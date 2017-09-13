Наша армія отримує ефективне сучасне озброєння, військову техніку, більшість якого випускають на вітчизняних підприємствах оборонно-промислового комплексу (ОПК) Державного концерну «Укроборонпром». Нині тут сконцентровано значні інтелектуальні і виробничо-технічні ресурси, завдяки чому наша оборонка працює не лише на внутрішній ринок, а й на експорт, забезпечуючи цим значні валютні надходження до державного бюджету і підкріплюючи репутацію України як надійного партнера. Якість нашої оборонки дедалі більше визнають у світі: близько 70% підприємств ОПК володіють сертифікатами ISO 9001 й активно впроваджують на виробництві систему управління та гарантування якості АQАР 2000, а понад 40 підприємств ДК «Укр­оборонпром» отримали доступ до головного каталогу НАТО з логістики. Тож вони мають право на участь у тендерах на постачання товарів та послуг в інтересах країн-членів і партнерів Альянсу.

Торгівля зброєю

Державна фірма «Укрінмаш», яка входить до складу ДК «Укроборонпром», є компанією-інтегратором збройного бізнесу, що здійснює експортно-імпортні операції з військовою продукцією, забезпечує роботою передусім вітчизняні підприємства оборонної галузі, пропонуючи їхню продукцію і послуги урядам інших країн. Основне завдання ДФ «Укрінмаш» — надання комплексних стратегічних рішень клієнту, впровадження ефективної зовнішньоторговельної політики у військовій сфері, а також підтримці обороноспроможності країни за рахунок успішної скоординованої співпраці з іноземними партнерами і внутрішніми виробниками.

— Зброя, — зазначає генеральний директор ДФ «Укрінмаш» Сергій Слюсаренко, — це засіб безпеки і миру. Маючи її, будь-яка держава може гарантувати собі суверенітет. Укрінмаш пропонує іншим державам українське озброєння, створення спільних підприємств, об’єднання ланцюжка постачання, передачу технологій, спільні розробки, військову та спеціальну техніку, комплектуючі до них, продукцію подвійного призначення, вибухові та інші товари, які використовують для створення та виробництва озброєння, військової і спеціальної техніки. Окрім того, надаємо іноземним замовникам ремонтні послуги, технічне обслуговування та модернізацію озброєння і військової техніки, здійснюємо проектування й будівництво спеціалізованих виробництв та об’єктів, надаємо маркетингові, консалтингові і посередницькі послуги в галузі зовнішньої торгівлі озброєнням та військовою технікою. Завдяки нашій фірмі 70 країн Африки, Азії, Близького Сходу, Європи, Латинської Америки виступають партнерами українського ОПК.

Укрінмаш доводить урядам країн-партнерів, що український продукт — найбільш надійний та ефективний вибір. Окрім того, відповідає за репутацію українського виробника.

— Наш досвід унікальний та успішний, і ми готові ним ділитися з усіма українськими виробниками. Укрінмаш, що має за кордоном респектабельну репутацію, є конектором для швидкої та успішної кооперації підприємствам українського оборонного комплексу, що не мають права здійснювати зовнішньоекономічну діяльність, із зовнішніми партнерами. При цьому фірма гарантує клієнтам проведення чесних платежів і розрахунків.

Вийшли з російської тіні

Ще нещодавно Україну на світовому ринку озброєння сприймали як склад радянського озброєння або постачальника для російської продукції, що кардинально не відповідає дійсності. Східний сусід, який звик диктувати нам моделі поведінки (як публічної, так і приватної), весь час втручався в життя суверенної України й намагався узалежнити її від інтересів РФ. Київ за останні роки сформував стійке неприйняття такої патерналістичної поведінки Росії, переломив перебіг подій і вийшов з тіні РФ.

— Нині ми незалежний, самодостатній і сильний гравець, — наголошує Сергій Слюсаренко. — І щодня доводимо нашим клієнтам, що оборонний комплекс України набагато потужніший, аніж про нього думають. Агресор входить до трійки найбільших експортерів зброї, але вже сьогодні ми переважаємо його в багатьох позиціях: йдеться про літакобудування, гелікоптери, бронетехніку, турбіни, ракети, РЛС, обслуговування техніки тощо. Наша місія — підтримка довгострокових і партнерських відносин, створення оновленої репутації українського ОПК, який є одним з локомотивів технологічного розвитку та інновацій. До речі, у липні 2017 року на честь 20-річчя Хартії про особливе партнерство Україна — НАТО у Верховній Раді України Укрінмаш представляв нові досягнення вітчизняних конструкторів і винахідників та ті, які вже заслужили увагу іноземних партнерів.

