрібно приїжджати на авто в зону митного огляду для його огляду?

Митне оформлення здійснюється у будь-якій митниці України, але з обов’язковим пред’явленням авто, тобто:

— пред’явлення авто митниці є обов’язковим;

— рішення про проведення митного огляду приймає посадова особа митниці з урахуванням вимог Митного кодексу.

Оскільки митні формальності здійснюються в зонах митного контролю, то приїжджати в зону митного контролю обов’язково.

9. Якщо сплачений штраф за прострочення транзиту, чи треба сплачувати 8500 грн штрафу, передбаченого новим законом?

Сплата штрафу у разі порушення громадянином митних правил не звільняє цього громадина від виконання взятих на себе зобов’язань щодо дотримання митного режиму.

Якщо після сплати штрафу транспортний засіб, ввезений в режимі транзиту або тимчасового ввезення, продовжує перебувати на території України, є підстави вважати, що цей автомобіль продовжує перебувати в Україні з порушенням митного законодавства.

Новим законом передбачено, що, незважаючи на сплачений раніше штраф, добровільна сплата коштів у розмірі 8500 грн (яка не є штрафом) є обов’язковою при оформленні в режим імпорту транспортного засобу, щодо якого порушено строки та умови режимів транзиту чи тимчасового ввезення.

10. На які реквізити має сплачуватися добровільний платіж 8500 грн та як дізнатися, чи треба його платити?

Передбачені новим законом добровільні кошти (8500 грн) сплачуються одночасно з митними платежами і в такому самому порядку.

Реквізити депозитного рахунку, на який сплачуються кошти (митні платежі, добровільні кошти), є індивідуальними для кожної митниці.

Інформацію про реквізити депозитного рахунку митниці, в якій громадянин планує оформлювати авто, можна знайти на субсайтах територіальних органів ДФС, дізнатись у працівників підрозділу митниці, в якому безпосередньо буде проводитись оформлення, або в митного брокера.

11. Хто і як визначає вартість авто, з якої платиться ПДВ та мито?

Документами, що підтверджують вартість придбаного громадянином автомобіля, є:

— договір купівлі-продажу;

— інвойс;

— банківські або інші платіжні документи;

— експортна декларація;

— довідкова інформація щодо вартості аналогічних транспортних засобів у країні експорту.

У цих документах повинні бути зазначені дата продажу, номер шасі (рами), кузова (або ідентифікаційний номер), номер двигуна автомобіля, його модель, рік виготовлення, а також ім’я та прізвище особи, якій продано автомобіль.

За наявності підстав вважати, що заявлено недостовірну вартість, або у разі відсутності вищевказаних документів митниця ДФС визначає вартість автомобіля самостійно.

Прес-служба

Державної фіскальної служби України

Чи треба власникові, який переміщує транспортний засіб через митний кордон України, забезпечити переклад необхідних документів українською мовою

Документи, необхідні для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України при здійсненні зовнішньоекономічних операцій, подаються контролюючому органу українською мовою, офіційною мовою митних союзів, членом яких є Україна, або іншою іноземною мовою міжнародного спілкування.

Контролюючі органи вимагають переклад українською мовою документів, складених іншою мовою, ніж офіційна мова митних союзів, членом яких є Україна, або іншою іноземною мовою міжнародного спілкування тільки у разі, якщо дані, які містяться в них, є необхідними для перевірки або підтвердження відомостей, зазначених у митній декларації. У такому разі декларант забезпечує переклад зазначених документів за власний рахунок.

Нагадаємо, власник транспортного засобу (далі — ТЗ) або вповноважена особа, який переміщує ТЗ через митний кордон України, пред’являє його контролюючому органу для проведення митного огляду й подає оригінали та ксерокопії таких документів:

► що підтверджують право власності на ТЗ або користування ним (у тому числі з правом розпорядження);

► реєстраційних (технічних) документів на транспортний засіб (якщо він перебував на обліку в реєстраційному органі іноземної держави чи України) з відмітками про зняття транспортного засобу з обліку, якщо такі документи видаються реєстраційним органом;

► митної декларації — у разі потреби;

► МД (у разі транзиту ТЗ, нового або знятого з обліку в реєстраційному органі, через митну територію України);

► що підтверджують право на надання пільг в оподаткуванні (у разі митного оформлення ТЗ з наданням пільг в оподаткуванні);

► паспортних документів та інших документів, визначених законодавством України та міжнародними договорами України, що дають право на перетин державного кордону, та/або паспорта громадянина (посвідчення особи з відміткою про місце проживання); посвідки чи іншого документа про постійне (тимчасове) проживання в Україні або за кордоном тощо;

► довідки про ідентифікаційний номер громадянина (за наявності).

Отже, контролюючі органи в окремих випадках можуть вимагати переклад українською мовою документів, необхідних для здійснення митного контролю та митного оформлення ТЗ, що переміщуються через митний кордон України громадянами, тільки якщо дані, які містяться в них, є необхідними для перевірки або підтвердження відомостей, зазначених в оригіналах документів.

Відповідна норма визначена ч. 1 ст. 254 Митного кодексу України від 13 березня 2012 року 4495-VI зі змінами та доповненнями та п. 7 Правил митного контролю та митного оформлення транспортних засобів, що переміщуються громадянами через митний кордон України, затверджених наказом Державної митної служби від 17.11.2005 № 1118, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 25 листопада 2005 р. за № 1428/1170.

З цим та іншими роз’ясненнями можна ознайомитися в сервісі «Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс», перейти на який можна з головної сторінки офіційного веб-порталу ДФС (дане роз’яснення у категорії 214, підкатегорії 214.05).