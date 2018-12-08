Величезна хвиля, яка довго штормила всю країну, а минулого тижня перетворилася на цунамі, на початку нинішнього почала стихати і нарешті злилася з поверхнею моря. Це я про ситуацію, що склалася довкола автомобілів з іноземною реєстрацією або простіше — євробляхами.

У частини власників євроблях, а надто у їхніх лідерів, не до кінця вивітрився бойовий дух, і вони, демонструючи невдоволеність ухваленим законом і швидким його підписанням главою держави, влаштували чергові «шини» і перекрили майже всі КПП на західному кордоні країни.

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Те, що очікуваної масової підтримки протестні акції з перекриттям доступу до кордонів, влаштовані лідерами євробляхерів, не мали, свідчить про одне — визнання «антинародного» закону більшістю власників автомашин-іноземок.

У день найбільшого напруження довелося розмовляти з подружньою парою перед КПП «Ужгород». Шлях їхній автівці перекривали молоді та дужі хлопці. «І сама їжджу на такій автівці, як вони, — казала жінка. — Вони настільки бідні, що не можуть розмитнити авто за вже зменшеною ціною? За час, що витрачають у протестах, можна було б уже заробити гроші та й припинити каламутити воду. Не розумію їх і не підтримую. Зараз мушу бути на роботі, а через цю «стіну» мене можуть звільнити».

Перед кордоном стояли і кілька великих автобусів, пасажири яких думали так само. Поліцейські не втручалися, хоч на обличчях — напруга.

В атмосфері, коли правоохоронці виявляли витримку, а протестувальники — незворушну твердість, минуло кілька днів. У тисяч подорожувальників, які застрягли на кордоні або й узагалі змушені були повернутися назад, поламані всі плани…

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Варто віддати належне голові Закарпатської облдержадміністрації Геннадію Москалю та кільком народним депутатам від місцевих округів: взяли на себе удар відчайдухів, які безпардонно вривалися на зустрічі з лідерами євробляхерів, терпляче роз’яснювали вимоги закону та неминучість його дії. Нардепи навіть обіцяли, що пропонуватимуть внесення в нього пом’якшувальних змін. Але обіцяли якось нетвердо, додаючи, що це складно буде зробити, бо «потяг рушив». Словом, разом робили все, аби шторм стих і можна було перейти до практичних дій. Бо ж пільговий період дії закону, розпочавшись, матиме й закінчення. Поспішати варто, щоб устигнути.

Ми ж уже на старті розмитнення авто на транзитних номерах спробуємо зробити деякі власні висновки. Перший: тим, хто «по-білому» ввозив свої автомобілі, тобто знає їхніх закордонних власників і може спокійно до них звернутися, щоб оформити необхідні для розмитнення документи, немає підстав хвилюватися. Адже їм не доведеться щоп’ять днів виїжджати за кордон і повертатися назад лише для того, аби отримати штамп про перетин кордону. Інакше — штраф, і немалий.

Другий висновок: ті, хто сподівався, що «тимчасово» ввезене авто можна перетворити на «довічне», уникнувши сплати митних платежів, можуть попрощатися з ілюзіями. Розмитнювати таки доведеться.

Третій: законодавчо врегульована ситуація робить неможливим тіньовий бізнес. Оборудки тих, хто купував авто за символічні ціни і, ввізши в Україну, накручував на перепродажу непогані гроші — вже в минулому. Покупці таких авто тепер чухають потилиці, адже ніколи в очі не бачили власників своїх тачок, на яких вони зареєстровані за кордоном. Без документів про власників та про легальне походження авто євробляхери матимуть величезні проблеми з їх узаконенням на території України. Можливо, декотрим доведеться й відмовлятися від залізних коней. Закон дає можливість навести автолад на вулицях. Машин, які вилазили на тротуари, перекривали пішохідні переходи, ймовірно, поменшає. Принаймні авто із символікою Словаччини, Чехії, Угорщини, Німеччини, Литви та інших країн стануть «нашими».

На мою думку, таки знайдено золоту середину між бажаннями одних і потребами інших. Тобто для власників автомашин-іноземок значно зменшено вартість розмитнення і державні інтереси дотримано, адже в державну скарбницю надійдуть мільйони гривень. Ніхто не програв, окрім тих, хто хотів безкінечної «євровакханалії».

А ось дані, отримані від керівництва Закарпатської митниці. Станом на 4 грудня оформлено вже 215 легкових автомобілів згідно із законом України від 8 листопада 2018 року. Під час митного оформлення цих авто сплачено майже 148 тис. гривень. Громадяни, які скористалися пільгою щодо нарахування акцизного податку, що діє впродовж 90 днів з моменту набрання чинності законом, заощадили понад 100 тис. грн.

«Потяг розмитнення» виведено із тупикової колії і вже набирає швидкість. Автовласники сідають у вагони, чітко знають маршрут, місце та кінцеву зупинку.