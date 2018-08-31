Тернопільщина напередодні Дня Незалежності розпочала сезон копання картоплі. Наголос на її вирощуванні поставили і в агрохолдингу «Мрія». Для компанії ця сільськогосподарська культура рентабельна. Щоправда, стратегічний картопляний напрям тут високих обертів лише набирає. Його, каже керівник управління складського зберігання агрохолдингу Сергій Зимний, торік цілковито перезавантажили: закупили німецькі та голландські елітні сорти романо, сіфра, каррера, опал, сюзанна, інші. Посадили їх тоді на 92 гектарах. Цього року площу розширили до 634 гектарів. Наступного мають намір посадити картоплю на двох тисячах гектарів.
Разом із паном Сергієм побували на картопляному полі в селі Вільхівчик Гусятинського району. Тут цього року посадили картоплю раннього сорту каррера, яка має добрі смакові якості. З гектара накопуватимуть по 40 тонн. На жаль, цьогорічні погодні умови не були сприятливими. На заході України, по суті, весни не було, зима одразу ж перейшла в літо. Спочатку було посушливо, тож картопля, яку садили пізніше, дала досить нерівномірні сходи. У липні зливи не давали змоги належно обробити рослини.
Цього року картоплю садили лише на полях Гусятинського району недалеко від картоплесховища — це 50 кілометрів. До того ж неподалік збудували крохмальний завод. Другу репродукцію елітних сортів картоплі використовуватимуть на переробку на крохмаль і на продаж. Але виробничий гул на крохмальному заводі з’явиться вже наступного року, бо планують тут переробляти 50 тисяч тонн сировини. Цього серпня та вересня сподіваються накопати до 30 тисяч тонн.
У картопляній стратегії «Мрія» має три основних сорти, один з яких універсальний, тобто зі значним умістом крохмалю, а ще його можна використовувати й на виготовлення чипсів. Деруни також смачні.
Добре й те, що у «Мрії» можуть не лише вирощувати високі врожаї картоплі, а й мають де її по-сучасному зберігати в осінньо-весняний період. Картоплесховища компанії можуть одночасно приймати 52 тисячі тонн. Склади обладнано клімат-контролем, активним вентилюванням.
Механізатор Василь Водзінський уже другий рік виводить на поле самохідний картоплекомбайн Tectron. Одразу дає технічну характеристику цьому копальному комплексу: чотирядковий, має косарку, місткість бункера — до 15 тонн. Таку кількість, зауважує комбайнер, він може за умови високого врожаю викопати за добу. Агрохолдинг має у розпорядженні чотири одиниці картоплекопальної техніки, цього року на картопляні жнива вийшли три.