У Рейтингу надійності банківських депозитів на основі публічної інформації за підсумками першого півріччя 2017 року взяли участь 66 із 70 банків

11 вересня 2017 року Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» опублікувало свій вісімнадцятий Рейтинг надійності банківських депозитів.

У ТОП-15 рейтингу банків з надійними депозитами залишилися всі великі банки за участю держави в капіталі. Найвищі оцінки серед державних фінустанов отримали Укргазбанк та ПриватБанк, які розташувалися на сьомій і восьмій позиції. Десяте й чотирнадцяте посіли Ощадбанк та Укрексімбанк відповідно. Позиції держбанків у рейтингу надійності депозитів залишаються незмінно високими. Фінустанови за участю в капіталі російського уряду агентство вирішило вилучити з рейтингу, вивчаючи вплив на них санкцій українського уряду.

Як і в рейтингу за підсумками 2016 року, рейтинг за підсумками першого півріччя 2017-го очолив Райффайзен Банк Аваль. За цей період він показав чистий прибуток у сумі 2,738 млрд грн. Однак кредити і заборгованість клієнтів банку на 1 липня 2017-го вже перевищували 30 млрд грн, а активи становили 60,912 млрд грн.

Другу позицію в рейтингу посів Альфа-Банк Україна. Відповідно з інформацією, опублікованою Нацбанком України, ця фінансова установа завершила перше півріччя 2017-го з прибутком 12,117 млн грн. Також банк у першому півріччі 2017 року забезпечив приріст власного капіталу на 0,3% і зростання статутного капіталу на 62,06%.

Процес збільшення статутного капіталу Альфа-Банком було завершено в січні 2017-го: фінустанова збільшила статутний капітал на 4,7 млрд грн, що підтверджує наявність дуже високого рівня зовнішньої підтримки його акціонерів. Прибуткова робота банку, підтримка акціонерів, а також розроблені депозитні програми для населення і бізнесу, доповнені електронними каналами доступу і управління до рахунків, дали змогу Альфа-Банку Україна зайняти другу позицію в Рейтингу надійності банківських депозитів.

П’яте місце в цьому рейтингу посів ТАСКОМБАНК. Активна позиція акціонера ТАСКОМБАНКУ Сергія Тігіпка в бізнесі, в роботі з активами проблемних і поглинанні інших банків позитивно позначилася на показниках діяльності цього банку. У першому півріччі 2017 року ТАСКОМБАНК збільшив статутний капітал на 97,4% до 608 млн грн. За інформацією Нацбанку України, прибуток ТАСКОМБАНКУ за перше півріччя 2017-го становив 27,524 млн грн. За перше півріччя 2017 року ТАСКОМБАНК став однією з небагатьох фінустанов, що беруть участь у рейтингу, яка змогла наростити чистий відсотковий дохід на 300,99% до 617,9 млн грн. Позитивна динаміка прибутку, чистого відсоткового доходу та впевнені дії акціонера і топ-менеджменту банку дали йому змогу за підсумками першого півріччя 2017 року ввійти у трійку лідерів за приростом депозитів і в ТОП-5 у загальному рейтингу надійності депозитів.

Як і раніше, впевнено в ТОП-10 входить Банк Форвард. У першому півріччі 2017-го фінустанова показала приріст статутного капіталу на 91,08% до 540,752 млн грн. Банк підтримував хороший рівень адекватності капіталу, а весь його кредитний портфель було сформовано за рахунок кредитів фізичним особам. Це давало змогу підтримувати якість кредитного портфеля на високому рівні. На думку агентства, Банк Форвард розробив і пропонує населенню якісні депозитні програми.

Дванадцяту позицію в Рейтингу надійності банківських депозитів серед 66 банків — учасників рейтингу зайняв Ідея Банк. Фінустанова закінчила перше півріччя 2017-го з чистим прибутком 16,219 млн грн. Банк зміг збільшити власний капітал на 5,7%, а також володіє хорошим рівнем зовнішньої підтримки акціонерів.

ДОВІДКА «УК»

Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» створено в жовтні 2010 року в Україні як дочірня структура європейської рейтингової компанії GPRC «StandardRating». На агентство покладено функцію ведення рейтингового і дослідницького бізнесу компанії «StandardRating» в країнах Східної Європи. Розвиваючи бізнес GPRC «StandardRating» в Україні та інших країнах Східної Європи, РА «Стандарт-Рейтинг» ставить перед собою наступні завдання:

♦ забезпечення регулярних рейтингових досліджень у різних сегментах фінансового ринку;

♦ адаптація міжнародних підходів до рейтингування до реалій фінансового обліку та звітності;

♦ популяризація ідей інвестування і ведення бізнесу з місцевими компаніями і банками.

У квітні 2012 року НКЦПФР включила РА «Стандарт-Рейтинг» до реєстру уповноважених рейтингових агентств. У вересні 2017 року РА «Стандарт-Рейтинг» обслуговувало 16 страхових компаній, тобто агентство було найбільшим оператором ринку рейтингових послуг в Україні в національному страховому секторі. Серед клієнтів агентства, які отримали кредитні рейтинги в банківському секторі, такі банки як Райффайзен Банк Аваль, ПриватБанк, Кредобанк та інші.

Андрій НІКІТІН,

директор Рейтингового агентства

«СтандартРейтинг»,

для «Урядового кур’єра»