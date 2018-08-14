Ганна РОМАШКО

для «Урядового кур’єра»

Учора з німецької столиці в Україну повернулися легкоатлети, які гідно змагалися на континентальній першості, завершивши виступи на десятому місці в медальному заліку. А ось у таблиці за очками (де враховують місця з 1 по 8) Україна на сьомому місці.

В активі вітчизняних представників королеви спорту дві золоті, три срібні та дві бронзові нагороди. Найкращими стали британці, які виграли 18 медалей, з них сім золотих.

Два роки тому в Амстердамі наша команда була сімнадцятою завдяки єдиній медалі найвищого ґатунку Наталії Прищепи у бігу на 800 метрів. Цьогоріч Наталія Прищепа — знову чемпіонка Європи на своїй коронній дистанції з результатом 2.00,38 хвилин, «бронзу» на цій самій дистанції з часом 2.00,79 взяла Ольга Ляхова.

А перші нагороди для збірної України вибороли у спортивній ходьбі на 50 км Мар’ян Закальницький — чемпіон Європи, та Аліна Цвілій — віце-чемпіонка.

Найкращий власний час у сезоні показала Анна Рижикова, яка стала віце-чемпіонкою Європи в бігу на 400 м з бар’єрами — 54,51 секунди. Передостаннього дня змагань Марина Бех стала віце-чемпіонкою Європи зі стрибків у довжину з кращим особистим результатом сезону — 6,73 м. Раніше Сергій Никифоров із результатом 8,13 м виборов «бронзу» чемпіонату Європи з легкої атлетики у стрибках в довжину.

У вечірній сесії завершального дня чемпіонату Європи з легкої атлетики українці виступали у п’яти видах програми. Найбільше задоволення вболівальникам, певно, приніс виступ чоловічої естафетної команди 4х100 метрів.

Як повідомляє сайт Федерації легкої атлетики України, тренери виставили на півфінал Олександра Соколова, Еміля Ібрагімова, Володимира Супруна та Сергія Смелика і не помилилися. Забіг виявився драматичним. На останній передачі спіткнулися один об одного двоє німецьких атлетів. Пізніше дискваліфікацію заробили італійці. А українська четвірка забіг провела чисто і з результатом 38,86 з третього місця вийшла у фінал.

Він мав розпочатися о 21:35 за місцевим часом і був останнім видом програми чемпіонату Європи. Але організатори занадто захопилися святкуванням здобутків своїх атлетів у різних видах і через постійні імпровізовані міні-шоу випустили учасників на фінал на 25 хвилин пізніше, ніж було зазначено в розкладі.

Склад нашої команди змін не зазнав, і хлопцям вдалося ще поліпшити свій результат — 38,71. Тож підсумкове п’яте місце. Це усього на 18 сотих більше за рекорд України. А могло бути й ще краще, адже на другій половині дистанції Сергій Смелик схопився за ногу і почав уповільнюватися.

«Я намагався наздогнати француза. Спочатку пішло, зачепився за нього. І тут відчув спазм, — прокоментував свій виступ Сергій. — Ми їхали сюди не фаворитами. Потрапити до фіналу ще було до снаги, та за призи боротися важкувато. Дякую хлопцям, усі вони свої етапи відбігли гідно».

Задоволений і Володимир Супрун: «Їхав до Берліна виключно для участі в естафеті, в особистому виді не виступав. І тим, що ми пройшли до фіналу і посіли п’яте місце, сам для себе підтвердив, що їхав не даремно. Наша команда зараз в гарній формі, востаннє на такому рівні ми були 2014 року. Тому вірили, що зможемо гідно виступити. Вважаю, найближчим часом нам до снаги оновити національний рекорд».

Україна була представлена і в жіночій естафеті 4х100 метрів. Щоправда, там виступ дівчат, які напередодні через травму втратили лідера Христину Стуй, виявився коротшим. 43,90 у півфіналі і підсумкове 10-те місце.

Та оскільки більшість атлетів лише наближається до піку кар’єри, є надія, що за два роки в Парижі наша збірна знову порадує прихильників королеви спорту.