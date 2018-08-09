Восени Україна розраховує ввести в експлуатацію перші локомотиви, які буде виготовлено й укомплектовано для ПАТ «Укрзалізниця» за коопераційним договором з американським промисловим гігантом General Electric. Про це повідомив Прем’єр-міністр Володимир Гройсман.
«Починаємо отримувати новий рухомий склад. Ми багато його втратили на окупованій території. Одночасно з оновленням фондів відбувається й оновлення управління державною компанією, викорінення тіньових оборудок і ручного керування, яке спостерігалося в минулі періоди. Компанію-мільярдер Укрзалізницю було обплутано всілякими схемами й вузлами. Починаємо розплутувати, вираховувати ворогів і виводити ситуацію зі стану занепаду», — наголосив Прем’єр.
Ще 23 лютого цього року, нагадує департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів, відбулося підписання рамкової угоди загальною вартістю майже мільярд доларів США, що передбачає довгострокову 15-річну співпрацю між ПАТ «Укрзалізниця» та General Elecrtic. За інформацією вітчизняної компанії, перший американський локомотив у серпні морем доправлять до України на Крюківський вагонобудівний завод, де його доукомплектують. Обсяг партії, яку поставить General Electric, — не менш як три десятки машин. Вона, як планують, стане початком багаторічної співпраці.