Цей захід, як і сотні інших, ще раз підтвердив, що спец­експортери сьогодні пропонують покупцям високотехнологічний інтегрований інноваційний продукт, виготовлений на українських підприємствах ОПК.

Третє дихання «Імпульсу»

Таких продуктів стає дедалі більше. ДФ «Укрінмаш» співпрацює з багатьма заводами оборонки, залучаючи в Україну іноземні інвестиції, валютні надходження та сприяє підписанню контрактів з іноземними компаніями. Наш ОПК таким чином отримує фінансування під створення потрібного озброєння і техніки, а також інвестує частину прибутку в оновлення виробничих потужностей. Потенціал експорту продукції українського ОПК (з урахуванням можливостей приватних оборонних підприємств) оцінюють сьогодні щонайменше в 3 мільярди доларів на рік. При цьому фактичний середній щорічний обсяг експорту підприємств Укроборонпрому становить приблизно 1,3 мільярда доларів.

Одним із таких потужних підприємств експортерів в Україні є Казенне підприємство «Шосткинський казенний завод «Імпульс» (КП «ШКЗ «Імпульс»). Ще з 1997 року воно в переліку підприємств, що мають стратегічне значення для економіки й безпеки України, і є містоутворюючим.

Майже 85% нинішньої валютної виручки завод отримує за рахунок укрінмашівських замовлень. «Імпульс» — єдине в Україні (і одне з небагатьох у світі) підприємство, яке в замкненому циклі випускає капсульну продукцію і засоби ініціювання зарядів вибухових речовин та виробів, що містять вибухівку і піротехнічні сполуки, для Міністерства оборони України, гірничодобувної, вугільної промисловості, геологорозвідки, нафто-, газовидобування, будівництва та видобутку нерудних матеріалів. Заснований 1848 року, титулований завод з бездоганною репутацією, попри всі негаразди та біди, протягом 169 років жодного разу не зупинявся та не змінював спеціалізації.

— Цьому сприяє особливий дух «капсульчан» (так нас ще називають), історичні традиції та духовні цінності, — каже директор КП «ШКЗ «Імпульс» Євген Чернов. — Ми вистояли навіть 2014 року, коли війна на Донбасі позбавила завод одного з найбільших замовників і зупинилося постачання продукції на більшість шахт Донецької та Луганської областей. Вистояли, бо підприємство мобілізувалося завдяки сильному духом трудовому колективу, а також унікальним технологіям, якими володіємо. Окрім того, 3200 наших робітників чудово розуміли, що без продукції «Імпульсу» не зможе протистояти агресорові не лише армія, а й постраждає економіка країни загалом, адже завод забезпечує безперебійну роботу підприємств гірничодобувної та вугільної галузей.

Відкритися третьому диханню «Імпульсу» (після двох попередніх криз 1998 та 2008 років, коли підприємство працювало два дні на тиждень) дало змогу стратегічне планування роботи підприємства: завод ще на початку двотисячних почав орієнтуватися на західний ринок. І домігся того, що його систему менеджменту сертифіковано за вимогами ISO 9001-2008 (нині на «Імпульсі» європейським стандартам відповідають 11 видів продукції). З 2009 року засоби ініціювання торгової марки «Імпульс» мають бездоганну репутацію в Болгарії, Грузії, Естонії тощо.

Керівник підприємства вважає, що згуртований спільною метою трудовий колектив, всебічна підтримка ДК «Укроборон­пром» і, звичайно ж, результативна співпраця з Укрінмашем — це ті складові, які дали змогу заводу перейти на рейки сучасної економіки. Тож можна впевнено сказати, що «Імпульс» органічно вписався в ринкові стандарти сьогодення і має цілком реальні перспективи для подальшого успішного розвитку.

Наостанок хочеться сказати, що ДФ «Укрінмаш» показує гідний приклад партнерам: чистий дохід фірми від реалізації продукції, товарів та послуг у 2016 році становив майже 935 млн грн. До державного бюджету торік лише податку на прибуток було сплачено майже 10 млн грн. Укрінмаш допомагає ще й приватним підприємцям-виробникам перспективного озброєння.

А те озброєння і військова техніка, яких не випускають в Україні (на щастя, такого стає дедалі менше), фірма успішно імпортує. Не випадково ДФ «Укрінмаш» визнано торік найбільшим імпортером зброї в Україну.